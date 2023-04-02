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زلزال قوي يضرب جنوبي إيران
زلزال قوي يضرب جنوبي إيران
ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، ظهر اليوم الأحد، مناطق في محافظتي فارس وهرمزكان الواقعتين جنوبي إيران. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T13:26+0000
2023-04-02T13:26+0000
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، أن هذا الزلزال وقع في الساعة 11 و25 دقيقة قبل ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (الساعة 7 و55 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش).وأكد مركز الرصد الإيراني أن مركز الزلزال وقع عند التقاء خطي العرض 27.29 درجة شمالا والطول 53.10 درجة شرقا وفي عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.وأشار تقرير مركز رصد الزلازل إلى أن الزلزال وقع على بعد 9 كيلومترات من مدينة لامرد في محافظة فارس، في حين وقع على بعد 11 كيلومترا من مدينة بارسيان في محافظة هرمزكان، وهما المحافظتان الواقعتان جنوبي إيران.ونقلت الوكالة عن مختار سلحشور، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الإيراني، أن "هنالك في الوقت الحاضر فريقان يقومان بتقييم الأوضاع في مناطق الزلزال كما أن الاتصالات الهاتفية جارية مع المسؤولين المحليين ومراكز الهلال الأحمر".وأفاد المسؤول الإيراني بأنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار جراء الزلزال، حتى الآن.ويذكر أن مدينة بارسيان في محافظة هرمزكان الواقعة جنوبي إيران، قد تعرضت، مساء أمس السبت، إلى زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر. ومركز الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 27.23 والطول الشرقي 53.05 درجة، وفي عمق 11 كلم عن سطح الأرض.وفي السياق نفسه، ارتفع عدد المصابين جراء الزلزال الذي ضرب شمال غربي إيران، الجمعة الماضية، بالقرب من الحدود ‏التركية إلى 165 مصابا.‏وكان مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، قد أكد وقوع زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس "ريختر"، فجر الرابع والعشرين من الشهر الماضي، بالتوقيت المحلي في عمق 8 كيلومترات.وأفاد بيان مركز رصد الزلازل الإيراني بأن الزلزال وقع في مدينة خوي شمالي محافظة أذربيجان الغربية، وهي المحافظة الواقعة شمال غربي إيران، مضيفا أنه تم تحديد بؤرة الزلزال عند التقاء خطي الطول الشرقي 44.96 درجة، والعرض الشمالي 38.44 درجة.وذكرت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية، أن أذربيجان الغربية سجلت خلال الشهرين الماضيين، ما لا يقل عن 35 هزة أرضية، بلغت قوتها 2.5 درجة على مقياس "ريختر".وشهدت إيران أعنف زلزال دموية في عام 1990، عندما تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة في مقتل 37 ألف شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، في مقاطعتي جيلان وزنجان الشمالية الغربية.
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https://sputnikarabic.ae/20230324/زلزال-قوي-يضرب-شمال-غربي-إيران-وسقوط-عشرات-المصابين-1075100592.html
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العالم, زلزال, إيران, أخبار إيران
العالم, زلزال, إيران, أخبار إيران

زلزال قوي يضرب جنوبي إيران

13:26 GMT 02.04.2023
© AFP 2023 / Iranian Red Crescentتداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / Iranian Red Crescent
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ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، ظهر اليوم الأحد، مناطق في محافظتي فارس وهرمزكان الواقعتين جنوبي إيران.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، أن هذا الزلزال وقع في الساعة 11 و25 دقيقة قبل ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (الساعة 7 و55 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش).
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وأكد مركز الرصد الإيراني أن مركز الزلزال وقع عند التقاء خطي العرض 27.29 درجة شمالا والطول 53.10 درجة شرقا وفي عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.
وأشار تقرير مركز رصد الزلازل إلى أن الزلزال وقع على بعد 9 كيلومترات من مدينة لامرد في محافظة فارس، في حين وقع على بعد 11 كيلومترا من مدينة بارسيان في محافظة هرمزكان، وهما المحافظتان الواقعتان جنوبي إيران.
ونقلت الوكالة عن مختار سلحشور، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الإيراني، أن "هنالك في الوقت الحاضر فريقان يقومان بتقييم الأوضاع في مناطق الزلزال كما أن الاتصالات الهاتفية جارية مع المسؤولين المحليين ومراكز الهلال الأحمر".
وأفاد المسؤول الإيراني بأنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار جراء الزلزال، حتى الآن.
ويذكر أن مدينة بارسيان في محافظة هرمزكان الواقعة جنوبي إيران، قد تعرضت، مساء أمس السبت، إلى زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر. ومركز الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 27.23 والطول الشرقي 53.05 درجة، وفي عمق 11 كلم عن سطح الأرض.
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وفي السياق نفسه، ارتفع عدد المصابين جراء الزلزال الذي ضرب شمال غربي إيران، الجمعة الماضية، بالقرب من الحدود ‏التركية إلى 165 مصابا.‏
وكان مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، قد أكد وقوع زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس "ريختر"، فجر الرابع والعشرين من الشهر الماضي، بالتوقيت المحلي في عمق 8 كيلومترات.
وأفاد بيان مركز رصد الزلازل الإيراني بأن الزلزال وقع في مدينة خوي شمالي محافظة أذربيجان الغربية، وهي المحافظة الواقعة شمال غربي إيران، مضيفا أنه تم تحديد بؤرة الزلزال عند التقاء خطي الطول الشرقي 44.96 درجة، والعرض الشمالي 38.44 درجة.
وذكرت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية، أن أذربيجان الغربية سجلت خلال الشهرين الماضيين، ما لا يقل عن 35 هزة أرضية، بلغت قوتها 2.5 درجة على مقياس "ريختر".
وشهدت إيران أعنف زلزال دموية في عام 1990، عندما تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة في مقتل 37 ألف شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، في مقاطعتي جيلان وزنجان الشمالية الغربية.
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