https://sputnikarabic.ae/20230403/الغربان-الروسية-تشن-ضربات-دقيقة-على-المدرعات-الأوكرانية-فيديو-1075459701.html
"الغربان" الروسية تشن ضربات دقيقة على المدرعات الأوكرانية... فيديو
"الغربان" الروسية تشن ضربات دقيقة على المدرعات الأوكرانية... فيديو
شنت أطقم الطيران الهجومي ضربات جوية صاروخية على منشآت ومعدات عسكرية للوحدات الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T07:24+0000
2023-04-03T07:24+0000
2023-04-03T07:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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قام طاقم سو-25 "غراتش" (الغراب) بمناورة وغادر إلى المطار العسكري الأساسي تحت غطاء الفخاخ الحرارية، مباشرة بعد القصف.نتيجة لذلك، تم تدمير مواقع ميدانية محصنة مموهة ومدرعات للعدو. قام الطاقم الهندسي والفني بفحص الطائرة وإعداد المعدات لطلعة قتالية ثانية، بعد الطلعات الجوية الناجحة، حسبما ذكرت قناة "زفيزدا" الروسية.تقوم أطقم "سو-25" باستمرار بهذا النوع من العمل. في نهاية الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، شنت طائرات هجومية ضربات صاروخية ضد القوى العاملة والمدرعات للعدو، وتم تدمير المواقع الميدانية ومعدات العدو.
سبوتنيك عربي
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2023
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/02/1062985134_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_d438b160f1465bb9e77c0bcb232caff0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"الغربان" الروسية تشن ضربات دقيقة على المدرعات الأوكرانية... فيديو
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شنت أطقم الطيران الهجومي ضربات جوية صاروخية على منشآت ومعدات عسكرية للوحدات الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة.
قام طاقم سو-25 "غراتش" (الغراب) بمناورة
وغادر إلى المطار العسكري الأساسي تحت غطاء الفخاخ الحرارية، مباشرة بعد القصف.
نتيجة لذلك، تم تدمير مواقع ميدانية محصنة مموهة ومدرعات للعدو. قام الطاقم الهندسي والفني بفحص الطائرة وإعداد المعدات لطلعة قتالية ثانية، بعد الطلعات الجوية الناجحة، حسبما ذكرت قناة "زفيزدا" الروسية.
تقوم أطقم "سو-25" باستمرار بهذا النوع من العمل. في نهاية الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، شنت طائرات هجومية ضربات صاروخية ضد القوى العاملة والمدرعات للعدو، وتم تدمير المواقع الميدانية ومعدات العدو.