https://sputnikarabic.ae/20230403/العراق-يعتزم-تشييد-19-جسرا-في-العاصمة-1075471778.html
العراق يعتزم تشييد 19 جسرا في العاصمة
العراق يعتزم تشييد 19 جسرا في العاصمة
أعلنت لجنة الخدمات والإعمار في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، اعتزامها تشييد 19 جسرا في العاصمة بغداد، وكذلك تشكيل لجنتين لمتابعة مشاريع مداخل العاصمة... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T12:16+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن عضو اللجنة، باقر الساعدي، قوله بأن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد على إنجاز مداخل العاصمة بغداد بالسرعة الممكنة، مشيرا إلى أن "هناك معوقات تواجه هذه المشاريع سيتم حلها بالسرعة الممكنة".وأوضح عضو اللجنة أن "هناك مشاريع جسور في بغداد، وأعمال كثيرة ستنفذ في وسط العاصمة وتحديدا في شارع أبي نؤاس والكرادة والجادرية، لتصل مشاريع الجسور في بغداد إلى ما يقرب من 19 جسرا سيتم تنفيذ مشاريعها بعد إطلاق الميزانية".وتحدث الساعدي عن ارتفاع أسعار الوحدات في المجمعات السكنية، قائلا إنه "تم تشكيل لجنة من قبل هيئة الاستثمار لمتابعة هذا الموضوع"، مشيراً إلى "أسعار المتر الواحد تتراوح من 1000 دولار إلى 1500 دولار بل تصل في بعضها إلى 2000 دولار، وهو سعر يؤذي المواطن العراقي"، على حد تعبيره.ودعت الحكومة العراقية، أمس الأحد، البرلمان إلى المصادقة على الموازنة العامة للبلاد في أقرب وقت ممكن.وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان، أنه "في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للشروع بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، التي يتطلع إليها شعبنا الكريم بفارغ الصبر، بما اشتملت عليه من مشاريع خدمية واستثمارية وغيرها، تجدد الحكومة ثقتها بممثلي الشعب ورئاسة المجلس وحسن تقديرهم للظروف التي يمر بها بلدنا وحاجته الماسّة إلى الإسراع في المصادقة على الموازنة؛ لتأخذ طريقها إلى التنفيذ، وتلبية ما تستطيع الحكومة تلبيته من أولوياتها، بأسرع وقت ممكن".
https://sputnikarabic.ae/20230331/وزير-الكهرباء-العراقي-ماضون-بخطوات-الشبكة-الذكية-والتحول-الإلكتروني-1075371094.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العراق يعتزم تشييد 19 جسرا في العاصمة
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أعلنت لجنة الخدمات والإعمار في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، اعتزامها تشييد 19 جسرا في العاصمة بغداد، وكذلك تشكيل لجنتين لمتابعة مشاريع مداخل العاصمة وارتفاع أسعار الوحدات في المجمعات السكنية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" عن عضو اللجنة، باقر الساعدي، قوله بأن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد على إنجاز مداخل العاصمة بغداد بالسرعة الممكنة، مشيرا إلى أن "هناك معوقات تواجه هذه المشاريع سيتم حلها بالسرعة الممكنة".
وأوضح عضو اللجنة أن "هناك مشاريع جسور في بغداد، وأعمال كثيرة ستنفذ في وسط العاصمة وتحديدا في شارع أبي نؤاس والكرادة والجادرية، لتصل مشاريع الجسور في بغداد إلى ما يقرب من 19 جسرا سيتم تنفيذ مشاريعها بعد إطلاق الميزانية".
وتحدث الساعدي عن ارتفاع أسعار الوحدات في المجمعات السكنية، قائلا إنه "تم تشكيل لجنة من قبل هيئة الاستثمار لمتابعة هذا الموضوع"، مشيراً إلى "أسعار المتر الواحد تتراوح من 1000 دولار إلى 1500 دولار بل تصل في بعضها إلى 2000 دولار، وهو سعر يؤذي المواطن العراقي"، على حد تعبيره.
ودعت الحكومة العراقية
، أمس الأحد، البرلمان إلى المصادقة على الموازنة العامة للبلاد في أقرب وقت ممكن.
وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان، أنه "في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب
للشروع بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، التي يتطلع إليها شعبنا الكريم بفارغ الصبر، بما اشتملت عليه من مشاريع خدمية واستثمارية وغيرها، تجدد الحكومة ثقتها بممثلي الشعب ورئاسة المجلس وحسن تقديرهم للظروف التي يمر بها بلدنا وحاجته الماسّة إلى الإسراع في المصادقة على الموازنة؛ لتأخذ طريقها إلى التنفيذ، وتلبية ما تستطيع الحكومة تلبيته من أولوياتها، بأسرع وقت ممكن".