https://sputnikarabic.ae/20230402/ولي-العهد-السعودي-والرئيس-المصري-يستعرضان-العلاقات-الثنائية-الوثيقة-والتاريخية-بين-البلدين-1075454278.html
ولي العهد السعودي والرئيس المصري يستعرضان العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين
ولي العهد السعودي والرئيس المصري يستعرضان العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين
التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ليل الأحد/الاثنين، على مائدة السحور في جدة. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T23:47+0000
2023-04-02T23:47+0000
2023-04-02T23:47+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، رحب ولي العهد في بداية اللقاء، بالرئيس المصري الذي عبر عن الشكر لولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة التي استُقبل بها والوفد المرافق.واستعراض الطرفان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.كما بحث الزعيمان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لـ "واس".حضر اللقاء من الجانب السعودي، وزير الدولة ومستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.فيما حضر من الجانب المصري رئيس جهاز المخابرات، اللواء عباس كامل.
https://sputnikarabic.ae/20230402/إعلام-السيسي-يزور-السعودية-لإجراء-مباحثات-سياسية-واقتصادية-مع-الأمير-محمد-بن-سلمان-1075446919.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس عبدالفتاح السيسي, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار مصر الآن, العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار مصر الآن, العالم العربي
ولي العهد السعودي والرئيس المصري يستعرضان العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين
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التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ليل الأحد/الاثنين، على مائدة السحور في جدة.
وبحسب وكالة
الأنباء السعودية "واس"، رحب ولي العهد في بداية اللقاء، بالرئيس المصري الذي عبر عن الشكر لولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة التي استُقبل بها والوفد المرافق.
واستعراض الطرفان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين
، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.
كما بحث الزعيمان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لـ "واس".
حضر اللقاء من الجانب السعودي، وزير الدولة ومستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.
فيما حضر من الجانب المصري رئيس جهاز المخابرات، اللواء عباس كامل.