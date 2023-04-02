https://sputnikarabic.ae/20230402/طائرة-استطلاع-أمريكية-تقترب-من-حدود-إيران-والجيش-يتصدى-لها-1075434098.html
طائرة استطلاع أمريكية تقترب من حدود إيران والجيش يتصدى لها
طائرة استطلاع أمريكية تقترب من حدود إيران والجيش يتصدى لها
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، أن طائرة استطلاع أمريكية من طراز "إي بي-3إي" حاولت الاقتراب من الحدود المائية الإيرانية جنوبي البلاد. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T12:14+0000
2023-04-02T12:14+0000
2023-04-02T12:14+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/04/1067266258_0:79:1563:958_1920x0_80_0_0_e699f8db5a1a45082bf2503509f4bed1.jpg
وحسب وكالة أنباء فارس، ذكرت القوات البحرية الإيرانية في بيان، أنه بعد ظهر اليوم الأحد، طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز EP-3E اقتربت الحدود المائية لإيران".ووفقا للبيان، فإن الطائرة المذكورة هي إحدى طائرات التجسس الأمريكية التي تتمثل مسؤوليتها في جمع المعلومات.وكانت إيران قد أكدت، في وقت سابق، أنها "لن تسمح قط لمثل هذه الطائرات المعادية بالاقتراب من مجالها الجوي ولن تتردد في إسقاطها إذا طلب الأمر".وفي المقابل، شكا مسؤولون أمريكيون مرارا مما وصفوه بتعاملات غير آمنة وغير احترافية من جانب قوات البحرية الإيرانية في الخليج.إلا أن طهران شددت على أن ما تقوم به قواتها يدخل في إطار حقها في حماية المياه الإقليمية الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230321/الجيش-الإيراني-نرصد-كل-تحركات-ومؤامرات-الأعداء-ومستعدون-لإحباطها-في-مهدها-1075006800.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/04/1067266258_91:0:1472:1036_1920x0_80_0_0_b4fa0d98c861d97031b1ecc8ed3cfa1b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
طائرة استطلاع أمريكية تقترب من حدود إيران والجيش يتصدى لها
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، أن طائرة استطلاع أمريكية من طراز "إي بي-3إي" حاولت الاقتراب من الحدود المائية الإيرانية جنوبي البلاد.
وحسب وكالة
أنباء فارس، ذكرت القوات البحرية الإيرانية في بيان، أنه بعد ظهر اليوم الأحد، طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز EP-3E اقتربت الحدود المائية لإيران".
وأضاف البيان أنه "على الفور قامت القوات البحرية
بتوجيه تحذيرا للطائرة ومنعها من دخول المجال الجوي للبلاد دون إذن".
ووفقا للبيان، فإن الطائرة المذكورة هي إحدى طائرات التجسس الأمريكية التي تتمثل مسؤوليتها في جمع المعلومات.
وكانت إيران قد أكدت، في وقت سابق، أنها "لن تسمح قط لمثل هذه الطائرات المعادية بالاقتراب من مجالها الجوي ولن تتردد في إسقاطها إذا طلب الأمر".
وفي المقابل، شكا مسؤولون أمريكيون مرارا مما وصفوه بتعاملات غير آمنة وغير احترافية من جانب قوات البحرية الإيرانية في الخليج.
إلا أن طهران
شددت على أن ما تقوم به قواتها يدخل في إطار حقها في حماية المياه الإقليمية الإيرانية.