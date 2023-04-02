عربي
https://sputnikarabic.ae/20230402/هزة-أرضية-قوية-تضرب-شمال-تركيا-1075419895.html
هزة أرضية قوية تضرب شمال تركيا
هزة أرضية قوية تضرب شمال تركيا
أعلنت إدارة الكوارث التركية، تسجيل زلزال بقوة 4.2 ريختر في محافظة كاستامونو شمال تركيا. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T01:00+0000
2023-04-02T01:00+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
زلزال
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073613782_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b4f01faaca4d6c68e753d98decb18a28.jpg
أنقرة – سبوتنيك. وكتبت الإدارة في تغريدة على تويتر، "تم تسجيل زلزال بقوة 4.2 ريختر في الساعة 00:24 بالتوقيت المحلي في منطقة إحسانغازي".وأشارت إدارة الكوارث إلى أن عمق الزلزال يقع على 11.83 كيلومتر.ضرب زلزال مدمر ومزدوج بلغت قوة الأول 7.8 درجات والثاني 7.6 درجات، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/شباط الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.كما تسبب الزلزال المزدوج في مقتل ما يصل إلى 50 ألف مواطن في تركيا وسوريا وشرد مئات الآلاف وهدم مئات الآلاف من المباني.
https://sputnikarabic.ae/20230401/الأمم-المتحدة-تعلن-تصدر-دولة-خليجية-قائمة-المانحين-في-زلزال-تركيا--1075403413.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073613782_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e668b02f1698d53e731851b559db5451.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, العالم, زلزال, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, العالم, زلزال, أخبار سوريا اليوم

هزة أرضية قوية تضرب شمال تركيا

01:00 GMT 02.04.2023
© AFP 2023 / Bulent Kilicقطة تجلس على كرسي بذراعين في غرفة معيشة تعرضت لأضرار بالغة في مبنى منهار في هاتاي التركية في 15 فبراير 2023، بعد تسعة أيام من وقوع زلزال قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر في أجزاء من تركيا وسوريا.
قطة تجلس على كرسي بذراعين في غرفة معيشة تعرضت لأضرار بالغة في مبنى منهار في هاتاي التركية في 15 فبراير 2023، بعد تسعة أيام من وقوع زلزال قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر في أجزاء من تركيا وسوريا. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / Bulent Kilic
تابعنا عبرTelegram
أعلنت إدارة الكوارث التركية، تسجيل زلزال بقوة 4.2 ريختر في محافظة كاستامونو شمال تركيا.
أنقرة – سبوتنيك. وكتبت الإدارة في تغريدة على تويتر، "تم تسجيل زلزال بقوة 4.2 ريختر في الساعة 00:24 بالتوقيت المحلي في منطقة إحسانغازي".
وأشارت إدارة الكوارث إلى أن عمق الزلزال يقع على 11.83 كيلومتر.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية، 29 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
الأمم المتحدة تعلن تصدر دولة خليجية قائمة المانحين في زلزال تركيا
أمس, 11:55 GMT
ضرب زلزال مدمر ومزدوج بلغت قوة الأول 7.8 درجات والثاني 7.6 درجات، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/شباط الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
كما تسبب الزلزال المزدوج في مقتل ما يصل إلى 50 ألف مواطن في تركيا وسوريا وشرد مئات الآلاف وهدم مئات الآلاف من المباني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала