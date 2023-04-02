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وزير الدفاع الإسرائيلي: سندفع إيران و"حزب الله" خارج سوريا

وزير الدفاع الإسرائيلي: سندفع إيران و"حزب الله" خارج سوريا

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء اليوم الأحد، أنه "لن يتم السماح لإيران وحزب الله بإلحاق الأذى بإسرائيل". 02.04.2023, سبوتنيك عربي

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وقال غالانت، عقب جولة في منطقة لواء عتصيون: "نحن تحت ضغط في جميع القطاعات، الإيرانيون يرسلون أسلحتهم إلى يهودا والسامرة وغزة، ويحاولون التمركز في سوريا والحدود اللبنانية".وأضاف: "لن نسمح للإيرانيين وحزب الله بإيذائنا. لم نسمح بذلك في الماضي، لا تسمحوا بذلك الآن ولن نسمح به في المستقبل"، متابعا: "سندفعهم خارج سوريا إلى حيث ينبغي أن يكونوا".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة الماضية، مقتل الضابط ميلاد حيدري، أحد مستشاريه العسكريين في هجوم عسكري إسرائيلي على سوريا، متعهدا بالرد عليه.كما ذكرت وكالة أنباء "مهر"، في وقت سابق اليوم، أن المستشار العسكري ويدعى مقداد مهقاني كان قد أصيب بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة، وتوفي متأثرا بجراحه".وشن الطيران الإسرائيلي، ليل السبت/الأحد، عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها، حسبما أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، مشيرا إلى تصدي وسائط الدفاع السوري لصواريخ العدوان الإسرائيلي وإسقاط عدد منها.وكشف المصدر العسكري أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى "إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".والهجوم الإسرائيلي هو الثالث خلال 48 ساعة، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية ريف دمشق، أول أمس الجمعة، ما أسفر عن بعض الخسائر المادية.ويوم الخميس الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي بعض النقاط في محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.واعتبرت الخارجية السورية في بيان سابق، أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا هو محاولة للهروب من الأوضاع المتردية في إسرائيل، مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.

https://sputnikarabic.ae/20230402/إيران-تحتفظ-بحق-الرد-على-مقتل-اثنين-من-مستشاريها-في-هجوم-جوي-إسرائيلي-على-سوريا--1075433526.html

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