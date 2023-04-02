https://sputnikarabic.ae/20230402/معاناة-الشعب-اليمني-مستمرة-وحاجة-11-مليون-طفل-لمساعدات-إنسانية-طارئة-1075434314.html
معاناة الشعب اليمني مستمرة وحاجة 11 مليون طفل لمساعدات إنسانية طارئة
معاناة الشعب اليمني مستمرة وحاجة 11 مليون طفل لمساعدات إنسانية طارئة
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: معاناة الشعب اليمني وحاجة 11 مليون طفل لمساعدات إنسانية عاجلة، مسلسل "طاش العودة"... الكوميديا... 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T12:16+0000
2023-04-02T12:16+0000
2023-04-02T12:16+0000
راديو
صدى الحياة
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معاناة الشعب اليمني مستمرة وحاجة 11 مليون طفل لمساعدات إنسانية طارئة
معاناة الشعب اليمني مستمرة وحاجة 11 مليون طفل لمساعدات إنسانية طارئة
كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، أن "ما يزيد على 11 مليون طفل يمني باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية جراء ثماني سنوات قاسية من النزاع دمّرت حياة الملايين".حول هذا الموضوع، قالت الدكتورة إشراق السباعي، المتحدثة باسم اللجنة اليمنية لمكافحة وباء كورونا لـ "صدى الحياة":وأشارت الدكتورة السباعي إلى أنّالتفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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معاناة الشعب اليمني مستمرة وحاجة 11 مليون طفل لمساعدات إنسانية طارئة
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: معاناة الشعب اليمني وحاجة 11 مليون طفل لمساعدات إنسانية عاجلة، مسلسل "طاش العودة"... الكوميديا الساخرة، سلطان النيادي يرسل تحية لمصر وشعبها من الفضاء، بعد عقود من المنع... اللغة الأمازيغية تعود إلى العلن.
كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، أن "ما يزيد على 11 مليون طفل يمني باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية جراء ثماني سنوات قاسية من النزاع دمّرت حياة الملايين".
حول هذا الموضوع، قالت الدكتورة إشراق السباعي، المتحدثة باسم اللجنة اليمنية لمكافحة وباء كورونا لـ "صدى الحياة":
"طبعا نحن نواجه مشكلة كبيرة في اليمن، فعلا الاحتياج للمساعدات أكبر، وخاصة بعد توقف الدعم الشهري الذي كانت تقدمه منظمة "اليونيسيف" لليمن تقريبا لدعم أكثر من 30 مستشفى عبر الدعم الذي تحصل عليه من البنك الدولي وغيره من المنظمات، وكانت هذه الميزانية داعمة للإنقاذ الأمهات والمواليد، وهذا سيسبب كارثة في ظل الظروف الراهنة والوضع الاقتصادي الهش للبلد، خاصة ومع انتشار الأوبئة والأمراض من شلل الأطفال والحصبة وسوء التغذية، الذي كانت اليمن منذ 2009 خاليه منه تماما".
وأشارت الدكتورة السباعي إلى أنّ
"المساعدات والإغاثة تصل إلى اليمن، ولكنّ الخوف من عدم وضصولها للأهالي يأتي من التلاعب وعدم قدرة المنظمات الدولية أو المراقبة الثالثة على المستشفيات والمنظمات في المناطق التي مازالت تحت سيطرة "الحوثي" اليت هي بطبيعة الحال صعبة المتابعة والتقييم".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...