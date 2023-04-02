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مقتل مدون روسي شهير وإصابة 15 مواطنا آخرين جراء تفجير إرهابي في سان بطرسبورغ... فيديو
مقتل مدون روسي شهير وإصابة 15 مواطنا آخرين جراء تفجير إرهابي في سان بطرسبورغ... فيديو
توفي شخص وأصيب 15 آخرون إثر انفجار وقع، اليوم الأحد، داخل أحد المقاهي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T16:51+0000
2023-04-02T16:53+0000
روسيا
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وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ لـ"سبوتنيك": "حسب المعلومات المحدثة، ارتفع عدد ضحايا الانفجار في مقهى في سان بطرسبورغ إلى 15 شخصا وأسفر عن مقتل شخص".ونظم مكتب المدعي العام في منطقة فاسيليوستروفسكي في المدينة تحقيقًا بناءً على المعلومات المتوفرة. وأضاف المكتب: "حالياً، يتم التحقق في جميع ملابسات الحادث من قبل المدعي العام في منطقة فاسيليوستروفسكي فياتشيسلاف كوفاليف وهو موجود في الموقع لتنسيق إجراءات خدمات الطوارئ ووكالات إنفاذ القانون".
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مقتل مدون روسي شهير وإصابة 15 مواطنا آخرين جراء تفجير إرهابي في سان بطرسبورغ... فيديو

16:51 GMT 02.04.2023 (تم التحديث: 16:53 GMT 02.04.2023)
© AP Photo / Dmitri Lovetsky ناطحة سحاب "لاختا سنتر" في سان بطرسبرغ، روسيا
 ناطحة سحاب لاختا سنتر في سان بطرسبرغ، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
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توفي شخص وأصيب 15 آخرون إثر انفجار وقع، اليوم الأحد، داخل أحد المقاهي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ لـ"سبوتنيك": "حسب المعلومات المحدثة، ارتفع عدد ضحايا الانفجار في مقهى في سان بطرسبورغ إلى 15 شخصا وأسفر عن مقتل شخص".

وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن المدون المعروف فلادلين تاتارسكي هو الشخص المتوفى إثر الانفجار.

ونظم مكتب المدعي العام في منطقة فاسيليوستروفسكي في المدينة تحقيقًا بناءً على المعلومات المتوفرة.

مكتب المدعي العام في منطقة فاسيليوستروفسكي في سان بطرسبورغ نظم تحقيقًا بناءً على معلومات حول الانفجار الذي وقع في أحد المقاهي على جسر يونيفيرسيتسكايا.

وأضاف المكتب: "حالياً، يتم التحقق في جميع ملابسات الحادث من قبل المدعي العام في منطقة فاسيليوستروفسكي فياتشيسلاف كوفاليف وهو موجود في الموقع لتنسيق إجراءات خدمات الطوارئ ووكالات إنفاذ القانون".
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