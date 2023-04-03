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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230403/الغربان-الروسية-تشن-ضربات-دقيقة-على-المدرعات-الأوكرانية-فيديو-1075459701.html
"الغربان" الروسية تشن ضربات دقيقة على المدرعات الأوكرانية... فيديو
"الغربان" الروسية تشن ضربات دقيقة على المدرعات الأوكرانية... فيديو
شنت أطقم الطيران الهجومي ضربات جوية صاروخية على منشآت ومعدات عسكرية للوحدات الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T07:24+0000
2023-04-03T07:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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قام طاقم سو-25 "غراتش" (الغراب) بمناورة وغادر إلى المطار العسكري الأساسي تحت غطاء الفخاخ الحرارية، مباشرة بعد القصف.نتيجة لذلك، تم تدمير مواقع ميدانية محصنة مموهة ومدرعات للعدو. قام الطاقم الهندسي والفني بفحص الطائرة وإعداد المعدات لطلعة قتالية ثانية، بعد الطلعات الجوية الناجحة، حسبما ذكرت قناة "زفيزدا" الروسية.تقوم أطقم "سو-25" باستمرار بهذا النوع من العمل. في نهاية الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، شنت طائرات هجومية ضربات صاروخية ضد القوى العاملة والمدرعات للعدو، وتم تدمير المواقع الميدانية ومعدات العدو.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"الغربان" الروسية تشن ضربات دقيقة على المدرعات الأوكرانية... فيديو

07:24 GMT 03.04.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة "سو-25"
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© Sputnik . РИА Новости
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شنت أطقم الطيران الهجومي ضربات جوية صاروخية على منشآت ومعدات عسكرية للوحدات الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة.
قام طاقم سو-25 "غراتش" (الغراب) بمناورة وغادر إلى المطار العسكري الأساسي تحت غطاء الفخاخ الحرارية، مباشرة بعد القصف.
نتيجة لذلك، تم تدمير مواقع ميدانية محصنة مموهة ومدرعات للعدو. قام الطاقم الهندسي والفني بفحص الطائرة وإعداد المعدات لطلعة قتالية ثانية، بعد الطلعات الجوية الناجحة، حسبما ذكرت قناة "زفيزدا" الروسية.
تقوم أطقم "سو-25" باستمرار بهذا النوع من العمل. في نهاية الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، شنت طائرات هجومية ضربات صاروخية ضد القوى العاملة والمدرعات للعدو، وتم تدمير المواقع الميدانية ومعدات العدو.
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Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:03 GMT
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