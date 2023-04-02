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https://sputnikarabic.ae/20230402/ضابط-أمريكي-متقاعد-يتوقع-انسحاب-القوات-الأوكرانية-من-دونباس-بعد-سقوط-أرتيوموفسك-1075425485.html
ضابط أمريكي متقاعد يتوقع انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس بعد سقوط أرتيوموفسك
ضابط أمريكي متقاعد يتوقع انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس بعد سقوط أرتيوموفسك
صرح ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، أنه في حالة سقوط أرتيوموفسك، يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية أن تفقد السيطرة بسرعة كبيرة على... 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T08:50+0000
2023-04-02T08:50+0000
روسيا
العالم
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وقال ريتر في مقابلة مع قناةJudging Freedom على يوتيوب، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حذر من انهيار دفاع القوات المسلحة الأوكرانية في حال هزيمة المجموعة في أرتيوموفسك، ولهذا السبب يقاتل بشدة.كما أعرب الضابط المتقاعد عن ثقته في أنه في حالة سقوط أرتيوموفسك، فإن الروس سيبدأون بسرعة كبيرة في التقدم والسيطرة على دونباس بالكامل، ثم التقدم إلى زابوروجيه وخيرسون وتعزيز قواتهم في المناطق التي أصبحت جزءًا من روسيا.في وقت سابق من يوم السبت، قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، إن أرتيوموفسك قد سقطت عمليًا: سيتعين على القوات الأوكرانية الاستسلام قريبًا بسبب نقص الإمدادات.ويوم الأربعاء، قال مؤسس مجموعة "فاعنر"، إن معارك أرتيوموفسك قضت على الجيش الأوكراني عمليا.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي متقاعد يتوقع انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس بعد سقوط أرتيوموفسك

08:50 GMT 02.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرح ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، أنه في حالة سقوط أرتيوموفسك، يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية أن تفقد السيطرة بسرعة كبيرة على منطقة دونباس بأكملها، وتتراجع عن مواقعها في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، اللتين أصبحتا جزءًا من روسيا.
وقال ريتر في مقابلة مع قناةJudging Freedom على يوتيوب، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حذر من انهيار دفاع القوات المسلحة الأوكرانية في حال هزيمة المجموعة في أرتيوموفسك، ولهذا السبب يقاتل بشدة.
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كما أعرب الضابط المتقاعد عن ثقته في أنه في حالة سقوط أرتيوموفسك، فإن الروس سيبدأون بسرعة كبيرة في التقدم والسيطرة على دونباس بالكامل، ثم التقدم إلى زابوروجيه وخيرسون وتعزيز قواتهم في المناطق التي أصبحت جزءًا من روسيا.
في وقت سابق من يوم السبت، قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، إن أرتيوموفسك قد سقطت عمليًا: سيتعين على القوات الأوكرانية الاستسلام قريبًا بسبب نقص الإمدادات.
ويوم الأربعاء، قال مؤسس مجموعة "فاعنر"، إن معارك أرتيوموفسك قضت على الجيش الأوكراني عمليا.
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