عربي
https://sputnikarabic.ae/20230402/وكالة-ترامب-سيتحدث-علنا-من-فلوريدا-بعد-التحقيق-معه-في-نيويورك-1075444659.html
وكالة: ترامب سيتحدث علنا من فلوريدا بعد التحقيق معه في نيويورك
وكالة: ترامب سيتحدث علنا من فلوريدا بعد التحقيق معه في نيويورك
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه "سيتحدث علنيا من ولاية فلوريدا الثلاثاء المقبل". 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T16:58+0000
2023-04-02T16:58+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
الكونغرس الأمريكي
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1d/1072826788_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b2d686a4610c611943366155ec9bfe1e.jpg
وقال مكتب الرئيس الأمريكي السابق، إن "دونالد ترامب، الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، سيلقي بيانًا من مار إيه لاجو في بالم بيتش، فلوريدا يوم الثلاثاء 4 أبريل/ نيسان 2023"، وذلك حسب وكالة "أسوشيتد برس".ومن المقرر أن يتم حجز ترامب (76 عاما) وأخذ بصمات أصابعه والتقاط صورته في محكمة مانهاتن، بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل، قبل المثول أمام قاضٍ.ومن المتوقع أن تتصاعد الاحتجاجات حول القضية- التي وصفها ترامب وأنصاره بأنها "اضطهاد سياسي" - في المدينة، مما يثير مخاوف من حدوث اضطرابات.وأعلن أنصار ترامب، بمن فيهم عضوة الكونغرس الجمهوري مارجوري تايلور غرين، عن خطط للاحتجاج خارج قاعة المحكمة أثناء مثول الرئيس السابق أمامها.من جهتها، أعلنت شرطة مدينة نيويورك، حالة التأهب بين صفوفها، وذلك لتأمين مثول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة يوم الثلاثاء المقبل.ويوم الخميس الماضي، وجه المدعون العامون في مانهاتن بنيويورك لائحة اتهام لترامب بدعوى دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، قبل انتخابات 2016.وتستعد شرطة نيويورك للاحتجاجات المؤيدة والمعارضة لأول لائحة اتهام جنائية على الإطلاق يتم تقديمها بحق رئيس أمريكي سابق. وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن مصادر رسمية بأن إدارة شرطة المدينة أمرت بارتداء 36 ألف ضابط زيهم والاستعداد للانتشار.
https://sputnikarabic.ae/20230331/بايدن-يرفض-التعليق-على-توجيه-لائحة-اتهام-إلى-ترامب-ومحاكمته-فيديو-1075383863.html
https://sputnikarabic.ae/20230331/مايك-بنس-الاتهامات-الموجهة-إلى-ترامب-تزيد-الانقسام-بين-الأمريكيين-1075383157.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1d/1072826788_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_e27def4b6a1dea418de3e28ddfb3d467.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الكونغرس الأمريكي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الكونغرس الأمريكي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

وكالة: ترامب سيتحدث علنا من فلوريدا بعد التحقيق معه في نيويورك

16:58 GMT 02.04.2023
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه "سيتحدث علنيا من ولاية فلوريدا الثلاثاء المقبل".
وقال مكتب الرئيس الأمريكي السابق، إن "دونالد ترامب، الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، سيلقي بيانًا من مار إيه لاجو في بالم بيتش، فلوريدا يوم الثلاثاء 4 أبريل/ نيسان 2023"، وذلك حسب وكالة "أسوشيتد برس".
ومن المقرر أن يتم حجز ترامب (76 عاما) وأخذ بصمات أصابعه والتقاط صورته في محكمة مانهاتن، بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل، قبل المثول أمام قاضٍ.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
بايدن يرفض التعليق على توجيه لائحة اتهام إلى ترامب ومحاكمته... فيديو
31 مارس, 17:43 GMT
ومن المتوقع أن تتصاعد الاحتجاجات حول القضية- التي وصفها ترامب وأنصاره بأنها "اضطهاد سياسي" - في المدينة، مما يثير مخاوف من حدوث اضطرابات.
وأعلن أنصار ترامب، بمن فيهم عضوة الكونغرس الجمهوري مارجوري تايلور غرين، عن خطط للاحتجاج خارج قاعة المحكمة أثناء مثول الرئيس السابق أمامها.
من جهتها، أعلنت شرطة مدينة نيويورك، حالة التأهب بين صفوفها، وذلك لتأمين مثول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة يوم الثلاثاء المقبل.
نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس يسجل رسميا كمرشح للمنصب رئيس الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
مايك بنس: الاتهامات الموجهة إلى ترامب تزيد الانقسام بين الأمريكيين
31 مارس, 17:01 GMT
ويوم الخميس الماضي، وجه المدعون العامون في مانهاتن بنيويورك لائحة اتهام لترامب بدعوى دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، قبل انتخابات 2016.
وتستعد شرطة نيويورك للاحتجاجات المؤيدة والمعارضة لأول لائحة اتهام جنائية على الإطلاق يتم تقديمها بحق رئيس أمريكي سابق. وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن مصادر رسمية بأن إدارة شرطة المدينة أمرت بارتداء 36 ألف ضابط زيهم والاستعداد للانتشار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы Горловки, поврежденной в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:45 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала