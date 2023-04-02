https://sputnikarabic.ae/20230402/وكالة-ترامب-سيتحدث-علنا-من-فلوريدا-بعد-التحقيق-معه-في-نيويورك-1075444659.html

وكالة: ترامب سيتحدث علنا من فلوريدا بعد التحقيق معه في نيويورك

وكالة: ترامب سيتحدث علنا من فلوريدا بعد التحقيق معه في نيويورك

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه "سيتحدث علنيا من ولاية فلوريدا الثلاثاء المقبل". 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T16:58+0000

2023-04-02T16:58+0000

2023-04-02T16:58+0000

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وقال مكتب الرئيس الأمريكي السابق، إن "دونالد ترامب، الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، سيلقي بيانًا من مار إيه لاجو في بالم بيتش، فلوريدا يوم الثلاثاء 4 أبريل/ نيسان 2023"، وذلك حسب وكالة "أسوشيتد برس".ومن المقرر أن يتم حجز ترامب (76 عاما) وأخذ بصمات أصابعه والتقاط صورته في محكمة مانهاتن، بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل، قبل المثول أمام قاضٍ.ومن المتوقع أن تتصاعد الاحتجاجات حول القضية- التي وصفها ترامب وأنصاره بأنها "اضطهاد سياسي" - في المدينة، مما يثير مخاوف من حدوث اضطرابات.وأعلن أنصار ترامب، بمن فيهم عضوة الكونغرس الجمهوري مارجوري تايلور غرين، عن خطط للاحتجاج خارج قاعة المحكمة أثناء مثول الرئيس السابق أمامها.من جهتها، أعلنت شرطة مدينة نيويورك، حالة التأهب بين صفوفها، وذلك لتأمين مثول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة يوم الثلاثاء المقبل.ويوم الخميس الماضي، وجه المدعون العامون في مانهاتن بنيويورك لائحة اتهام لترامب بدعوى دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، قبل انتخابات 2016.وتستعد شرطة نيويورك للاحتجاجات المؤيدة والمعارضة لأول لائحة اتهام جنائية على الإطلاق يتم تقديمها بحق رئيس أمريكي سابق. وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن مصادر رسمية بأن إدارة شرطة المدينة أمرت بارتداء 36 ألف ضابط زيهم والاستعداد للانتشار.

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