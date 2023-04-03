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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230403/القوات-الروسية-تقضي-على-75-جندي-أوكراني-وتدمر-لواء-المدفعية-الـ79-1075470873.html
القوات الروسية تقضي على 465 جنديا أوكرانيا وتدمر لواء المدفعية الـ79
القوات الروسية تقضي على 465 جنديا أوكرانيا وتدمر لواء المدفعية الـ79
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين، تحييد 75 جنديًا أوكرانيًا ومدرعتين وسيارتين عسكريتين ومدفع هاوتزر "دي-30" على محور كوبيانسك. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T11:50+0000
2023-04-03T12:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة قوات "الغرب" خسائر فادحة بوحدات العدو في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف وأرتيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور كراسني- ليمان، أصابت ضربات جوية ومدفعية وعمليات نشطة لوحدات مجموعة "المركز" تجمعا للقوى البشرية والآليات الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور دونيتسك، وأثناء العمليات النشطة لوحدات مجموعة "الجنوب"، تم القضاء على ما يصل إلى 285 عسكريا أوكرانيا، وتم تدمير دبابة واحدة، وثلاث عربات مدرعة، وناقلتي جند مصفحتين، وثماني سيارات عسكرية، وشاحنتين صغيرتين، وراجمة غراد، وأربعة مدافع هاوتزر "دي-30"، ومستودعي ذخيرة.وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، تسببت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة "فوستوك" (الشرق) بإلحاق أضرار جسيمة بوحدات القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق نوفوميكايلوفكا وفوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم القضاء على ما يصل إلى 10 جنود أوكرانيين وسيارتين عسكريتين ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "أكاسيا" على محور خيرسون.بالإضافة إلى ذلك، دمرت وسائط الدفاع الجوي سبع طائرات أوكرانية دون طيار في مناطق ألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وناوغولنو وستارايا كراسنيانكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230403/بوشيلين-القوات-الروسية-تقترب-من-محطة-السكة-الحديدية-في-أرتيوموفسك-1075466449.html
https://sputnikarabic.ae/20230403/مشاهد-حصرية-من-عدسة-جندي-روسي-توثق-اقتحام-مقرات-العدو-فيديو-1075470481.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تقضي على 465 جنديا أوكرانيا وتدمر لواء المدفعية الـ79

11:50 GMT 03.04.2023 (تم التحديث: 12:13 GMT 03.04.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين، تحييد 75 جنديًا أوكرانيًا ومدرعتين وسيارتين عسكريتين ومدفع هاوتزر "دي-30" على محور كوبيانسك.
وألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة قوات "الغرب" خسائر فادحة بوحدات العدو في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف وأرتيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وعلى محور كراسني- ليمان، أصابت ضربات جوية ومدفعية وعمليات نشطة لوحدات مجموعة "المركز" تجمعا للقوى البشرية والآليات الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

تم تحييد ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنة بيك آب ومدفع هاوتزر "دي-30" في هذا الاتجاه.

القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقترب من محطة السكة الحديدية في أرتيوموفسك
10:03 GMT
وعلى محور دونيتسك، وأثناء العمليات النشطة لوحدات مجموعة "الجنوب"، تم القضاء على ما يصل إلى 285 عسكريا أوكرانيا، وتم تدمير دبابة واحدة، وثلاث عربات مدرعة، وناقلتي جند مصفحتين، وثماني سيارات عسكرية، وشاحنتين صغيرتين، وراجمة غراد، وأربعة مدافع هاوتزر "دي-30"، ومستودعي ذخيرة.
وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، تسببت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة "فوستوك" (الشرق) بإلحاق أضرار جسيمة بوحدات القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق نوفوميكايلوفكا وفوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذه الاتجاه 45 جنديًا أوكرانيًا، وشاحنتان صغيرتان، ومدفع هاوتزر "دي-30"، ومدفعية "كراب" بولندية الصنع.
كما تم القضاء على ما يصل إلى 10 جنود أوكرانيين وسيارتين عسكريتين ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "أكاسيا" على محور خيرسون.
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
مشاهد حصرية من عدسة جندي روسي توثق اقتحام مقرات العدو... فيديو
11:48 GMT
ودك الطيران التشغيلي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية اللواء المدفعي الـ79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، واستهدف نقاطا لتجمع القوى البشرية والآليات في 98 نقطة عسكرية.
بالإضافة إلى ذلك، دمرت وسائط الدفاع الجوي سبع طائرات أوكرانية دون طيار في مناطق ألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وناوغولنو وستارايا كراسنيانكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:59 GMT
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