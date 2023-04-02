https://sputnikarabic.ae/20230402/صحف-فرنسية-تكشف-كواليس-طرد-مراسليها-من-بوركينا-فاسو-1075428495.html

صحف فرنسية تكشف كواليس طرد مراسليها من بوركينا فاسو

صحف فرنسية تكشف كواليس طرد مراسليها من بوركينا فاسو

كشفت صحيفتا "لوموند" وليبراسيون الفرنسيتان عن كواليس طرد مراسليهما من بوركينا فاسو. 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T10:16+0000

2023-04-02T10:16+0000

2023-04-02T10:16+0000

أخبار فرنسا

بوركينا فاسو

الأخبار

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069447962_0:0:1845:1037_1920x0_80_0_0_c9a75a9ac434654d3a4143f7cc1b32ad.jpg

ووفق ما أوردته صحيفة لوموند، اليوم الأحد، فإن السلطات العسكرية في بوركينا فاسو قامت بطرد مراسليهما من البلاد.وعن تفاصيل ما حدث قالت لوموند إن مديرية أمن الدولة في بوركينا فاسو أصدرت قرارا بطرد مراسلتها، صوفي دوس، حيث تم ترحيلها من بوركينا فاسو يوم السبت، مع مراسلة ليبراسيون، أغنيس فيفر.وقالت: "عناصر من أمن الدولة، يرتدون ملابس مدنية، جاءوا إلى منزل دوس صباح السبت، وأعلنوا إلغاء اعتمادها وبطاقتها الصحفية دون تحديد السبب".يشار إلى أن العلاقات بين بوركينا فاسو، والتي كانت مستعمرة فرنسية سابقة، وبين باريس قد توترت، بعد خلع كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، كزعيم للحكومة المؤقتة التي وصلت إلى السلطة من خلال انقلاب في عام 2022، والذي كان مؤيدا لعلاقات قوية مع العاصمة السابقة.بعدها وفي ديسمبر/ كانون الأول، أوقفت بوركينا فاسو بث إذاعة فرنسا الدولية المملوكة للدولة (RFI)، تليها فرنسا 24 في مارس / آذار، فيما انتقد الاتحاد الأوروبي سلطات بوركينا فاسو بشأن هذه المسألة.طالع أيضا: رسميا.. بوركينا فاسو تطلب من القوات الفرنسية مغادرة البلاد.. وماكرون: ننتظر توضيحات من "تراوري"

https://sputnikarabic.ae/20230327/بوركينا-فاسو-توقف-بث-فرانس-24-بسبب-مقابلة-مع-زعيم-تنظيم-القاعدة-1075190615.html

أخبار فرنسا

بوركينا فاسو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , بوركينا فاسو, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن