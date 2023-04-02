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https://sputnikarabic.ae/20230402/عالم-يكشف-عن-طريقة-يمكن-أن-تساعد-في-العثور-على-حياة-خارج-كوكب-الأرض-1075428804.html
عالم يكشف عن طريقة يمكن أن تساعد في العثور على حياة خارج كوكب الأرض
عالم يكشف عن طريقة يمكن أن تساعد في العثور على حياة خارج كوكب الأرض
ذكرت الصحيفة الرسمية لوزارة العلوم والتكنولوجيا في جمهورية الصين الشعبية "كيدزي جيباو" أن عالم ياباني اقترح محاولة التركيز على دراسة الغبار الكوني للبحث عن... 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T10:25+0000
2023-04-02T10:25+0000
مجتمع
علوم
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يشير مقال نُشر في العدد الأخير من المجلة The International Journal of Astrobiologyإلى أن الغبار الكوني قد يحتوي على آثار للحياة خارج كوكب الأرض.كتب البروفيسور تومونوري توتاني، عالم الأحياء الفلكية في جامعة طوكيو، أن دراسة الكواكب الخارجية التي تبعد عنا بملايين الأميال مهمة صعبة للغاية. في هذا الصدد، من الممكن تغيير موضوع الدراسة نفسه - أخذ الغبار الكوني الذي استقر على الأرض. يمكن العثور عليها في الغطاء الجليدي في القطبين الجنوبي والشمالي، أو ربما في الغلاف الجوي.عندما تصطدم كويكبات كبيرة، فإنها تقذف الغبار من سطحها إلى الفضاء، والذي قد يحتوي على كائنات دقيقة ميتة أو حتى متحجرة. قد تسقط الجسيمات الأكبر في المدارات الدائمة للكواكب أو النجوم القريبة، لكن الشظايا الأخرى أصغر من أن تودع آثارًا للحياة يمكن للعلماء اكتشافها بعد ذلك.يبلغ حجم الجسيمات الأمثل في الغبار الفضائي للدراسة نحو ميكرون واحد. هذا الحجم كافٍ لاحتواء عينات من الكائنات وحيدة الخلية. علاوة على ذلك، فإن الجسيمات التي يبلغ حجمها ميكرون واحد صغيرة بما يكفي للهروب من قوة الجاذبية للأجسام الكونية والنجوم المجاورة. في ظل الظروف المناسبة، يمكنها الوصول إلى الكواكب البعيدة مثل الأرض بسرعة كبيرة.وفقًا لحسابات البروفيسور توتاني، يسقط نحو 100000 من هذه الجسيمات على الأرض كل عام. ويعتقد أن الغبار الكوني يمكنه إخفاء آثار الحياة التي نشأت على كواكب أخرى، وأنه يمكن استخدامه لتحليل البصمات الحيوية.
https://sputnikarabic.ae/20220416/الحياة-خارج-الأرض-علماء-صينيون-يجرون-تجربة-في-الفضاء-القريب-باستخدام-البالونات-1061258848.html
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علوم
علوم

عالم يكشف عن طريقة يمكن أن تساعد في العثور على حياة خارج كوكب الأرض

10:25 GMT 02.04.2023
© Photo / pixabay/qimonoكوكب الأرض والقمر أثناء شروق الشمس
كوكب الأرض والقمر أثناء شروق الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© Photo / pixabay/qimono
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ذكرت الصحيفة الرسمية لوزارة العلوم والتكنولوجيا في جمهورية الصين الشعبية "كيدزي جيباو" أن عالم ياباني اقترح محاولة التركيز على دراسة الغبار الكوني للبحث عن الحياة خارج الأرض.
يشير مقال نُشر في العدد الأخير من المجلة The International Journal of Astrobiologyإلى أن الغبار الكوني قد يحتوي على آثار للحياة خارج كوكب الأرض.
كتب البروفيسور تومونوري توتاني، عالم الأحياء الفلكية في جامعة طوكيو، أن دراسة الكواكب الخارجية التي تبعد عنا بملايين الأميال مهمة صعبة للغاية. في هذا الصدد، من الممكن تغيير موضوع الدراسة نفسه - أخذ الغبار الكوني الذي استقر على الأرض. يمكن العثور عليها في الغطاء الجليدي في القطبين الجنوبي والشمالي، أو ربما في الغلاف الجوي.
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16 أبريل 2022, 12:06 GMT
عندما تصطدم كويكبات كبيرة، فإنها تقذف الغبار من سطحها إلى الفضاء، والذي قد يحتوي على كائنات دقيقة ميتة أو حتى متحجرة. قد تسقط الجسيمات الأكبر في المدارات الدائمة للكواكب أو النجوم القريبة، لكن الشظايا الأخرى أصغر من أن تودع آثارًا للحياة يمكن للعلماء اكتشافها بعد ذلك.
يبلغ حجم الجسيمات الأمثل في الغبار الفضائي للدراسة نحو ميكرون واحد. هذا الحجم كافٍ لاحتواء عينات من الكائنات وحيدة الخلية. علاوة على ذلك، فإن الجسيمات التي يبلغ حجمها ميكرون واحد صغيرة بما يكفي للهروب من قوة الجاذبية للأجسام الكونية والنجوم المجاورة. في ظل الظروف المناسبة، يمكنها الوصول إلى الكواكب البعيدة مثل الأرض بسرعة كبيرة.
وفقًا لحسابات البروفيسور توتاني، يسقط نحو 100000 من هذه الجسيمات على الأرض كل عام. ويعتقد أن الغبار الكوني يمكنه إخفاء آثار الحياة التي نشأت على كواكب أخرى، وأنه يمكن استخدامه لتحليل البصمات الحيوية.
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