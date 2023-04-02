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طائرة استطلاع أمريكية تقترب من حدود إيران والجيش يتصدى لها
طائرة استطلاع أمريكية تقترب من حدود إيران والجيش يتصدى لها
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، أن طائرة استطلاع أمريكية من طراز "إي بي-3إي" حاولت الاقتراب من الحدود المائية الإيرانية جنوبي البلاد. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T12:14+0000
2023-04-02T12:14+0000
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وحسب وكالة أنباء فارس، ذكرت القوات البحرية الإيرانية في بيان، أنه بعد ظهر اليوم الأحد، طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز EP-3E اقتربت الحدود المائية لإيران".ووفقا للبيان، فإن الطائرة المذكورة هي إحدى طائرات التجسس الأمريكية التي تتمثل مسؤوليتها في جمع المعلومات.وكانت إيران قد أكدت، في وقت سابق، أنها "لن تسمح قط لمثل هذه الطائرات المعادية بالاقتراب من مجالها الجوي ولن تتردد في إسقاطها إذا طلب الأمر".وفي المقابل، شكا مسؤولون أمريكيون مرارا مما وصفوه بتعاملات غير آمنة وغير احترافية من جانب قوات البحرية الإيرانية في الخليج.إلا أن طهران شددت على أن ما تقوم به قواتها يدخل في إطار حقها في حماية المياه الإقليمية الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230321/الجيش-الإيراني-نرصد-كل-تحركات-ومؤامرات-الأعداء-ومستعدون-لإحباطها-في-مهدها-1075006800.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

طائرة استطلاع أمريكية تقترب من حدود إيران والجيش يتصدى لها

12:14 GMT 02.04.2023
© AFP 2023 / -البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية
البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / -
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أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، أن طائرة استطلاع أمريكية من طراز "إي بي-3إي" حاولت الاقتراب من الحدود المائية الإيرانية جنوبي البلاد.
وحسب وكالة أنباء فارس، ذكرت القوات البحرية الإيرانية في بيان، أنه بعد ظهر اليوم الأحد، طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز EP-3E اقتربت الحدود المائية لإيران".
وأضاف البيان أنه "على الفور قامت القوات البحرية بتوجيه تحذيرا للطائرة ومنعها من دخول المجال الجوي للبلاد دون إذن".
ووفقا للبيان، فإن الطائرة المذكورة هي إحدى طائرات التجسس الأمريكية التي تتمثل مسؤوليتها في جمع المعلومات.
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وكانت إيران قد أكدت، في وقت سابق، أنها "لن تسمح قط لمثل هذه الطائرات المعادية بالاقتراب من مجالها الجوي ولن تتردد في إسقاطها إذا طلب الأمر".
وفي المقابل، شكا مسؤولون أمريكيون مرارا مما وصفوه بتعاملات غير آمنة وغير احترافية من جانب قوات البحرية الإيرانية في الخليج.
إلا أن طهران شددت على أن ما تقوم به قواتها يدخل في إطار حقها في حماية المياه الإقليمية الإيرانية.
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