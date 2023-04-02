https://sputnikarabic.ae/20230402/سوريا-انفجار-عبوة-ناسفة-داخل-سيارة-في-حي-المزة-جنوب-العاصمة-دمشق-1075451604.html

سوريا... انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في حي المزة جنوبي العاصمة دمشق.. صور

سوريا... انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في حي المزة جنوبي العاصمة دمشق.. صور

أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، مساء اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في حي المزة (فيلات شرقية) جنوبي العاصمة دمشق. 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T20:15+0000

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ونقل مراسلنا عن مصدر في وزارة الداخلية، قوله إن "الانفجار أدى إلى تدمير السيارة بالكامل واحتراق 3 سيارات كانت بجانبها".وأوضح مراسل سبوتنيك، أن "فرق الإسعاف والإطفاء هرعت إلى منطقة الانفجار وبدأت عملية السيطرة على الحريق الذي نشب في المنطقة".وأشار إلى أن "منطقة الانفجار تسمى "دوار مطاعم الشرقية" وتحوي على عدد كبير من المطاعم والفنادق التي تقدم برامج إفطار وسحور، وتعد منطقة مزدحمة بالمدنيين في هذا الوقت"، مؤكدا أنه لم يتسنى التأكد حتى الآن فيما إذا كان هناك أشخاص داخل السيارة أم لا.يأتي ذلك بعد يوم من شن الطيران الإسرائيلي، عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها، حسبما أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، مشيرا إلى تصدي وسائط الدفاع السوري لصواريخ العدوان الإسرائيلي وإسقاط عدد منها.وكشف المصدر العسكري أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى "إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".والهجوم الإسرائيلي هو الثالث خلال 48 ساعة، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية ريف دمشق، أول أمس الجمعة، ما أسفر عن بعض الخسائر المادية.ويوم الخميس الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي بعض النقاط في محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.واعتبرت الخارجية السورية في بيان سابق، أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا هو محاولة للهروب من الأوضاع المتردية في إسرائيل، مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.

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