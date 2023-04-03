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https://sputnikarabic.ae/20230403/الرئيس-التونسي-يوجه-وزير-الشؤون-الخارجية-بالشروع-في-إجراءات-تعيين-سفير-في-سوريا-1075489350.html
الرئيس التونسي يوجه وزير الشؤون الخارجية بالشروع في إجراءات تعيين سفير في سوريا
الرئيس التونسي يوجه وزير الشؤون الخارجية بالشروع في إجراءات تعيين سفير في سوريا
ذكرت الرئاسة التونسية، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس قيس سعيد أعطى تعليمات لوزير الخارجية نبيل عمار بالشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده في دمشق. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T20:50+0000
2023-04-03T20:50+0000
أخبار سوريا اليوم
تونس
أخبار تونس اليوم
قيس سعيد
العالم العربي
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وقالت الرئاسة التونسية، في بيان لها، إن "سعيد أكد خلال لقاء مع عمار على ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية، ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني"، مشددا على أن مواقف تونس في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل.وأعلن الرئيس التونسي، الشهر الماضي، عزمه على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سوريا منذ 2012. وقال سعيد خلال لقائه وزير الخارجية نبيل عمار: "ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس لدى دمشق وسفير للجمهورية العربية السورية لدى تونس".وأضاف: "مسألة النظام في سوريا تهم السوريين وحدهم، وتونس تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها إطلاقاً في اختيارات الشعب السوري".وكان وزيري الخارجية، التونسي نبيل عمار والسوري فيصل المقداد، بحثا، مطلع الشهر الماضي، سبل عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي.
https://sputnikarabic.ae/20230209/الرئيس-التونسي-يقرر-رفع-مستوى-التمثيل-الدبلوماسي-لبلاده-في-سوريا-1073329783.html
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أخبار سوريا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, العالم العربي

الرئيس التونسي يوجه وزير الشؤون الخارجية بالشروع في إجراءات تعيين سفير في سوريا

20:50 GMT 03.04.2023
© Sputnik . Firas al-Ahmed / مسلحو نوى بريف درعا يسلمون أسلحتهم الثقيلة ويؤازرون الجيش السوري في مواجهة "داعش"
مسلحو نوى بريف درعا يسلمون أسلحتهم الثقيلة ويؤازرون الجيش السوري في مواجهة داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© Sputnik . Firas al-Ahmed /
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ذكرت الرئاسة التونسية، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس قيس سعيد أعطى تعليمات لوزير الخارجية نبيل عمار بالشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده في دمشق.
وقالت الرئاسة التونسية، في بيان لها، إن "سعيد أكد خلال لقاء مع عمار على ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية، ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني"، مشددا على أن مواقف تونس في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل.
الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
الرئيس التونسي يقرر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبلاده في سوريا
9 فبراير, 18:16 GMT
وأعلن الرئيس التونسي، الشهر الماضي، عزمه على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سوريا منذ 2012. وقال سعيد خلال لقائه وزير الخارجية نبيل عمار: "ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس لدى دمشق وسفير للجمهورية العربية السورية لدى تونس".
وأضاف: "مسألة النظام في سوريا تهم السوريين وحدهم، وتونس تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها إطلاقاً في اختيارات الشعب السوري".
وكان وزيري الخارجية، التونسي نبيل عمار والسوري فيصل المقداد، بحثا، مطلع الشهر الماضي، سبل عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي.
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