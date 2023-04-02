https://sputnikarabic.ae/20230402/نائب-روسي-يصف-خطط-كييف-لإعادة-تسمية-سيفاستوبول-بـ-عواء-النازيين-1075430632.html

نائب روسي يصف خطط كييف لإعادة تسمية سيفاستوبول بـ "عواء النازيين"

نائب روسي يصف خطط كييف لإعادة تسمية سيفاستوبول بـ "عواء النازيين"

أعلن نائب مجلس الدوما، دميتري بيليك، أن مدينة "سيفاستوبول" ستحمل دائمًا اسمها التاريخي، وأن خطط كييف لإعادة تسمية المدينة بـ "الكائن رقم 6" هي "عواء النازيين... 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T11:02+0000

2023-04-02T11:02+0000

2023-04-02T11:02+0000

روسيا

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سيفاستوبل

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وقال بيليك لوكالة "سبوتنيك": "ما يقترح دانيلوف فعله مع سيفاستوبول ليس بالأمر الجديد. قرر دانيلوف ببساطة الإسهام في العواء العام للنازيين الأوكرانيين، الذين ظلوا يحلمون بهذا الأمر لفترة طويلة. سيفاستوبول كانت وستبقى تحت اسمها التاريخي، و"الكائن رقم 6" -هذا على ما يبدو هو الوضع الاجتماعي لدانيلوف نفسه، للتجهيز حيثما أمكن وأمام من يكون ضروريًا".ونوّه بيليك إلى أن تصريحات دانيلوف، يمكن للمرء أن يؤلف كتابًا من أقواله، كل منها على وشك الجنون أو الغباء.وشدد بيليك على "من هو هذا الشخص: هاوٍ أم مجرد شعبوي؟ على ما يبدو سنكتشف قريبًا. ومن المرجح أن تختفي شخصيته بمجرد انتهاء العملية العسكرية الخاصة".في وقت سابق من اليوم، نشر سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أليكسي دانيلوف، 12 خطوة من "إنهاء احتلال شبه جزيرة القرم"، من بينها، إعادة تسمية مدينة سيفاستوبول بـ"الكائن رقم 6"، وربما لاحقًا إلى أختيار، بالإضافة إلى "هدم جسر القرم"، وكذلك هدد أهالي القرم بالتطهير، وأولئك الذين وصلوا بعد 2014 بالإخلاء الفوري. وشدد دانيلوف على أن كل التفاصيل ستنعكس في "النسخة الجديدة من استراتيجية إنهاء احتلال القرم".

https://sputnikarabic.ae/20230402/ضابط-أمريكي-متقاعد-يتوقع-انسحاب-القوات-الأوكرانية-من-دونباس-بعد-سقوط-أرتيوموفسك-1075425485.html

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