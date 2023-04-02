https://sputnikarabic.ae/20230402/في-ذكرى-حرب-الـ-10-من-رمضان-مقارنة-بين-الجيشين-المصري-والإسرائيلي-في-2023-1075445247.html
في ذكرى حرب الـ 10 من رمضان... مقارنة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في 2023
في ذكرى حرب الـ 10 من رمضان... مقارنة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في 2023
تحتفل مصر بذكرى حرب الـ 10 من رمضان (الـ 6 من أكتوبر/ تشرين الأول) التي خاضها جيشها ضد الجيش الإسرائيلي عام 1973. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T17:10+0000
2023-04-02T17:10+0000
2023-04-02T17:10+0000
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وفي عام 2023، أصبح الجيش المصري يحتل المرتبة الـ 14 بين أضخم 145 جيشا في العالم، بينما يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة رقم 18 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.تضم القوة البشرية للجيش المصري مليونا و220 ألف جندي بينهم:يضم العتاد العسكري للجيش المصري:تضم القوة البشرية للجيش الإسرائيلي 646 ألف جندي بينهم:ويضم العتاد العسكري للجيش الإسرائيلي:وتشير إحصائيات "غلوبال فاير بور" إلى أن حجم الإنفاق الدفاعي للجيش المصري يقدر بـ 4.3 مليار دولار، بينما يقدر حجم الإنفاق الدفاعي للجيش الإسرائيلي بـ 24.3 مليار دولار.يذكر أن حجم الأسطول الحربي المصري يجعله في المرتبة رقم 12 عالميا بينما يصنف الأسطول الحربي الإسرائيلي في المرتبة رقم 40 في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20191008/في-حرب-أكتوبر-الجيش-المصري-ينشئ-أضخم-درع-صاروخي-في-العالم-1043095851.html
https://sputnikarabic.ae/20211010/لماذا-أنشأت-إسرائيل-خط-بارليف-وكيف-حطمه-الجيش-المصري-في-حرب-أكتوبر؟-1050393141.html
https://sputnikarabic.ae/20201005/أبرز-الأسلحة-السوفيتية-التي-شاركت-في-حرب-أكتوبر-بين-مصر-وإسرائيل-1046742995.html
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رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الجيش المصري
رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الجيش المصري
في ذكرى حرب الـ 10 من رمضان... مقارنة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في 2023
تابعنا عبر
تحتفل مصر بذكرى حرب الـ 10 من رمضان (الـ 6 من أكتوبر/ تشرين الأول) التي خاضها جيشها ضد الجيش الإسرائيلي عام 1973.
وفي عام 2023، أصبح الجيش المصري
يحتل المرتبة الـ 14 بين أضخم 145 جيشا في العالم، بينما يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة رقم 18 عالميا، حسبما تشير
إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
تضم القوة البشرية للجيش المصري مليونا و220 ألف جندي بينهم:
480 ألف جندي قوات احتياطية.
300 ألف جندي قوات شبه عسكرية.
يضم العتاد العسكري للجيش المصري:
77 ألفا و596 مركبة عسكرية.
ألف 498 مدفعا ذاتي الحركة.
10 أكتوبر 2021, 14:17 GMT
تضم القوة البشرية للجيش الإسرائيلي 646 ألف جندي بينهم:
8 آلاف فرد قوات شبه عسكرية.
ويضم العتاد العسكري للجيش الإسرائيلي:
56 ألفا و290 مركبة عسكرية.
وتشير إحصائيات "غلوبال فاير بور" إلى أن حجم الإنفاق الدفاعي للجيش المصري
يقدر بـ 4.3 مليار دولار، بينما يقدر حجم الإنفاق الدفاعي للجيش الإسرائيلي بـ 24.3 مليار دولار.
يذكر أن حجم الأسطول الحربي المصري يجعله في المرتبة رقم 12 عالميا بينما يصنف الأسطول الحربي الإسرائيلي في المرتبة رقم 40 في العالم.