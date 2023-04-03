https://sputnikarabic.ae/20230403/الرئيس-الفنلندي-بلادنا-عضو-في-الناتو-ابتداء-من-4-أبريل-1075486113.html
الرئيس الفنلندي: بلادنا عضو في الناتو ابتداء من 4 أبريل
الرئيس الفنلندي: بلادنا عضو في الناتو ابتداء من 4 أبريل
أعلن الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، أن بلاده ستصبح عضوًا في الناتو ابتداء من يوم الـ 4 من أبريل/ نيسان الجاري. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T17:56+0000
2023-04-03T17:56+0000
2023-04-03T17:56+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفق بيان له، أعلن مكتب الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، اليوم الاثنين، أن فنلندا ستصبح عضوًا رسميًا في الناتو ابتداء من 4 أبريل.وجاء في البيان: "فنلندا ستصبح عضوًا في الناتو يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023. وسيسافر رئيس جمهورية فنلندا، سولي نينيستو، إلى بروكسل لحضور حفل الانضمام في مقر الناتو".ووفقا لبيان مكتب الرئيس، فإن فنلندا ستودع وثائق انضمامها قبل اجتماع وزراء خارجية الناتو، وقال: "ستودع فنلندا وثيقة انضمامها إلى معاهدة شمال الأطلسي لدى وزارة الخارجية الأمريكية في بروكسل يوم الثلاثاء، 4 أبريل، قبل بدء اجتماع وزراء خارجية الناتو".ولفت إلى أن نينيستو والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، سيلقيان خطابًا بمناسبة هذا الحدث.طالع أيضا: أردوغان يمرر تصديق البرلمان على طلب فنلندا الانضمام إلى الناتو
https://sputnikarabic.ae/20230403/روسيا-تعلن-عن-خطوة-عسكرية-ردا-على-انضمام-فنلندا-لـالناتو-1075472438.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, فنلندا, الناتو
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, فنلندا, الناتو
الرئيس الفنلندي: بلادنا عضو في الناتو ابتداء من 4 أبريل
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أعلن الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، أن بلاده ستصبح عضوًا في الناتو ابتداء من يوم الـ 4 من أبريل/ نيسان الجاري.
موسكو- سبوتنيك. ووفق بيان له، أعلن مكتب الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، اليوم الاثنين، أن فنلندا ستصبح
عضوًا رسميًا في الناتو ابتداء من 4 أبريل.
وجاء في البيان
: "فنلندا ستصبح عضوًا في الناتو يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023. وسيسافر رئيس جمهورية فنلندا، سولي نينيستو، إلى بروكسل لحضور حفل الانضمام في مقر الناتو".
ووفقا لبيان مكتب الرئيس، فإن فنلندا ستودع وثائق انضمامها قبل اجتماع وزراء خارجية الناتو، وقال: "ستودع فنلندا وثيقة انضمامها إلى معاهدة شمال الأطلسي لدى وزارة الخارجية الأمريكية في بروكسل يوم الثلاثاء، 4 أبريل، قبل بدء اجتماع وزراء خارجية الناتو".
وفيما أوضح أن "وزير الشؤون الخارجية بيكا، سيتولى عملية الإيداع"، أكد على أن "مراسم رفع العلم بمناسبة انضمام فنلندا إلى الناتو ستقام في مقر الناتو بعد الإيداع".
ولفت إلى أن نينيستو والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، سيلقيان خطابًا بمناسبة هذا الحدث.