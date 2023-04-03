https://sputnikarabic.ae/20230403/الحرس-الثوري-الإيراني-ليست-هناك-معلومات-مؤكدة-حول-مصير-أحمد-متوسليان-المختفي-منذ-41-عاما-في-لبنان-1075477968.html

الحرس الثوري الإيراني: ليست هناك معلومات مؤكدة حول مصير أحمد متوسليان المختفي منذ 41 عاما في لبنان

الحرس الثوري الإيراني: ليست هناك معلومات مؤكدة حول مصير أحمد متوسليان المختفي منذ 41 عاما في لبنان

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أنه لا توجد معلومات موثوقة حول مصير العسكري الإيراني أحمد متوسليان ورفاقه المختفين في لبنان منذ عام 1982. 03.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-03T14:48+0000

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وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف: "لقد تم فهم تصريحات القائد العام للحرس الثوري بشكل غير صحيح خلال الإشادة بأحمد متوسليان ودوره القيادي في فتح الطريق أمام تحرير القدس وتحرير شعب فلسطين المظلوم من نير هيمنة الصهاينة، واعتبر البعض ووسائل الإعلام أن استشهاد متوسليان أمر محسوم".وأضاف: "لم يطرأ أي تغيير على ملف متوسليان ورفاقه ومصيرهم، ولا يزال ملفهم مفتوح وتتابعه السلطات السياسية والقانونية في البلاد".وكانت وكالة "فارس" الإيرانية، قالت إن "قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أبلغ رسميا عائلة أحمد متوسليان بمقتله، وذلك خلال زيارته للعائلة في عطلة عيد النوروز".وكان أحمد متوسليان قائداً لقوات الحرس الثوري خلال الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت في عام 1980 واستمرت ثماني سنوات.وفي السنوات الـ 40 الماضية، كانت هناك نقاشات حادة في الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية حول ما إذا كان هذا القائد على قيد الحياة أم لا.وتتهم إيران إسرائيل بالوقوف وراء عملية اختطاف متوسليان وعدد من رفاقه، فيما نفت تل أبيب ذلك، مؤكدة أنها ليست على علم بمصيرهم.

https://sputnikarabic.ae/20230401/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-مصير-أحمد-متوسليان-بعد-41-عاما-على-اختطافه-1075397008.html

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