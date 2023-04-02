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https://sputnikarabic.ae/20230402/صحف-فرنسية-تكشف-كواليس-طرد-مراسليها-من-بوركينا-فاسو-1075428495.html
صحف فرنسية تكشف كواليس طرد مراسليها من بوركينا فاسو
صحف فرنسية تكشف كواليس طرد مراسليها من بوركينا فاسو
كشفت صحيفتا "لوموند" وليبراسيون الفرنسيتان عن كواليس طرد مراسليهما من بوركينا فاسو. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T10:16+0000
2023-04-02T10:16+0000
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ووفق ما أوردته صحيفة لوموند، اليوم الأحد، فإن السلطات العسكرية في بوركينا فاسو قامت بطرد مراسليهما من البلاد.وعن تفاصيل ما حدث قالت لوموند إن مديرية أمن الدولة في بوركينا فاسو أصدرت قرارا بطرد مراسلتها، صوفي دوس، حيث تم ترحيلها من بوركينا فاسو يوم السبت، مع مراسلة ليبراسيون، أغنيس فيفر.وقالت: "عناصر من أمن الدولة، يرتدون ملابس مدنية، جاءوا إلى منزل دوس صباح السبت، وأعلنوا إلغاء اعتمادها وبطاقتها الصحفية دون تحديد السبب".يشار إلى أن العلاقات بين بوركينا فاسو، والتي كانت مستعمرة فرنسية سابقة، وبين باريس قد توترت، بعد خلع كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، كزعيم للحكومة المؤقتة التي وصلت إلى السلطة من خلال انقلاب في عام 2022، والذي كان مؤيدا لعلاقات قوية مع العاصمة السابقة.بعدها وفي ديسمبر/ كانون الأول، أوقفت بوركينا فاسو بث إذاعة فرنسا الدولية المملوكة للدولة (RFI)، تليها فرنسا 24 في مارس / آذار، فيما انتقد الاتحاد الأوروبي سلطات بوركينا فاسو بشأن هذه المسألة.طالع أيضا: رسميا.. بوركينا فاسو تطلب من القوات الفرنسية مغادرة البلاد.. وماكرون: ننتظر توضيحات من "تراوري"
https://sputnikarabic.ae/20230327/بوركينا-فاسو-توقف-بث-فرانس-24-بسبب-مقابلة-مع-زعيم-تنظيم-القاعدة-1075190615.html
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أخبار فرنسا , بوركينا فاسو, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , بوركينا فاسو, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

صحف فرنسية تكشف كواليس طرد مراسليها من بوركينا فاسو

10:16 GMT 02.04.2023
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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
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كشفت صحيفتا "لوموند" وليبراسيون الفرنسيتان عن كواليس طرد مراسليهما من بوركينا فاسو.
ووفق ما أوردته صحيفة لوموند، اليوم الأحد، فإن السلطات العسكرية في بوركينا فاسو قامت بطرد مراسليهما من البلاد.
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وعن تفاصيل ما حدث قالت لوموند إن مديرية أمن الدولة في بوركينا فاسو أصدرت قرارا بطرد مراسلتها، صوفي دوس، حيث تم ترحيلها من بوركينا فاسو يوم السبت، مع مراسلة ليبراسيون، أغنيس فيفر.
وقالت: "عناصر من أمن الدولة، يرتدون ملابس مدنية، جاءوا إلى منزل دوس صباح السبت، وأعلنوا إلغاء اعتمادها وبطاقتها الصحفية دون تحديد السبب".

يأتي ذلك بينما كشفت صحيفة ليبراسيون، عن سبب ترحيل صحفييها، مؤكدة أنه يتعلق بنشر تحقيق في مقطع فيديو يتضمن مشاهد عنف ضد الأطفال والمراهقين في الثكنات، كدليل على القتل.

يشار إلى أن العلاقات بين بوركينا فاسو، والتي كانت مستعمرة فرنسية سابقة، وبين باريس قد توترت، بعد خلع كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، كزعيم للحكومة المؤقتة التي وصلت إلى السلطة من خلال انقلاب في عام 2022، والذي كان مؤيدا لعلاقات قوية مع العاصمة السابقة.
بعدها وفي ديسمبر/ كانون الأول، أوقفت بوركينا فاسو بث إذاعة فرنسا الدولية المملوكة للدولة (RFI)، تليها فرنسا 24 في مارس / آذار، فيما انتقد الاتحاد الأوروبي سلطات بوركينا فاسو بشأن هذه المسألة.
طالع أيضا: رسميا.. بوركينا فاسو تطلب من القوات الفرنسية مغادرة البلاد.. وماكرون: ننتظر توضيحات من "تراوري"
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