https://sputnikarabic.ae/20230403/القوات-الروسية-تقضي-على-75-جندي-أوكراني-وتدمر-لواء-المدفعية-الـ79-1075470873.html
القوات الروسية تقضي على 465 جنديا أوكرانيا وتدمر لواء المدفعية الـ79
القوات الروسية تقضي على 465 جنديا أوكرانيا وتدمر لواء المدفعية الـ79
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين، تحييد 75 جنديًا أوكرانيًا ومدرعتين وسيارتين عسكريتين ومدفع هاوتزر "دي-30" على محور كوبيانسك. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T11:50+0000
2023-04-03T11:50+0000
2023-04-03T12:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة قوات "الغرب" خسائر فادحة بوحدات العدو في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف وأرتيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور كراسني- ليمان، أصابت ضربات جوية ومدفعية وعمليات نشطة لوحدات مجموعة "المركز" تجمعا للقوى البشرية والآليات الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور دونيتسك، وأثناء العمليات النشطة لوحدات مجموعة "الجنوب"، تم القضاء على ما يصل إلى 285 عسكريا أوكرانيا، وتم تدمير دبابة واحدة، وثلاث عربات مدرعة، وناقلتي جند مصفحتين، وثماني سيارات عسكرية، وشاحنتين صغيرتين، وراجمة غراد، وأربعة مدافع هاوتزر "دي-30"، ومستودعي ذخيرة.وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، تسببت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة "فوستوك" (الشرق) بإلحاق أضرار جسيمة بوحدات القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق نوفوميكايلوفكا وفوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم القضاء على ما يصل إلى 10 جنود أوكرانيين وسيارتين عسكريتين ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "أكاسيا" على محور خيرسون.بالإضافة إلى ذلك، دمرت وسائط الدفاع الجوي سبع طائرات أوكرانية دون طيار في مناطق ألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وناوغولنو وستارايا كراسنيانكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230403/بوشيلين-القوات-الروسية-تقترب-من-محطة-السكة-الحديدية-في-أرتيوموفسك-1075466449.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تقضي على 465 جنديا أوكرانيا وتدمر لواء المدفعية الـ79
11:50 GMT 03.04.2023 (تم التحديث: 12:13 GMT 03.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين، تحييد 75 جنديًا أوكرانيًا ومدرعتين وسيارتين عسكريتين ومدفع هاوتزر "دي-30" على محور كوبيانسك.
وألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة قوات "الغرب" خسائر فادحة بوحدات العدو في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف وأرتيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وعلى محور كراسني- ليمان، أصابت ضربات جوية ومدفعية وعمليات نشطة لوحدات مجموعة "المركز" تجمعا للقوى البشرية والآليات الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تم تحييد ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنة بيك آب ومدفع هاوتزر "دي-30" في هذا الاتجاه.
وعلى محور دونيتسك، وأثناء العمليات النشطة لوحدات مجموعة "الجنوب"، تم القضاء على ما يصل إلى 285 عسكريا أوكرانيا، وتم تدمير دبابة واحدة، وثلاث عربات مدرعة، وناقلتي جند مصفحتين، وثماني سيارات عسكرية، وشاحنتين صغيرتين، وراجمة غراد، وأربعة مدافع هاوتزر "دي-30"، ومستودعي ذخيرة.
وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، تسببت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة "فوستوك" (الشرق) بإلحاق أضرار جسيمة بوحدات القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق نوفوميكايلوفكا وفوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذه الاتجاه 45 جنديًا أوكرانيًا، وشاحنتان صغيرتان، ومدفع هاوتزر "دي-30"، ومدفعية "كراب" بولندية الصنع.
كما تم القضاء على ما يصل إلى 10 جنود أوكرانيين وسيارتين عسكريتين ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "أكاسيا" على محور خيرسون.
ودك الطيران التشغيلي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية اللواء المدفعي الـ79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، واستهدف نقاطا لتجمع القوى البشرية والآليات في 98 نقطة عسكرية.
بالإضافة إلى ذلك، دمرت وسائط الدفاع الجوي
سبع طائرات أوكرانية دون طيار في مناطق ألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وناوغولنو وستارايا كراسنيانكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.