https://sputnikarabic.ae/20230403/إيران-تعلن-عن-تدشين-3200-وحدة-صناعية-1075457506.html
إيران تعلن عن تدشين 3200 وحدة صناعية
إيران تعلن عن تدشين 3200 وحدة صناعية
أعلن وزير الصناعة والتجارة والتعدين الإيراني، رضا فاطمي أمين، عن تدشين 3200 وحدة صناعية جديدة إلى جانب توسيع نطاق استثمارات 2200 وحدة وإعادة تشغيل 1600 وحدة... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن أمين تصريحات، قال فيها إن الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي شهدت نمو قطاع الصناعة بما يتجاوز 8% وهو ضعف متوسط النمو الاقتصادي للبلاد كلها، كما بلغ نمو القطاع الصناعي 11.6% في خريف العام الماضي، وهو معدل غير مسبوق منذ 2018.ولفت أمين إلى أن إحصاءات الجمارك الإيرانية أكدت أنه في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي، زاد استيراد المواد الخام أو السلع الوسيطة بنسبة 14%، وهو ما يشير إلى طفرة في الإنتاج، ووصل معدل العمالة في قطاع الصناعة في الخريف رقما قياسيا جديدا بلغ 8 ملايين و 300 ألف شخص.يذكر أنه في مطلع مارس الماضي، أكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن بلاده قامت بإعداد سفن وغواصات دون طواقم بشرية.ونقلت وكالة "تسنيم"، عن الأدميرال رضا تنكسيري أن هذه السفن والغواصات مزودة بذكاء اصطناعي ودون طواقم بشرية، حيث قمنا بإنتاجها داخل البلاد.وأضاف تنكسيري أن "الصناعات الإيرانية قامت أيضا في قطاعات السفن والصواريخ والطيران المسيّر والغواصات بإنتاج كلّ ما يلزمها محليا من السفن والصواريخ والمعدات والأجهزة".
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار
إيران تعلن عن تدشين 3200 وحدة صناعية
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أعلن وزير الصناعة والتجارة والتعدين الإيراني، رضا فاطمي أمين، عن تدشين 3200 وحدة صناعية جديدة إلى جانب توسيع نطاق استثمارات 2200 وحدة وإعادة تشغيل 1600 وحدة عاطلة، خلال العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 مارس/ آذار).
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية
"إرنا" عن أمين تصريحات، قال فيها إن الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي شهدت نمو قطاع الصناعة بما يتجاوز 8% وهو ضعف متوسط النمو الاقتصادي للبلاد كلها، كما بلغ نمو القطاع الصناعي 11.6% في خريف العام الماضي، وهو معدل غير مسبوق منذ 2018.
ولفت أمين إلى أن إحصاءات الجمارك الإيرانية أكدت أنه في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي، زاد استيراد المواد الخام أو السلع الوسيطة بنسبة 14%، وهو ما يشير إلى طفرة في الإنتاج، ووصل معدل العمالة في قطاع الصناعة في الخريف رقما قياسيا جديدا بلغ 8 ملايين و 300 ألف شخص.
يذكر أنه في مطلع مارس الماضي، أكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن بلاده قامت بإعداد سفن وغواصات
دون طواقم بشرية.
ونقلت وكالة
"تسنيم"، عن الأدميرال رضا تنكسيري أن هذه السفن والغواصات مزودة بذكاء اصطناعي ودون طواقم بشرية، حيث قمنا بإنتاجها داخل البلاد.
وأضاف تنكسيري أن "الصناعات الإيرانية قامت أيضا في قطاعات السفن والصواريخ والطيران المسيّر والغواصات بإنتاج كلّ ما يلزمها محليا من السفن والصواريخ والمعدات والأجهزة".