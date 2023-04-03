https://sputnikarabic.ae/20230403/إعصار-كاد-يرفع-امرأة-إلى-السماء-فيديو-1075468902.html
إعصار كاد يرفع امرأة إلى السماء... فيديو
إعصار كاد يرفع امرأة إلى السماء... فيديو
حاولت إحدى سكان ولاية أركنساس الأمريكية تصوير فيديو للإعصار الهائل الذي ضرب البلاد. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T11:05+0000
2023-04-03T11:05+0000
2023-04-03T11:05+0000
نادي الفيديو
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وعندما فتحت باب المبنى، حملت الريح الشديدة المرأة الشجاعة إلى الخارج.ارتفعت حصيلة قتلى الأعاصير التي اجتاحت ولايات أمريكية، منذ الجمعة وحتى الأحد إلى 32 شخصا.وضربت الأعاصير 11 ولاية من جنوبي البلاد، مرورا بوسط الغرب ووصولا إلى الشمال الشرقي، مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة، دمرت خلالها منازل وشركات وقطعت أشجارا ودمرت أحياء.
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2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0a/1070019003_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_29f7f3a2ccd2b1692a9a12474fa7f583.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
إعصار كاد يرفع امرأة إلى السماء... فيديو
تابعنا عبر
حاولت إحدى سكان ولاية أركنساس الأمريكية تصوير فيديو للإعصار الهائل الذي ضرب البلاد.
وعندما فتحت باب المبنى، حملت الريح الشديدة المرأة الشجاعة إلى الخارج.
ارتفعت حصيلة قتلى الأعاصير التي اجتاحت ولايات أمريكية، منذ الجمعة وحتى الأحد إلى 32 شخصا.
وضربت الأعاصير 11 ولاية من جنوبي البلاد، مرورا بوسط الغرب ووصولا إلى الشمال الشرقي، مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة، دمرت خلالها منازل وشركات وقطعت أشجارا ودمرت أحياء.