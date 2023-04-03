https://sputnikarabic.ae/20230403/إعلام-عبري-واشنطن-تبحث-تخفيف-بعض-العقوبات-على-إيران-مقابل-تجميد-جزئي-لبرنامجها-النووي-1075488345.html

إعلام عبري: واشنطن تبحث تخفيف بعض العقوبات على إيران مقابل تجميد جزئي لبرنامجها النووي

إعلام عبري: واشنطن تبحث تخفيف بعض العقوبات على إيران مقابل تجميد جزئي لبرنامجها النووي

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن واشنطن بحثت مع دول أوروبية وإسرائيل، إمكانية إقناع إيران بتجميد أجزاء من برنامجها النووي؛ مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها. 03.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-03T19:32+0000

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القدس - سبوتنيك. ونقل موقع "والا" الإخباري، عن مصادر أمريكية وإسرائيلية وأوروبية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقشت المقترح الخاص بتخفيف العقوبات على إيران، مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسرائيل، في فبراير/شباط الماضي.ووفقا لمصادر الموقع الإخباري الإسرائيلي، فإن "الولايات المتحدة الأمريكية، أبلغت إسرائيل بأنها تفحص احتمال، أن تتوصل إلى اتفاق جزئي مع إيران بشأن ملفها النووي؛ بحيث تقوم طهران بتجميد جزء من برنامجها، مقابل تسهيلات معينة في العقوبات المفروضة عليها".وبحسب الموقع، فإن إيران رفضت العرض، في الوقت الحالي؛ لكنه أشار إلى أن الخطوة تعد مؤشرا على تغيير البيت الأبيض موقفه في التعاطي مع البرنامج النووي الإيراني.وقال الموقع: "البيت الأبيض يسعى، كما يبدو، إلى وقف التقدم الذي تحرزه طهران في برنامجها النووي، وكسب الوقت وتأخير توقيت الحسم، فيما يتعلق باستخدام الخيار العسكري".وأضاف: "النية كما يبدو، هي التوصل إلى اتفاق يشبه الاتفاق المرحلي، الذي جرى التوصل إليه، في عام 2013؛ ويشمل تجميد تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 في المئة، وتحرير سبع مليارات دولار لصالح إيران، جمدتها الولايات المتحدة في البنوك".وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق النووي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20230226/الاستخبارات-الأمريكية-تقر-بأن-إيران-لم-تستأنف-برنامج-الأسلحة-النووية-1074011473.html

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