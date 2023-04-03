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https://sputnikarabic.ae/20230403/إعصار-كاد-يرفع-امرأة-إلى-السماء-فيديو-1075468902.html
إعصار كاد يرفع امرأة إلى السماء... فيديو
إعصار كاد يرفع امرأة إلى السماء... فيديو
حاولت إحدى سكان ولاية أركنساس الأمريكية تصوير فيديو للإعصار الهائل الذي ضرب البلاد. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T11:05+0000
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وعندما فتحت باب المبنى، حملت الريح الشديدة المرأة الشجاعة إلى الخارج.ارتفعت حصيلة قتلى الأعاصير التي اجتاحت ولايات أمريكية، منذ الجمعة وحتى الأحد إلى 32 شخصا.وضربت الأعاصير 11 ولاية من جنوبي البلاد، مرورا بوسط الغرب ووصولا إلى الشمال الشرقي، مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة، دمرت خلالها منازل وشركات وقطعت أشجارا ودمرت أحياء.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

إعصار كاد يرفع امرأة إلى السماء... فيديو

11:05 GMT 03.04.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwellإعصار نيكول يضرب سواحل فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية
إعصار نيكول يضرب سواحل فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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حاولت إحدى سكان ولاية أركنساس الأمريكية تصوير فيديو للإعصار الهائل الذي ضرب البلاد.
وعندما فتحت باب المبنى، حملت الريح الشديدة المرأة الشجاعة إلى الخارج.
ارتفعت حصيلة قتلى الأعاصير التي اجتاحت ولايات أمريكية، منذ الجمعة وحتى الأحد إلى 32 شخصا.
وضربت الأعاصير 11 ولاية من جنوبي البلاد، مرورا بوسط الغرب ووصولا إلى الشمال الشرقي، مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة، دمرت خلالها منازل وشركات وقطعت أشجارا ودمرت أحياء.
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