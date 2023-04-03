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https://sputnikarabic.ae/20230403/الرئيس-الجزائري-ونظيره-السوري-يناقشان-هاتفيا-الوضع-في-سوريا-وتطورات-الأحداث-الإقليمية-1075483899.html
الرئيس الجزائري ونظيره السوري يناقشان هاتفيا الوضع في سوريا وتطورات الأحداث الإقليمية
الرئيس الجزائري ونظيره السوري يناقشان هاتفيا الوضع في سوريا وتطورات الأحداث الإقليمية
تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا من نظيره السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، ناقشا خلاله الوضع في سوريا، وتطورات الأحداث الإقليمية. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T16:51+0000
2023-04-03T16:51+0000
أخبار سوريا اليوم
الجزائر
بشار الأسد
عبد المجيد تبون
العالم العربي
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وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، إن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تلقى مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد، قدّم له فيها تهانيه وتهاني الشعب السوري الشقيق بمناسبة شهر رمضان، وأطلع الرئيس الأسد، الرئيس الجزائري على الوضع في سوريا وما يدور حولها من أحداث".من جانبها، قالت الرئاسة السورية، إن "الرئيس بشار الأسد بحث مع الرئيس عبد المجيد تبون، التطورات السياسية على الساحة العربية لا سيما في ضوء الزيارات التي قام بها عدد من المسؤولين العرب إلى سوريا، والزيارات التي أجراها الرئيس الأسد إلى كل من سلطنة عمان ودولة الإمارات، والملفات التي طُرحت في كل هذه اللقاءات وانعكاسها على العلاقات الثنائية العربية- العربية".وخلال الاتصال الهاتفي، شكر الأسد، تبون على ما قدمته دولة الجزائر وشعبها لسوريا من مساعدات لمواجهة محنة الزلزال، مؤكدا أن "هذه المساعدات حملت معها حالة التضامن والتعاطف الكبير مع الشعب السوري، وعكست الروابط العميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين".وأكد الأسد أن "الجزائر التي ترأس حالياً القمة العربية، كانت مواقفها تاريخياً في مختلف القضايا قريبة جداً من مواقف سورية، وهذا يعكس الرؤية المشتركة بين البلدين على مدى عقود طويلة".من جهته، أكد الرئيس الجزائري استمرار بلاده في دعم سوريا وحرصها الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، واستعداد بلاده لتطوير التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة البلدين.
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أخبار سوريا اليوم, الجزائر, بشار الأسد, عبد المجيد تبون, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الجزائر, بشار الأسد, عبد المجيد تبون, العالم العربي

الرئيس الجزائري ونظيره السوري يناقشان هاتفيا الوضع في سوريا وتطورات الأحداث الإقليمية

16:51 GMT 03.04.2023
© AFP 2023 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون يرحب بالحضور خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائر ، في 13 ديسمبر 2019
الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون يرحب بالحضور خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائر ، في 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© AFP 2023 / RYAD KRAMDI
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تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا من نظيره السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، ناقشا خلاله الوضع في سوريا، وتطورات الأحداث الإقليمية.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، إن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تلقى مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد، قدّم له فيها تهانيه وتهاني الشعب السوري الشقيق بمناسبة شهر رمضان، وأطلع الرئيس الأسد، الرئيس الجزائري على الوضع في سوريا وما يدور حولها من أحداث".
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من جانبها، قالت الرئاسة السورية، إن "الرئيس بشار الأسد بحث مع الرئيس عبد المجيد تبون، التطورات السياسية على الساحة العربية لا سيما في ضوء الزيارات التي قام بها عدد من المسؤولين العرب إلى سوريا، والزيارات التي أجراها الرئيس الأسد إلى كل من سلطنة عمان ودولة الإمارات، والملفات التي طُرحت في كل هذه اللقاءات وانعكاسها على العلاقات الثنائية العربية- العربية".
وخلال الاتصال الهاتفي، شكر الأسد، تبون على ما قدمته دولة الجزائر وشعبها لسوريا من مساعدات لمواجهة محنة الزلزال، مؤكدا أن "هذه المساعدات حملت معها حالة التضامن والتعاطف الكبير مع الشعب السوري، وعكست الروابط العميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين".
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وأكد الأسد أن "الجزائر التي ترأس حالياً القمة العربية، كانت مواقفها تاريخياً في مختلف القضايا قريبة جداً من مواقف سورية، وهذا يعكس الرؤية المشتركة بين البلدين على مدى عقود طويلة".
من جهته، أكد الرئيس الجزائري استمرار بلاده في دعم سوريا وحرصها الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، واستعداد بلاده لتطوير التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة البلدين.
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