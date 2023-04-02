https://sputnikarabic.ae/20230402/في-ذكرى-حرب-الـ-10-من-رمضان-مقارنة-بين-الجيشين-المصري-والإسرائيلي-في-2023-1075445247.html

في ذكرى حرب الـ 10 من رمضان... مقارنة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في 2023

في ذكرى حرب الـ 10 من رمضان... مقارنة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في 2023

تحتفل مصر بذكرى حرب الـ 10 من رمضان (الـ 6 من أكتوبر/ تشرين الأول) التي خاضها جيشها ضد الجيش الإسرائيلي عام 1973. 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T17:10+0000

2023-04-02T17:10+0000

2023-04-02T17:10+0000

رصد عسكري

مصر

أخبار مصر الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الجيش المصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/04/1070840258_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_65bfc0d65980a11d07a15a668192fd3d.jpg

وفي عام 2023، أصبح الجيش المصري يحتل المرتبة الـ 14 بين أضخم 145 جيشا في العالم، بينما يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة رقم 18 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.تضم القوة البشرية للجيش المصري مليونا و220 ألف جندي بينهم:يضم العتاد العسكري للجيش المصري:تضم القوة البشرية للجيش الإسرائيلي 646 ألف جندي بينهم:ويضم العتاد العسكري للجيش الإسرائيلي:وتشير إحصائيات "غلوبال فاير بور" إلى أن حجم الإنفاق الدفاعي للجيش المصري يقدر بـ 4.3 مليار دولار، بينما يقدر حجم الإنفاق الدفاعي للجيش الإسرائيلي بـ 24.3 مليار دولار.يذكر أن حجم الأسطول الحربي المصري يجعله في المرتبة رقم 12 عالميا بينما يصنف الأسطول الحربي الإسرائيلي في المرتبة رقم 40 في العالم.

https://sputnikarabic.ae/20191008/في-حرب-أكتوبر-الجيش-المصري-ينشئ-أضخم-درع-صاروخي-في-العالم-1043095851.html

https://sputnikarabic.ae/20211010/لماذا-أنشأت-إسرائيل-خط-بارليف-وكيف-حطمه-الجيش-المصري-في-حرب-أكتوبر؟-1050393141.html

https://sputnikarabic.ae/20201005/أبرز-الأسلحة-السوفيتية-التي-شاركت-في-حرب-أكتوبر-بين-مصر-وإسرائيل-1046742995.html

مصر

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الجيش المصري