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إسرائيل تكشف عن كيفية إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا
إسرائيل تكشف عن كيفية إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا
كشفت إسرائيل، صباح الاثنين، عن الطريقة التي استخدمتها لإسقاط طائرة مسيّرة، قالت إنها اخترقت أجواءها قادمة من الأراضي السورية، الليلة الماضية. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T06:30+0000
2023-04-03T06:30+0000
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ولم يتم إسقاط الطائرة المسيرة التي سقطت في منطقة مفتوحة شمال بحيرة طبريا، بواسطة صاروخ تم إطلاقه من طائرة أو بنيران مضادة للطائرات، لكن من خلال "الوسائل الناعمة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وكشفت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أسقط الطائرة المسيرة بواسطة الحرب الإلكترونية.وأوضحت أنه: "في الحرب الإلكترونية، يتم إرسال إشارات عن بُعد تعطل حركة الطائرة وتتسبب في إسقاطها".وبحسب الصحيفة، استخدمت إسرائيل خلال العامين الماضيين، الطريقة ذاتها في إسقاط طائرات دون طيار على حدود لبنان وقطاع غزة.وكان الجيش الإسرائيلي قدّر، في وقت سابق، أن "الطائرة المسيرة التي دخلت الأجواء الإسرائيلية، إيرانية الصنع".ومساء أمس الأحد، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي رصد طائرة مجهولة، يشتبه بأنها مسيّرة، تسللت من جهة الأراضي السورية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية.وقال أدرعي في تغريدة له عبر "تويتر"، إنه "تم قبل قليل استدعاء مروحيات ومقاتلات حربية في أعقاب رصد قطعة جوية مجهولة تسللت من جهة الأراضي السورية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية".وأضاف: "تمت متابعتها من قبل وحدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو"، وأنه "تم إسقاط القطعة الجوية في منطقة مفتوحة حيث لم تشكل أي خطر في أي مرحلة".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعه الماضية، مقتل الضابط ميلاد حيدري، أحد مستشاريه العسكريين في هجوم عسكري إسرائيلي على سوريا، متعهدا بالرد عليه.كما ذكرت وكالة أنباء "مهر"، في وقت سابق اليوم، أن المستشار العسكري ويدعى مقداد مهقاني كان قد أصيب بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة، وتوفي متأثرا بجراحه".وشن الطيران الإسرائيلي، ليل السبت/الأحد، "عدوانا جويا" من اتجاه شمال شرق بيروت، مستهدفًا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها، حسبما أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، مشيرًا إلى تصدي وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان الإسرائيلي وإسقاط عدد منها.وكشف المصدر العسكري أن "العدوان الإسرائيلي" أدى إلى "إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
https://sputnikarabic.ae/20230402/إعلام-عبري-تقديرات-الجيش-الإسرائيلي-بأن-الطائرة-المسيرة-التي-تم-إسقاطها-إيرانية-قادمة-من-سوريا-1075452317.html
https://sputnikarabic.ae/20230402/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إسقاط-مسيرة-اخترقت-أجواء-البلاد-من-جهة-الأراضي-السورية-1075451043.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

إسرائيل تكشف عن كيفية إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا

06:30 GMT 03.04.2023
© AFP 2023 / George Ourfalianطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© AFP 2023 / George Ourfalian
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كشفت إسرائيل، صباح الاثنين، عن الطريقة التي استخدمتها لإسقاط طائرة مسيّرة، قالت إنها اخترقت أجواءها قادمة من الأراضي السورية، الليلة الماضية.
ولم يتم إسقاط الطائرة المسيرة التي سقطت في منطقة مفتوحة شمال بحيرة طبريا، بواسطة صاروخ تم إطلاقه من طائرة أو بنيران مضادة للطائرات، لكن من خلال "الوسائل الناعمة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وكشفت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أسقط الطائرة المسيرة بواسطة الحرب الإلكترونية.
وأوضحت أنه: "في الحرب الإلكترونية، يتم إرسال إشارات عن بُعد تعطل حركة الطائرة وتتسبب في إسقاطها".
وبحسب الصحيفة، استخدمت إسرائيل خلال العامين الماضيين، الطريقة ذاتها في إسقاط طائرات دون طيار على حدود لبنان وقطاع غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي قدّر، في وقت سابق، أن "الطائرة المسيرة التي دخلت الأجواء الإسرائيلية، إيرانية الصنع".
مقاتلة F-15 الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
إعلام عبري: تقديرات الجيش الإسرائيلي بأن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها إيرانية قادمة من سوريا
أمس, 20:44 GMT
ومساء أمس الأحد، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي رصد طائرة مجهولة، يشتبه بأنها مسيّرة، تسللت من جهة الأراضي السورية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية.
وقال أدرعي في تغريدة له عبر "تويتر"، إنه "تم قبل قليل استدعاء مروحيات ومقاتلات حربية في أعقاب رصد قطعة جوية مجهولة تسللت من جهة الأراضي السورية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية".
وأضاف: "تمت متابعتها من قبل وحدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو"، وأنه "تم إسقاط القطعة الجوية في منطقة مفتوحة حيث لم تشكل أي خطر في أي مرحلة".
أفيخاي أدرعي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة اخترقت أجواء البلاد من جهة الأراضي السورية
أمس, 19:46 GMT
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعه الماضية، مقتل الضابط ميلاد حيدري، أحد مستشاريه العسكريين في هجوم عسكري إسرائيلي على سوريا، متعهدا بالرد عليه.
كما ذكرت وكالة أنباء "مهر"، في وقت سابق اليوم، أن المستشار العسكري ويدعى مقداد مهقاني كان قد أصيب بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة، وتوفي متأثرا بجراحه".
وشن الطيران الإسرائيلي، ليل السبت/الأحد، "عدوانا جويا" من اتجاه شمال شرق بيروت، مستهدفًا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها، حسبما أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، مشيرًا إلى تصدي وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان الإسرائيلي وإسقاط عدد منها.
وكشف المصدر العسكري أن "العدوان الإسرائيلي" أدى إلى "إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
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