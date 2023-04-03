https://sputnikarabic.ae/20230403/الجيش-الأمريكي-يمنح-شركة-لوكهيد-مارتن-عقدا-بقيمة-45-مليار-دولار-1075476241.html
الجيش الأمريكي يمنح شركة "لوكهيد مارتن" عقدا بقيمة 4.5 مليار دولار
الجيش الأمريكي يمنح شركة "لوكهيد مارتن" عقدا بقيمة 4.5 مليار دولار
منح الجيش الأمريكي شركة "لوكهيد مارتن" عقدا بقيمة 4.5 مليار دولار لمدة أربع سنوات لإنتاج صواريخ "JAGM" جو-أرض وصواريخ "هيلفاير". 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T13:51+0000
2023-04-03T13:51+0000
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سبوتنيك. ووفقا لبيان صادر عن "لوكهيد مارتن"، تبلغ القيمة الإجمالية للسنة الأولى من العقد 439 مليون دولار، مع ثلاث منح إضافية تبدأ في أواخر عام 2023، ليصل إجمالي العقد إلى 4.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، ويتيح العقد شراء كلا النوعين من أنظمة الصواريخ للعديد من العملاء المحليين والدوليين.ومن المتوقع أن يزداد الطلب الدولي على صواريخ "JAGM" بشكل كبير، وهناك حاليا أكثر من 30 من عملاء المبيعات العسكرية الأجنبية لصواريخ "هيلفاير"، وفقا للبيان.يذكر أن كبير المسؤولين في القوات الجوية الأمريكية لعمليات الاستحواذ، أندرو هنتر، كان قد صرح في أواخر مارس/ آذار الجاري، بأن القوات الجوية الأمريكية تعتزم إنهاء برنامج الأسلحة فائقة السرعة الذي تنفذه بالتعاون مع شركة "لوكهيد مارتن".وقال هانتر: "يتطلب برنامج القوات الجوية في الميزانية العمومية للسنة المالية 2024 تمويلاً بقيمة 150.3 مليون دولار للبحث والتطوير والاختبار والتقييم لإكمال برنامج النماذج الأولية السريعة لسلاح الاستجابة السريعة الذي يطلق من الجو "AGM-183A".وأضاف هنتر في تصريحات معدة لجلسة لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، أن القوات الجوية الأمريكية لا تنوي حاليًا متابعة شراء الأسلحة الفائقة السرعة بمجرد انتهاء برنامج التصميم الأولي، ولكن هناك فائدة جوهرية من إتمام رحلات الاختبار لجمع البيانات التي ستساعد على تطوير برامج فائقة السرعة في المستقبل وتقديم دعم إمكانيات البقاء.
https://sputnikarabic.ae/20230401/الجيش-الأمريكي-ينقل-شحنتي-أسلحة-عبر-المعابر-اللاشرعية-بين-سوريا-والعراق-1075407354.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, الأخبار
الجيش الأمريكي يمنح شركة "لوكهيد مارتن" عقدا بقيمة 4.5 مليار دولار
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منح الجيش الأمريكي شركة "لوكهيد مارتن" عقدا بقيمة 4.5 مليار دولار لمدة أربع سنوات لإنتاج صواريخ "JAGM" جو-أرض وصواريخ "هيلفاير".
سبوتنيك. ووفقا لبيان صادر عن "لوكهيد مارتن
"، تبلغ القيمة الإجمالية للسنة الأولى من العقد 439 مليون دولار، مع ثلاث منح إضافية تبدأ في أواخر عام 2023، ليصل إجمالي العقد إلى 4.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، ويتيح العقد شراء كلا النوعين من أنظمة الصواريخ للعديد من العملاء المحليين والدوليين.
ومن المتوقع أن يزداد الطلب الدولي على صواريخ "JAGM" بشكل كبير، وهناك حاليا أكثر من 30 من عملاء المبيعات العسكرية الأجنبية لصواريخ "هيلفاير"، وفقا للبيان.
يذكر أن كبير المسؤولين في القوات الجوية الأمريكية لعمليات الاستحواذ، أندرو هنتر، كان قد صرح في أواخر مارس/ آذار الجاري، بأن القوات الجوية الأمريكية تعتزم إنهاء برنامج الأسلحة فائقة السرعة
الذي تنفذه بالتعاون مع شركة "لوكهيد مارتن".
وقال هانتر: "يتطلب برنامج القوات الجوية في الميزانية العمومية للسنة المالية 2024 تمويلاً بقيمة 150.3 مليون دولار للبحث والتطوير والاختبار والتقييم لإكمال برنامج النماذج الأولية السريعة لسلاح الاستجابة السريعة الذي يطلق من الجو "AGM-183A".
وأضاف هنتر في تصريحات معدة لجلسة لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، أن القوات الجوية الأمريكية لا تنوي حاليًا متابعة شراء الأسلحة الفائقة السرعة بمجرد انتهاء برنامج التصميم الأولي، ولكن هناك فائدة جوهرية من إتمام رحلات الاختبار لجمع البيانات التي ستساعد على تطوير برامج فائقة السرعة في المستقبل وتقديم دعم إمكانيات البقاء.