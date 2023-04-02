https://sputnikarabic.ae/20230402/وزير-سريلانكا-تعتزم-توسيع-خدمات-الطيران-مع-روسيا-1075420780.html

وزير: سريلانكا تعتزم توسيع خدمات الطيران مع روسيا

وزير: سريلانكا تعتزم توسيع خدمات الطيران مع روسيا

قالت وزيرة النقل والطرق السريعة السريلانكية، باندولا جوناواردانا، إن بلادها مهتمة بتوسيع التعاون في مجال النقل والمرور الجوي مع روسيا. 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T05:04+0000

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روسيا

أخبار سريلانكا

النقل الجوي

شركة أيروفلوت

أيروفلوت

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وأضافت الوزيرة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "تخطط سريلانكا لتوسيع شبكة النقل مع روسيا... سنكون سعداء للتوسع... سنحاول توسيع خدمة الطيران بين روسيا وسريلانكا".تم إلغاء رحلة أيروفلوت A330-300 من كولومبو إلى موسكو، والتي كان من المتوقع أن تغادر في 2 يونيو/حزيران 2022، بسبب عدم الحصول على إذن من سلطات الطيران السريلانكية وتم احتجازها بناءً على طلب شركة التأجير.وسلمت وزارة الخارجية الروسية مذكرة احتجاج إلى سفير سريلانكا في موسكو، وعلقت شركة إيروفلوت رحلاتها إلى كولومبو.في 6 يونيو، أوقفت محكمة سريلانكية الأمر الذي يمنع طائرة إيروفلوت من مغادرة البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230207/السفيرة-السريلانكية-لدى-روسيا-نبحث-زيادة-عدد-الرحلات-الجوية-بين-موسكو-كولومبو-1073198742.html

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