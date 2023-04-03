https://sputnikarabic.ae/20230403/اكتشاف-مخطوطة-مفقودة-لبطليموس-وحل-لغز-جهاز-غامض-صور-وفيديو-----1075460372.html

اكتشاف مخطوطة مفقودة لبطليموس وحل لغز جهاز غامض... صور وفيديو

اكتشاف مخطوطة مفقودة لبطليموس وحل لغز جهاز غامض... صور وفيديو

كشف الباحثون عن مخطوطة مخفية على قطعة معاد تدويرها من الرق، يُعتقد أنه كتبها عالم الرياضيات والفلك اليوناني كلوديوس بطليموس. 03.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-03T08:05+0000

2023-04-03T08:05+0000

2023-04-03T08:08+0000

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وذكرت مجلة "نيوزويك"، أن فريقا من الباحثين في جامعتي "السوربون" و"نيويورك"، قام بفك شفرة نص يشرح بالتفصيل تصميم واستخدام أداة مراقبة فلكية قديمة.وبحسب المجلة، الوضع أصبح أسوأ بكثير بالنسبة للباحثين اللاحقين من خلال تطبيق معالجة كيميائية على الصفحات التي كان من المفترض أن تبرز الكتابة ولكنها في الواقع تلطخت باللون البني الغامق.بدأ العلماء تحليلًا مفصلاً للمخطوطة في عام 2020، باستخدام تقنيات التصوير المتعدد الأطياف، وتمكن الخبراء من قراءة وصف أداة فلكية تسمى "منظار النيازك"، لكن تفاصيل تصميمه لا تزال غير معروفة.وبيّنت المجلة أن المخطوطة المخفية، وفقًا للخبراء، كُتبت في جزأين. يقدم أولهما وصفًا تفصيليًا لكيفية وما يجب صنع الأداة المحددة، بينما يخصص الجزء الثاني لطرق استخدامها.تم العثور على الرق الذي كُتبت عليه المخطوطة في مكتبة "دير بوبيو" في إيطاليا وهو محفوظ الآن في ميلانو، بحسب مجلة "newsweek".وخلص جونز إلى أنه على الرغم من التقدم الكبير، إلا أن المشروع لم يكتمل بعد، حيث أن التقنيات الجديدة لا تفك تمامًا محتويات بعض صفحات المخطوطة.

https://sputnikarabic.ae/20230402/عالم-يكشف-عن-طريقة-يمكن-أن-تساعد-في-العثور-على-حياة-خارج-كوكب-الأرض-1075428804.html

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