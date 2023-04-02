https://sputnikarabic.ae/20230402/سلطان-النيادي-يشارك-في-مهام-البعثة-69-الفضائية-1075439538.html
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يشارك في مهام "البعثة 69" الفضائية
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يشارك في مهام "البعثة 69" الفضائية
يشارك رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، في المهمة العلمية التي بدأتها "البعثة 69" على متن محطة الفضاء الدولية وتضم عددا آخر من رواد الفضاء. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T14:17+0000
2023-04-02T14:17+0000
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وانفصلت المركبة "سويوز إم إس - 22" في 28 مارس/ آذار الماضي، عن محطة الفضاء الدولية، في مهمة علمية حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإمارتية "وام"، يوم السبت، والتي أشارت إلى أن رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، سيتابع تفاصيل هذه المهمة من محطة المراقبة الأرضية.ولفتت الوكالة إلى أن تولي المنصوري متابعة هذه المهمة من الأرض يعزز مكانة الإمارات في مجالات استكشاف الفضاء.وتتضمن مهمة النيادي في "البعثة 69" إجراء تجارب لدراسة آلية احتراق المواد في الفضاء واستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لأنسجة القلب واختبارات خاصة بأداء الجهاز المناعي وإجراء اختبارات على عينات من الكائنات الدقيقة التي يتم إحضارها من الأرض.وانطلقت المهمة الفضائية التي يشارك فيها النيادي من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة "ناسا"، مطلع الشهر الماضي، وهي أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.
https://sputnikarabic.ae/20230219/مدير-عام-وكالة-الإمارات-للفضاء-يكشف-لـسبوتنيك-حجم-التعاون-الفضائي-مع-روسيا-1073724120.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, طيران الإمارات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, طيران الإمارات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يشارك في مهام "البعثة 69" الفضائية
14:17 GMT 02.04.2023 (تم التحديث: 14:26 GMT 02.04.2023) تابعنا عبر
يشارك رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، في المهمة العلمية التي بدأتها "البعثة 69" على متن محطة الفضاء الدولية وتضم عددا آخر من رواد الفضاء.