https://sputnikarabic.ae/20230402/هزة-أرضية-قوية-تضرب-شمال-تركيا-1075419895.html
هزة أرضية قوية تضرب شمال تركيا
هزة أرضية قوية تضرب شمال تركيا
أعلنت إدارة الكوارث التركية، تسجيل زلزال بقوة 4.2 ريختر في محافظة كاستامونو شمال تركيا. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T01:00+0000
2023-04-02T01:00+0000
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أنقرة – سبوتنيك. وكتبت الإدارة في تغريدة على تويتر، "تم تسجيل زلزال بقوة 4.2 ريختر في الساعة 00:24 بالتوقيت المحلي في منطقة إحسانغازي".وأشارت إدارة الكوارث إلى أن عمق الزلزال يقع على 11.83 كيلومتر.ضرب زلزال مدمر ومزدوج بلغت قوة الأول 7.8 درجات والثاني 7.6 درجات، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/شباط الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.كما تسبب الزلزال المزدوج في مقتل ما يصل إلى 50 ألف مواطن في تركيا وسوريا وشرد مئات الآلاف وهدم مئات الآلاف من المباني.
https://sputnikarabic.ae/20230401/الأمم-المتحدة-تعلن-تصدر-دولة-خليجية-قائمة-المانحين-في-زلزال-تركيا--1075403413.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم, العالم, زلزال, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, العالم, زلزال, أخبار سوريا اليوم
هزة أرضية قوية تضرب شمال تركيا
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أعلنت إدارة الكوارث التركية، تسجيل زلزال بقوة 4.2 ريختر في محافظة كاستامونو شمال تركيا.
أنقرة – سبوتنيك. وكتبت الإدارة في تغريدة على تويتر، "تم تسجيل زلزال بقوة 4.2 ريختر
في الساعة 00:24 بالتوقيت المحلي في منطقة إحسانغازي".
وأشارت إدارة الكوارث إلى أن عمق الزلزال
يقع على 11.83 كيلومتر.
ضرب زلزال مدمر ومزدوج بلغت قوة الأول 7.8 درجات والثاني 7.6 درجات، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/شباط الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
كما تسبب الزلزال المزدوج في مقتل ما يصل إلى 50 ألف مواطن في تركيا وسوريا وشرد مئات الآلاف وهدم مئات الآلاف من المباني.