https://sputnikarabic.ae/20230403/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-دمشق-1075491587.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في دمشق... فيديو
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في دمشق... فيديو
تمكنت الدفاعات الجوية السورية، مساء اليوم الإثنين، من صد عدوان إسرائيلي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T21:36+0000
2023-04-03T21:36+0000
2023-04-03T21:58+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
دمشق
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/10/1048382563_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_a7a3b48e51d2f690994881911835de75.jpg
وبحسب مصدر أمني سوري رفيع المستوى لـ :سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي في محيط العاصمة دمشق. وأضاف المصدر أن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي السورية في الجولان المحتل باتجاه بعض المواقع العسكرية في محيط دمشق".ولفت إلى أن "الصواريخ الاعتراضية في قوات الدفاع الجوي السوري، تمكنت من اعتراض معظم الصواريخ الإسرائيلية، ودمرتها قبل وصولها إلى أهدافها".وأكد المصدر أن "الطائرات الإسرائيلية أطلقت موجتين من الصواريخ باتجاه محيط العاصمة دمشق".وأشار المصدر لسبوتنيك إلى أن "فرق الهندسة توجهت إلى مواقع الاستهداف لحصر الأضرار تمهيدا للإعلان عن النتائج رسميا".وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت، الجمعة الماضية، أن وسائط الدفاع الجوي السورية تمكنت من صد عدوان إسرائيلي على أحد المواقع في ريف دمشق.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل أحد المستشارين الإيرانيين العسكريين خلال الهجوم الإسرائيلي على أطراف دمشق متوعدا بالرد.وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان له:"أن الضابط في حرس الثورة الإسلامية ميلاد حيدري، أحد المستشارين الإيرانيين استشهد فجر اليوم الجمعة، في سوريا، في الهجوم الإجرامي للكيان الصهيوني على أطراف العاصمة السورية دمشق".وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20230331/الحرس-الثوري-يعلن-مقتل-مستشار-عسكري-إيراني-في-الهجوم-الإسرائيلي-على-دمشق-ويتوعد-بالرد-1075370315.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/10/1048382563_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efd6d3673b6aae119de7d8d2b47a2b4e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, دمشق, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, دمشق, الأخبار
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في دمشق... فيديو
21:36 GMT 03.04.2023 (تم التحديث: 21:58 GMT 03.04.2023) تابعنا عبر
تمكنت الدفاعات الجوية السورية، مساء اليوم الإثنين، من صد عدوان إسرائيلي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق.
وبحسب مصدر أمني سوري رفيع المستوى لـ :سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية
تتصدى لعدوان اسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.
وأضاف المصدر أن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي السورية في الجولان المحتل باتجاه بعض المواقع العسكرية في محيط دمشق".
ولفت إلى أن "الصواريخ الاعتراضية في قوات الدفاع الجوي السوري، تمكنت من اعتراض معظم الصواريخ الإسرائيلية
، ودمرتها قبل وصولها إلى أهدافها".
وأكد المصدر أن "الطائرات الإسرائيلية أطلقت موجتين من الصواريخ باتجاه محيط العاصمة دمشق".
وأشار المصدر لسبوتنيك إلى أن "فرق الهندسة توجهت إلى مواقع الاستهداف لحصر الأضرار تمهيدا للإعلان عن النتائج رسميا".
وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت، الجمعة الماضية، أن وسائط الدفاع الجوي السورية
تمكنت من صد عدوان إسرائيلي على أحد المواقع في ريف دمشق.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني
، مقتل أحد المستشارين الإيرانيين العسكريين خلال الهجوم الإسرائيلي على أطراف دمشق متوعدا بالرد.
وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان له:"أن الضابط في حرس الثورة الإسلامية ميلاد حيدري، أحد المستشارين الإيرانيين استشهد فجر اليوم الجمعة، في سوريا، في الهجوم الإجرامي للكيان الصهيوني على أطراف العاصمة السورية دمشق".
وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.