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https://sputnikarabic.ae/20230402/وزير-سريلانكا-تعتزم-توسيع-خدمات-الطيران-مع-روسيا-1075420780.html
وزير: سريلانكا تعتزم توسيع خدمات الطيران مع روسيا
وزير: سريلانكا تعتزم توسيع خدمات الطيران مع روسيا
قالت وزيرة النقل والطرق السريعة السريلانكية، باندولا جوناواردانا، إن بلادها مهتمة بتوسيع التعاون في مجال النقل والمرور الجوي مع روسيا. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T05:04+0000
2023-04-02T05:04+0000
روسيا
أخبار سريلانكا
النقل الجوي
شركة أيروفلوت
أيروفلوت
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وأضافت الوزيرة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "تخطط سريلانكا لتوسيع شبكة النقل مع روسيا... سنكون سعداء للتوسع... سنحاول توسيع خدمة الطيران بين روسيا وسريلانكا".تم إلغاء رحلة أيروفلوت A330-300 من كولومبو إلى موسكو، والتي كان من المتوقع أن تغادر في 2 يونيو/حزيران 2022، بسبب عدم الحصول على إذن من سلطات الطيران السريلانكية وتم احتجازها بناءً على طلب شركة التأجير.وسلمت وزارة الخارجية الروسية مذكرة احتجاج إلى سفير سريلانكا في موسكو، وعلقت شركة إيروفلوت رحلاتها إلى كولومبو.في 6 يونيو، أوقفت محكمة سريلانكية الأمر الذي يمنع طائرة إيروفلوت من مغادرة البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230207/السفيرة-السريلانكية-لدى-روسيا-نبحث-زيادة-عدد-الرحلات-الجوية-بين-موسكو-كولومبو-1073198742.html
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روسيا, أخبار سريلانكا, النقل الجوي, شركة أيروفلوت, أيروفلوت
روسيا, أخبار سريلانكا, النقل الجوي, شركة أيروفلوت, أيروفلوت

وزير: سريلانكا تعتزم توسيع خدمات الطيران مع روسيا

05:04 GMT 02.04.2023
© Sputnik . Maxim Blinov /  / الانتقال إلى بنك الصورطائرات شركة "أيروفلوت" الروسية في مطار "شيريميتيفو" في موسكو
طائرات شركة أيروفلوت الروسية في مطار شيريميتيفو في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© Sputnik . Maxim Blinov /
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قالت وزيرة النقل والطرق السريعة السريلانكية، باندولا جوناواردانا، إن بلادها مهتمة بتوسيع التعاون في مجال النقل والمرور الجوي مع روسيا.
وأضافت الوزيرة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "تخطط سريلانكا لتوسيع شبكة النقل مع روسيا... سنكون سعداء للتوسع... سنحاول توسيع خدمة الطيران بين روسيا وسريلانكا".

استعادت روسيا وسريلانكا الرحلات الجوية في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعد حادثة رحلة إيروفلوت.

تم إلغاء رحلة أيروفلوت A330-300 من كولومبو إلى موسكو، والتي كان من المتوقع أن تغادر في 2 يونيو/حزيران 2022، بسبب عدم الحصول على إذن من سلطات الطيران السريلانكية وتم احتجازها بناءً على طلب شركة التأجير.
علم روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
السفيرة السريلانكية لدى روسيا: نبحث زيادة عدد الرحلات الجوية بين موسكو كولومبو
7 فبراير, 02:47 GMT
وسلمت وزارة الخارجية الروسية مذكرة احتجاج إلى سفير سريلانكا في موسكو، وعلقت شركة إيروفلوت رحلاتها إلى كولومبو.
في 6 يونيو، أوقفت محكمة سريلانكية الأمر الذي يمنع طائرة إيروفلوت من مغادرة البلاد.
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