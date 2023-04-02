https://sputnikarabic.ae/20230402/مقتل-3-على-الأقل-وإصابة-3-آخرين-إثر-إطلاق-نار-داخل-حانة-في-ولاية-أوكلاهوما-الأمريكية-1075437900.html
مقتل 3 على الأقل وإصابة 3 آخرين إثر إطلاق نار داخل حانة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية
مقتل 3 على الأقل وإصابة 3 آخرين إثر إطلاق نار داخل حانة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية
لقي ما لا يقل عن 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون إثر حادث إطلاق نار في ولاية أوكلاهوما الأمريكية. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T13:45+0000
2023-04-02T13:45+0000
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ووفق ما أوردته "سي إن إن"، اليوم الأحد، لقي ما لا يقل عن 3 أشخاص مصرعهم إثر إطلاق نار داخل حانة في أوكلاهوما سيتي في الولايات المتحدة، فيما أصيب 3 آخرون.وقالت "سي إن إن" إن ضباط الشرطة وصلوا إلى صالون ويسكي باريل، مساء السبت، وعثروا على ثلاث جثث داخل الحانة، لافتة إلى أن ثلاثة أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى، وأن أحد المصابين في حالة حرجة، بحسب التقرير.وفيما حذرت الشرطة قائلة: "يرجى تجنب المنطقة حيث سيكون المحققون في الموقع لبعض الوقت"، وأكدت أنه لم ترد معلومات عن الجناة وأسباب الحادث حتى الآن.طالع أيضا: لماذا تتكرر مجازر إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة؟
https://sputnikarabic.ae/20210726/الولايات-المتحدة-تسجل-رقما-مخيفا-في-حوادث-إطلاق-النار-خلال-أسبوع-1049667508.html
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مقتل 3 على الأقل وإصابة 3 آخرين إثر إطلاق نار داخل حانة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية
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لقي ما لا يقل عن 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون إثر حادث إطلاق نار في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.
ووفق ما أوردته
"سي إن إن"، اليوم الأحد، لقي ما لا يقل عن 3 أشخاص مصرعهم إثر إطلاق نار داخل حانة في أوكلاهوما سيتي في الولايات المتحدة، فيما أصيب 3 آخرون.
وقالت "سي إن إن" إن ضباط الشرطة وصلوا إلى صالون ويسكي
باريل، مساء السبت، وعثروا على ثلاث جثث داخل الحانة، لافتة إلى أن ثلاثة أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى، وأن أحد المصابين في حالة حرجة، بحسب التقرير.
وقالت الشرطة: "نحن نعمل على حادثة مهمة مع وجود كبير لإنفاذ القانون في 4100 بلوك من طريق نيوكاسل، يقع المشهد غرب شارع S. Portland Avenue".
وفيما حذرت الشرطة قائلة: "يرجى تجنب المنطقة حيث سيكون المحققون في الموقع لبعض الوقت"، وأكدت أنه لم ترد معلومات عن الجناة وأسباب الحادث حتى الآن.