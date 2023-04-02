https://sputnikarabic.ae/20230402/سعد-الحريري-يرد-على-اتهام-مضيفتين-له-بالاعتداء-عليهما-في-طائرته-1075428648.html
سعد الحريري يرد على اتهام مضيفتين له بالاعتداء عليهما في طائرته
سعد الحريري يرد على اتهام مضيفتين له بالاعتداء عليهما في طائرته
رد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، على دعوى قضائية رفعتاها مضيفتا طيران ضده، واللتان تتهمانه فيها بأنه اعتدى عليهما داخل طائرته الخاصة. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T10:19+0000
2023-04-02T10:19+0000
2023-04-02T10:19+0000
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ووجهت المضيفتان في الدعوى القضائية، المرفوعة بتاريخ 20 مارس/ آذار الماضي، في محكمة فيدرالية في مدينة نيويورك الأمريكية، اتهامات للحريري بـ"الاغتصاب الوحشي في مكان العمل" بحسب وثائق المحكمة، فضلا عن "حالات متعددة بالاحتجاز القسري والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي" من جانب المدعيتين، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وأشارت المضيفتان إلى أن الحوادث وقعت في الفترة من عام 2006 إلى 2009، على متن طائرة "سعودي أوجيه"، وهي شركة يملكها سعد الحريري.ونفى المكتب الإعلامي لسعد الحريري اتهامات المضيفتين الجويتين له، مؤكدا في تصريحات لـ"سي إن إن"، أمس السبت، أن الدعوى "مليئة باتهامات كاذبة وغير مقبولة تماما تهدف إلى الاستفزاز والافتراء ضده".كما لفت الحريري في بيانه إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تحاول فيها المدعيتان مقاضاته في نيويورك، مشيرا إلى "هذه ليست سوى حملة تشهير نظمتها سيدتان تبحثان عن مكاسب مالية ولا صحة لهذه المزاعم التي لا أساس لها".وكان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، أعلن، في شهر يناير/ كانون الثاني 2021، تعليقه العمل السياسي في المرحلة الحالية، مبررا ذلك بأنه لا مجال لأي فرصة في لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20221028/أردوغان-يستقبل-سعد-الحريري-في-العاصمة-التركية-1069589838.html
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سعد الحريري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
سعد الحريري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
سعد الحريري يرد على اتهام مضيفتين له بالاعتداء عليهما في طائرته
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رد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، على دعوى قضائية رفعتاها مضيفتا طيران ضده، واللتان تتهمانه فيها بأنه اعتدى عليهما داخل طائرته الخاصة.
ووجهت المضيفتان في الدعوى القضائية، المرفوعة بتاريخ 20 مارس/ آذار الماضي، في محكمة فيدرالية في مدينة نيويورك الأمريكية، اتهامات للحريري بـ"الاغتصاب الوحشي في مكان العمل" بحسب وثائق المحكمة، فضلا عن "حالات متعددة بالاحتجاز القسري والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي" من جانب المدعيتين، وفقا لشبكة
"سي إن إن" الأمريكية.
وأشارت المضيفتان إلى أن الحوادث وقعت في الفترة من عام 2006 إلى 2009، على متن طائرة "سعودي أوجيه"، وهي شركة يملكها سعد الحريري.
28 أكتوبر 2022, 20:45 GMT
ونفى المكتب الإعلامي لسعد الحريري اتهامات المضيفتين الجويتين له، مؤكدا في تصريحات لـ"سي إن إن"، أمس السبت، أن الدعوى "مليئة باتهامات كاذبة وغير مقبولة تماما تهدف إلى الاستفزاز والافتراء ضده".
كما لفت الحريري في بيانه إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تحاول فيها المدعيتان مقاضاته في نيويورك، مشيرا إلى "هذه ليست سوى حملة تشهير نظمتها سيدتان تبحثان عن مكاسب مالية ولا صحة لهذه المزاعم التي لا أساس لها".
وكان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، أعلن، في شهر يناير/ كانون الثاني 2021، تعليقه العمل السياسي
في المرحلة الحالية، مبررا ذلك بأنه لا مجال لأي فرصة في لبنان.