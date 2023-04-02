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https://sputnikarabic.ae/20230402/سوريا-انفجار-عبوة-ناسفة-داخل-سيارة-في-حي-المزة-جنوب-العاصمة-دمشق-1075451604.html
سوريا... انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في حي المزة جنوبي العاصمة دمشق.. صور
سوريا... انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في حي المزة جنوبي العاصمة دمشق.. صور
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، مساء اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في حي المزة (فيلات شرقية) جنوبي العاصمة دمشق. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T20:15+0000
2023-04-02T21:19+0000
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ونقل مراسلنا عن مصدر في وزارة الداخلية، قوله إن "الانفجار أدى إلى تدمير السيارة بالكامل واحتراق 3 سيارات كانت بجانبها".وأوضح مراسل سبوتنيك، أن "فرق الإسعاف والإطفاء هرعت إلى منطقة الانفجار وبدأت عملية السيطرة على الحريق الذي نشب في المنطقة".وأشار إلى أن "منطقة الانفجار تسمى "دوار مطاعم الشرقية" وتحوي على عدد كبير من المطاعم والفنادق التي تقدم برامج إفطار وسحور، وتعد منطقة مزدحمة بالمدنيين في هذا الوقت"، مؤكدا أنه لم يتسنى التأكد حتى الآن فيما إذا كان هناك أشخاص داخل السيارة أم لا.يأتي ذلك بعد يوم من شن الطيران الإسرائيلي، عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها، حسبما أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، مشيرا إلى تصدي وسائط الدفاع السوري لصواريخ العدوان الإسرائيلي وإسقاط عدد منها.وكشف المصدر العسكري أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى "إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".والهجوم الإسرائيلي هو الثالث خلال 48 ساعة، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية ريف دمشق، أول أمس الجمعة، ما أسفر عن بعض الخسائر المادية.ويوم الخميس الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي بعض النقاط في محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.واعتبرت الخارجية السورية في بيان سابق، أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا هو محاولة للهروب من الأوضاع المتردية في إسرائيل، مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.
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أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

سوريا... انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في حي المزة جنوبي العاصمة دمشق.. صور

20:15 GMT 02.04.2023 (تم التحديث: 21:19 GMT 02.04.2023)
© Sputnik . Beshr Zabadna انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في حي المزة جنوبي العاصمة دمشق
 انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في حي المزة جنوبي العاصمة دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© Sputnik . Beshr Zabadna
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، مساء اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في حي المزة (فيلات شرقية) جنوبي العاصمة دمشق.
ونقل مراسلنا عن مصدر في وزارة الداخلية، قوله إن "الانفجار أدى إلى تدمير السيارة بالكامل واحتراق 3 سيارات كانت بجانبها".
وأوضح مراسل سبوتنيك، أن "فرق الإسعاف والإطفاء هرعت إلى منطقة الانفجار وبدأت عملية السيطرة على الحريق الذي نشب في المنطقة".
© Sputnik . Beshr Zabadna انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في حي المزة جنوبي العاصمة دمشق
 انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في حي المزة جنوبي العاصمة دمشق - سبوتنيك عربي
1/2
© Sputnik . Beshr Zabadna
انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في حي المزة جنوبي العاصمة دمشق
© Sputnik . Beshr Zabadna انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في حي المزة جنوبي العاصمة دمشق
 انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في حي المزة جنوبي العاصمة دمشق - سبوتنيك عربي
2/2
© Sputnik . Beshr Zabadna
انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في حي المزة جنوبي العاصمة دمشق
1/2
© Sputnik . Beshr Zabadna
انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في حي المزة جنوبي العاصمة دمشق
2/2
© Sputnik . Beshr Zabadna
انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في حي المزة جنوبي العاصمة دمشق
وأشار إلى أن "منطقة الانفجار تسمى "دوار مطاعم الشرقية" وتحوي على عدد كبير من المطاعم والفنادق التي تقدم برامج إفطار وسحور، وتعد منطقة مزدحمة بالمدنيين في هذا الوقت"، مؤكدا أنه لم يتسنى التأكد حتى الآن فيما إذا كان هناك أشخاص داخل السيارة أم لا.
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يأتي ذلك بعد يوم من شن الطيران الإسرائيلي، عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها، حسبما أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، مشيرا إلى تصدي وسائط الدفاع السوري لصواريخ العدوان الإسرائيلي وإسقاط عدد منها.
وكشف المصدر العسكري أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى "إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
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والهجوم الإسرائيلي هو الثالث خلال 48 ساعة، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية ريف دمشق، أول أمس الجمعة، ما أسفر عن بعض الخسائر المادية.
ويوم الخميس الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي بعض النقاط في محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.
واعتبرت الخارجية السورية في بيان سابق، أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا هو محاولة للهروب من الأوضاع المتردية في إسرائيل، مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.
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