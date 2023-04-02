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وزير الخارجية اليمني ينتقد حملة إعلامية تسيء للعلاقات مع مصر
وزير الخارجية اليمني ينتقد حملة إعلامية تسيء للعلاقات مع مصر
علق وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، على حملة إعلامية تستهدفه، قال إنها تحاول الإساءة للعلاقات بين اليمن ومصر، وذلك على خلفية زيارته إلى... 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T07:31+0000
2023-04-02T07:31+0000
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وقال الوزير ابن مبارك عبر "تويتر": "تابعت خلال اليومين الماضية حملة إعلامية منظمة استهدفتنا شخصياً إثر قيامنا بخطوات إصلاحية لمعالجة وضع الملحقيات الفنية في سفاراتنا وهو أمر اعتدناه".وأضاف: "لكن ما لا يمكن قبوله أبداً أن يستخدم الاستهداف الشخصي للإساءة لعلاقتنا المتينة والتاريخية مع مصر من خلال فبركات لا أساس لها من الصحة".وختم وزير الخارجية اليمني بتهنئة مصر بمناسبة ذكرى انتصار الجيش المصري على إسرائيل واستعادته سيناء في أكتوبر 1973، بالقول: "خالص التهاني في ذكرى نصر العاشر من رمضان لمصر وشعبها وقياداته الحكيمة".وأعلنت السفارة اليمنية في مصر، إجراء السلطات المصرية تحديثات بشأن نظام الدخول والإقامة للوافدين من جميع الجنسيات بمن فيهم اليمنيون، والمتضمنة اشتراط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة أو موافقة أمنية للقادمين ضمن الفئة العمرية "16-60 عاماً"، أو حمل تقارير طبية من مستشفى مصري حكومي بالنسبة للوافدين لغرض العلاج.وشملت الإجراءات المصرية منح اليمنيين إقامة مجانية لـ 3 أشهر حال التسجيل خلال أسبوع من الوصول، بدلا عن 6 أشهر.وأُعلن عن تلك الإجراءات، بعد نحو أسبوع من زيارة وزير الخارجية اليمني إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وإدلائه بتصريحات خلال لقائه بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمكي مكونين حسن، أكد فيها "تضامن الجمهورية اليمنية ودعمها لكل الخطوات التي تقوم بها الحكومة الإثيوبية بغية تحريك عجلة التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الذي ينشده الشعب الإثيوبي".وجرى تأويل تصريحات الوزير ابن مبارك، بأنها موقف داعم من الحكومة اليمنية لإجراءات إثيوبيا بشأن سد النهضة الذي فجر أزمة بين أديس أبابا والقاهرة، فيما يتعلق بحصة مصر من مياه نهر النيل.
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مصر, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, الأخبار
مصر, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, الأخبار

وزير الخارجية اليمني ينتقد حملة إعلامية تسيء للعلاقات مع مصر

07:31 GMT 02.04.2023
© AFP 2023 / MICHAEL SOHNوزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / MICHAEL SOHN
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علق وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، على حملة إعلامية تستهدفه، قال إنها تحاول الإساءة للعلاقات بين اليمن ومصر، وذلك على خلفية زيارته إلى إثيوبيا وما أعقبها من تغيير السلطات المصرية إجراءاتها بشأن زيارة وإقامة اليمنيين على أراضيها.
وقال الوزير ابن مبارك عبر "تويتر": "تابعت خلال اليومين الماضية حملة إعلامية منظمة استهدفتنا شخصياً إثر قيامنا بخطوات إصلاحية لمعالجة وضع الملحقيات الفنية في سفاراتنا وهو أمر اعتدناه".

وأضاف: "لكن ما لا يمكن قبوله أبداً أن يستخدم الاستهداف الشخصي للإساءة لعلاقتنا المتينة والتاريخية مع مصر من خلال فبركات لا أساس لها من الصحة".

وتابع: "مصر أولا أكبر من ذلك، ونحن لا يمكن إلا أن نكون معها دوماً وأن نبادلها الوفاء بالوفاء في كل المواقف والمنابر".

وختم وزير الخارجية اليمني بتهنئة مصر بمناسبة ذكرى انتصار الجيش المصري على إسرائيل واستعادته سيناء في أكتوبر 1973، بالقول: "خالص التهاني في ذكرى نصر العاشر من رمضان لمصر وشعبها وقياداته الحكيمة".

وأعلنت السفارة اليمنية في مصر، إجراء السلطات المصرية تحديثات بشأن نظام الدخول والإقامة للوافدين من جميع الجنسيات بمن فيهم اليمنيون، والمتضمنة اشتراط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة أو موافقة أمنية للقادمين ضمن الفئة العمرية "16-60 عاماً"، أو حمل تقارير طبية من مستشفى مصري حكومي بالنسبة للوافدين لغرض العلاج.
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وشملت الإجراءات المصرية منح اليمنيين إقامة مجانية لـ 3 أشهر حال التسجيل خلال أسبوع من الوصول، بدلا عن 6 أشهر.

وأُعلن عن تلك الإجراءات، بعد نحو أسبوع من زيارة وزير الخارجية اليمني إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وإدلائه بتصريحات خلال لقائه بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمكي مكونين حسن، أكد فيها "تضامن الجمهورية اليمنية ودعمها لكل الخطوات التي تقوم بها الحكومة الإثيوبية بغية تحريك عجلة التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الذي ينشده الشعب الإثيوبي".

وجرى تأويل تصريحات الوزير ابن مبارك، بأنها موقف داعم من الحكومة اليمنية لإجراءات إثيوبيا بشأن سد النهضة الذي فجر أزمة بين أديس أبابا والقاهرة، فيما يتعلق بحصة مصر من مياه نهر النيل.
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