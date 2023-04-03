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https://sputnikarabic.ae/20230403/اكتشاف-مكون-سري-صالح-للأكل-في-رائعة-دافنشي-الموناليزا--1075471364.html
اكتشاف مكون سري صالح للأكل في رائعة دافنشي "الموناليزا"
اكتشاف مكون سري صالح للأكل في رائعة دافنشي "الموناليزا"
كشف العلماء أن الرسامين المشهورين مثل ليوناردو دافنشي، وساندرو بوتيتشيلي، وغيرهم من أساتذة عصر النهضة، قد جربوا خلط صفار البيض في الطلاء الزيتي لمساعدة اللوحات... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T12:08+0000
2023-04-03T12:08+0000
مجتمع
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وذكرت دراسة نشرتها شركة "Nature Communications"، أن البحث في عادات الرسم لدى الرسامين الرئيسيين "قد يحسن الحفاظ على الأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن".وأضاف رانكيه: "تظهر نتائجنا أنه حتى مع وجود كمية صغيرة جدًا من صفار البيض، يمكنك تحقيق تغيير مذهل في خصائص الطلاء الزيتي، مما يوضح كيف يمكن أن يكون مفيدًا للفنانين"، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وختمت الدراسة أن الفنانين "منحونا فرصة الإعجاب بروائعهم التي لا تزال حتى اليوم".
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اكتشاف مكون سري صالح للأكل في رائعة دافنشي "الموناليزا"

12:08 GMT 03.04.2023
© AP Photo / الموناليزا
الموناليزا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© AP Photo /
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كشف العلماء أن الرسامين المشهورين مثل ليوناردو دافنشي، وساندرو بوتيتشيلي، وغيرهم من أساتذة عصر النهضة، قد جربوا خلط صفار البيض في الطلاء الزيتي لمساعدة اللوحات على تحمل الرطوبة ومنع التجاعيد والاصفرار.
وذكرت دراسة نشرتها شركة "Nature Communications"، أن البحث في عادات الرسم لدى الرسامين الرئيسيين "قد يحسن الحفاظ على الأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن".

وأظهرت الدراسة أن تضمين البيض كان على الأرجح متعمدًا، حيث وجد الخبراء أن إضافة البيض إلى اللوحات الزيتية "يعمل كمضاد للأكسدة" وبمعنى آخر، تساعد هذه التركيبة في منع الطلاء من التلف.

وأضاف رانكيه: "تظهر نتائجنا أنه حتى مع وجود كمية صغيرة جدًا من صفار البيض، يمكنك تحقيق تغيير مذهل في خصائص الطلاء الزيتي، مما يوضح كيف يمكن أن يكون مفيدًا للفنانين"، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وختمت الدراسة أن الفنانين "منحونا فرصة الإعجاب بروائعهم التي لا تزال حتى اليوم".
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