https://sputnikarabic.ae/20230403/الصين-علاقتنا-مع-روسيا-لا-تتأثر-بأي-طرف-ثالث-1075466328.html
الصين: علاقتنا مع روسيا لا تتأثر بأي طرف ثالث
الصين: علاقتنا مع روسيا لا تتأثر بأي طرف ثالث
قالت الصين، اليوم الاثنين، إنها تعمل مع روسيا على تطوير نمط جديد من العلاقات في العصر الحديث، يقوم على الثقة المتبادلة، والتعايش السلمي، والتعاون المثمر... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T09:59+0000
2023-04-03T09:59+0000
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وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في إفادة صحفية، على أن علاقاتها بروسيا لا تستهدف أي طرف ثالث، ولا تتأثر بأي طرف ثالث، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.ولفتت نينغ إلى أن "الصين وروسيا والهند قوى ناشئة ذات تأثير كبير، وفي ظل التغيرات الجيوسياسية المعقدة الحالية، فإن الصين مستعدة لتعزيز التواصل مع روسيا والهند والمجتمع الدولي لحماية التعددية الحقيقية".وأجرى الرئيس الصيني زيارة رسمية إلى روسيا أخيرا استمرت 3 أيام، في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه رئيسا للصين لولاية ثالثة، حيث لقيت هذه الزيارة اهتماما متزايدا من جانب الإعلام الغربي.وخلال الزيارة، تم التوقيع على بيان مشترك، حول خطة لتطوير المجالات المحورية للتعاون الاقتصادي الروسي - الصيني، حتى عام 2030.
https://sputnikarabic.ae/20230326/واشنطن-بوست-التحالف-بين-روسيا-والصين-قادر-على-تغيير-النظام-العالمي-1075142432.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين: علاقتنا مع روسيا لا تتأثر بأي طرف ثالث
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قالت الصين، اليوم الاثنين، إنها تعمل مع روسيا على تطوير نمط جديد من العلاقات في العصر الحديث، يقوم على الثقة المتبادلة، والتعايش السلمي، والتعاون المثمر للجانبين.
وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية
، ماو نينغ، في إفادة صحفية، على أن علاقاتها بروسيا لا تستهدف أي طرف ثالث، ولا تتأثر بأي طرف ثالث، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
ولفتت نينغ إلى أن "الصين وروسيا والهند قوى ناشئة ذات تأثير كبير، وفي ظل التغيرات الجيوسياسية المعقدة الحالية، فإن الصين مستعدة لتعزيز التواصل مع روسيا والهند والمجتمع الدولي لحماية التعددية الحقيقية".
وأجرى الرئيس الصيني زيارة رسمية إلى روسيا
أخيرا استمرت 3 أيام، في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه رئيسا للصين لولاية ثالثة، حيث لقيت هذه الزيارة اهتماما متزايدا من جانب الإعلام الغربي.
وخلال الزيارة، تم التوقيع على بيان مشترك، حول خطة لتطوير المجالات المحورية للتعاون الاقتصادي الروسي - الصيني، حتى عام 2030.