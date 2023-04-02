https://sputnikarabic.ae/20230402/طيارو-إف-35-يشتكون-من-خداع-منظومة-إس-300-الروسية-1075420643.html
طيارو "إف-35" يشتكون من "خداع" منظومة "إس-300" الروسية
طيارو "إف-35" يشتكون من "خداع" منظومة "إس-300" الروسية
واجه طيارو المقاتلات الشبح الأمريكية من طراز F-35 الذين تم إرسالهم للقيام بدوريات في المجال الجوي بالقرب من الحدود مع روسيا مناورة خادعة لأنظمة الدفاع الجوي... 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T04:59+0000
2023-04-02T04:59+0000
2023-04-02T04:59+0000
رصد عسكري
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وذكرت المقالة أن الطائرة لم تستطع التعرف على الأشياء المحيطة بها، لأن أنظمة الدفاع الجوي لديها طرق رقمية لعدم كشفها.واشتكى العقيد كريج أندريل، قائد السرب المقاتل 388 من القوات الجوية الأمريكية: "رأينا إس أ-20 (تسمية إس-300 لدى دول الناتو)، علمنا أنها كانت إس أ-20، لكن مقاتلتي لم يتمكن من التعرف عليها".وأشار مشارك آخر في العملية، العقيد براد باشور، إلى أن طياري F-35 لم يواجهوا استفزازات من القوات الجوية الروسية والبيلاروسية أثناء الدوريات.وقال: "إنهم يفعلون ما نفعله. نظرنا إلى بعضنا بعضا... لا يوجد تفاعل مباشر ولا شيء غير مهني من الجانبين".أعلنت الولايات المتحدة، في فبراير/شباط من العام الماضي، أنها تنشر ما يصل إلى ثمانية من أحدث مقاتلات F-35 وثلاثين مروحية هجومية من طراز AH-64 لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، على خلفية تفاقم الوضع في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال كتيبة تكتيكية من 800 جندي إلى دول البلطيق.
https://sputnikarabic.ae/20230329/البنتاغون-نصف-أسطول-مقاتلات-إف--35-فقط-قادر-على-أداء-المهمات-1075305148.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
طيارو "إف-35" يشتكون من "خداع" منظومة "إس-300" الروسية
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واجه طيارو المقاتلات الشبح الأمريكية من طراز F-35 الذين تم إرسالهم للقيام بدوريات في المجال الجوي بالقرب من الحدود مع روسيا مناورة خادعة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-300، وفقًا لـ AirForceTimes.
وذكرت المقالة أن الطائرة لم تستطع التعرف على الأشياء المحيطة بها، لأن أنظمة الدفاع الجوي لديها طرق رقمية لعدم كشفها.
واشتكى العقيد كريج أندريل، قائد السرب المقاتل 388 من القوات الجوية الأمريكية: "رأينا إس أ-20 (تسمية إس-300 لدى دول الناتو)، علمنا أنها كانت إس أ-20، لكن مقاتلتي لم يتمكن من التعرف عليها".
وأشار مشارك آخر في العملية، العقيد براد باشور، إلى أن طياري F-35 لم يواجهوا استفزازات
من القوات الجوية الروسية والبيلاروسية أثناء الدوريات.
وقال: "إنهم يفعلون ما نفعله. نظرنا إلى بعضنا بعضا... لا يوجد تفاعل مباشر ولا شيء غير مهني من الجانبين".
أعلنت الولايات المتحدة، في فبراير/شباط من العام الماضي، أنها تنشر ما يصل إلى ثمانية من أحدث مقاتلات F-35 وثلاثين مروحية هجومية من طراز AH-64 لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، على خلفية تفاقم الوضع في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال كتيبة تكتيكية من 800 جندي إلى دول البلطيق.