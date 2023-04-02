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https://sputnikarabic.ae/20230402/في-ذكرى-حرب-الـ-10-من-رمضان-مقارنة-بين-الجيشين-المصري-والإسرائيلي-في-2023-1075445247.html
في ذكرى حرب الـ 10 من رمضان... مقارنة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في 2023
في ذكرى حرب الـ 10 من رمضان... مقارنة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في 2023
تحتفل مصر بذكرى حرب الـ 10 من رمضان (الـ 6 من أكتوبر/ تشرين الأول) التي خاضها جيشها ضد الجيش الإسرائيلي عام 1973. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T17:10+0000
2023-04-02T17:10+0000
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وفي عام 2023، أصبح الجيش المصري يحتل المرتبة الـ 14 بين أضخم 145 جيشا في العالم، بينما يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة رقم 18 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.تضم القوة البشرية للجيش المصري مليونا و220 ألف جندي بينهم:يضم العتاد العسكري للجيش المصري:تضم القوة البشرية للجيش الإسرائيلي 646 ألف جندي بينهم:ويضم العتاد العسكري للجيش الإسرائيلي:وتشير إحصائيات "غلوبال فاير بور" إلى أن حجم الإنفاق الدفاعي للجيش المصري يقدر بـ 4.3 مليار دولار، بينما يقدر حجم الإنفاق الدفاعي للجيش الإسرائيلي بـ 24.3 مليار دولار.يذكر أن حجم الأسطول الحربي المصري يجعله في المرتبة رقم 12 عالميا بينما يصنف الأسطول الحربي الإسرائيلي في المرتبة رقم 40 في العالم.
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رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الجيش المصري
رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الجيش المصري

في ذكرى حرب الـ 10 من رمضان... مقارنة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في 2023

17:10 GMT 02.04.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالجيش المصري
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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تحتفل مصر بذكرى حرب الـ 10 من رمضان (الـ 6 من أكتوبر/ تشرين الأول) التي خاضها جيشها ضد الجيش الإسرائيلي عام 1973.
وفي عام 2023، أصبح الجيش المصري يحتل المرتبة الـ 14 بين أضخم 145 جيشا في العالم، بينما يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة رقم 18 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
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تضم القوة البشرية للجيش المصري مليونا و220 ألف جندي بينهم:

440 ألف جندي قوات عاملة.
480 ألف جندي قوات احتياطية.
300 ألف جندي قوات شبه عسكرية.

يضم العتاد العسكري للجيش المصري:

1069 طائرة حربية.
4 آلاف و664 دبابة.
77 ألفا و596 مركبة عسكرية.
ألف 498 مدفعا ذاتي الحركة.
ألفان و189 مدفع مقطور.
ألف و575 راجمة صواريخ.
245 وحدة بحرية
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تضم القوة البشرية للجيش الإسرائيلي 646 ألف جندي بينهم:

173 ألف جندي عامل.
465 ألف جندي احتياطي.
8 آلاف فرد قوات شبه عسكرية.

ويضم العتاد العسكري للجيش الإسرائيلي:

601 طائرة حربية.
2200 دبابة.
56 ألفا و290 مركبة عسكرية.
650 مدفعا ذاتي الحركة.
300 مدفعا مقطورا.
300 راجمة صواريخ.
67 وحدة بحرية.
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وتشير إحصائيات "غلوبال فاير بور" إلى أن حجم الإنفاق الدفاعي للجيش المصري يقدر بـ 4.3 مليار دولار، بينما يقدر حجم الإنفاق الدفاعي للجيش الإسرائيلي بـ 24.3 مليار دولار.
يذكر أن حجم الأسطول الحربي المصري يجعله في المرتبة رقم 12 عالميا بينما يصنف الأسطول الحربي الإسرائيلي في المرتبة رقم 40 في العالم.
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