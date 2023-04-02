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https://sputnikarabic.ae/20230402/ميدفيديف-جوزيب-بوريل-متخصص-بـ-كذبة-نيسان--1075437066.html
ميدفيديف: جوزيب بوريل متخصص بـ "كذبة نيسان"
ميدفيديف: جوزيب بوريل متخصص بـ "كذبة نيسان"
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل متخصص معروف بـ"كذبة نيسان". 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T13:33+0000
2023-04-02T13:33+0000
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وكتب ميدفيديف على حسابه في "تويتر": "حسنًا، جوزيب بوريل متخصص كبير في يوم كذبة نيسان (أبريل). هذا هو يومه".في وقت سابق، صرح بوريل لوسائل الإعلام وللصحفيين الأوكرانيين في بيانٍ لاذعٍ مفاده بأن بداية رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي "مناسبة ليوم كذبة نيسان".اعتبارًا من الأول من أبريل/ نسيان، أصبحت روسيا رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة شهر، وسيكون أحد الموضوعات الرئيسية للمناقشة في هذا الوقت هو "التعددية الفعالة"، والمخاطر في صادرات الأسلحة، والتسوية في الشرق الأوسط.
https://sputnikarabic.ae/20230402/ميدفيديف-سيتم-تقديم-المسؤولين-عما-يحدث-في-دير-كييف---بيتشيرسكايا-لافرا-إلى-العدالة-1075425070.html
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روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

ميدفيديف: جوزيب بوريل متخصص بـ "كذبة نيسان"

13:33 GMT 02.04.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
/
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل متخصص معروف بـ"كذبة نيسان".
وكتب ميدفيديف على حسابه في "تويتر": "حسنًا، جوزيب بوريل متخصص كبير في يوم كذبة نيسان (أبريل). هذا هو يومه".
في وقت سابق، صرح بوريل لوسائل الإعلام وللصحفيين الأوكرانيين في بيانٍ لاذعٍ مفاده بأن بداية رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي "مناسبة ليوم كذبة نيسان".
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
ميدفيديف: سيتم تقديم المسؤولين عما يحدث في دير "كييف - بيتشيرسكايا لافرا" إلى العدالة
08:46 GMT
اعتبارًا من الأول من أبريل/ نسيان، أصبحت روسيا رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة شهر، وسيكون أحد الموضوعات الرئيسية للمناقشة في هذا الوقت هو "التعددية الفعالة"، والمخاطر في صادرات الأسلحة، والتسوية في الشرق الأوسط.
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