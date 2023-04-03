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الصحة المغربية تكشف عن "إجراءات" لحماية المواطنين من الفيروسات
الصحة المغربية تكشف عن "إجراءات" لحماية المواطنين من الفيروسات
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية عن ما أسمته "مجموعة من الإجراءات" لحماية المواطنين من الفيروسات المصنفة عالميا بأنها تتسبب في حالة طوارئ صحية. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T17:04+0000
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع "هسبريس" المغربي، أكد وزير الصحة، خالد آيت طالب، أن هناك مجموعة من الإجراءات التي تعمل الوزارة عليها لحماية المغاربة من الفيروسات والأمراض التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية.وقال: "الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمراض والأنفلونزا التي تخلفها الحشرات الطائرة والزاحفة والكائنات الضالة تقوم على مقاربة شمولية ترتكز على الوقاية، وتشمل محاربة النواقل بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، والتشخيص المبكر للحالات المرضية".ولفت الوزير إلى أن "هذه الاستراتيجية مكنت من القضاء على مجموعة من الأمراض كالملاريا والتراكوما والبلهارسيا، وتطوير برامج صحية بالنسبة للأمراض المستجدة أو التي تشكل تهديدا للصحة العامة كالمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سراس)، جائحة إنفلونزا وميرس كوف وإيبولا وزيكا، مع التركيز على فعالية التدبير والرصد المبكر والمراقبة المستمرة وإعداد آليات الاستجابة".طالع أيضا: الصحة المغربية تعلن التوقف عن إصدار نشرة يومية عن كورونا في المملكة
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أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار

الصحة المغربية تكشف عن "إجراءات" لحماية المواطنين من الفيروسات

17:04 GMT 03.04.2023
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© flickr.com / Marek Kubica
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أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية عن ما أسمته "مجموعة من الإجراءات" لحماية المواطنين من الفيروسات المصنفة عالميا بأنها تتسبب في حالة طوارئ صحية.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع "هسبريس" المغربي، أكد وزير الصحة، خالد آيت طالب، أن هناك مجموعة من الإجراءات التي تعمل الوزارة عليها لحماية المغاربة من الفيروسات والأمراض التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية.
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وقال: "الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمراض والأنفلونزا التي تخلفها الحشرات الطائرة والزاحفة والكائنات الضالة تقوم على مقاربة شمولية ترتكز على الوقاية، وتشمل محاربة النواقل بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، والتشخيص المبكر للحالات المرضية".

وأوضح ان هذا الأمر يتم من خلال "تحسيس العاملين بالقطاع الصحي حول هذه الأمراض التي لها علاقة بعوامل الاختطار البينية عبر الاعتماد على تقييم المخاطر على صحة الإنسان والتشخيص المخبري وتدابير الصحة العامة، والتنسيق مع قطاع الصحة الحيوانية للرصد المبكر للحالات المكتشفة عند الحيوان، كما تعتمد التكفل بالحالات المرضية، والمراقبة والتتبع والتقييم عبر المؤشرات، والتواصل والتنسيق مع مختلف المتدخلين".

ولفت الوزير إلى أن "هذه الاستراتيجية مكنت من القضاء على مجموعة من الأمراض كالملاريا والتراكوما والبلهارسيا، وتطوير برامج صحية بالنسبة للأمراض المستجدة أو التي تشكل تهديدا للصحة العامة كالمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سراس)، جائحة إنفلونزا وميرس كوف وإيبولا وزيكا، مع التركيز على فعالية التدبير والرصد المبكر والمراقبة المستمرة وإعداد آليات الاستجابة".
طالع أيضا: الصحة المغربية تعلن التوقف عن إصدار نشرة يومية عن كورونا في المملكة
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