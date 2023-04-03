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https://sputnikarabic.ae/20230403/الكشف-عن-أول-خريطة-تفصيلية-لتوزع-المياه-جنوبي-القمر-فيديو-1075461980.html
الكشف عن أول خريطة تفصيلية لتوزع المياه جنوبي القمر... فيديو
الكشف عن أول خريطة تفصيلية لتوزع المياه جنوبي القمر... فيديو
تواصل البيانات الواردة من مرصد الستراتوسفير لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء SOFIA تقديم نتائج للمجتمع العلمي، على الرغم من إيقاف التشغيل في ديسمبر/ كانون الأول... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T08:12+0000
2023-04-03T08:12+0000
مجتمع
علوم
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أتاحت الدراسة الجديدة رسم أول خريطة تفصيلية لتوزيع المياه في القطب الجنوبي للقمر. تغطي المنطقة المرصودة نحو ربع سطح القمر على الجانب المواجه للأرض، أقل من 60 درجة من خط العرض، حتى القطب الجنوبي.تكشف نتيجة هذه الدراسة التي نشرها موقع "نيو سينس"، جنبًا إلى جنب مع دراستين سابقتين بناءً على ملاحظات "صوفيا" في عام 2022، عن بصمة ضوئية مميزة وفريدة من نوعها للمياه.جمع العلماء البيانات من صوفيا مع نموذج التضاريس القمرية المضاء بعناية لتسليط الضوء على المناطق المظللة.توزيع المياهيمكن للباحثين فهم كيفية تكيف المياه مع الظروف المورفولوجية لسطح القمر، والتمييز بشكل أفضل بين حواف الحفرة والجبال الفردية باستخدام الخريطة الجديدة.بالإضافة إلى ذلك، بناءً على التركيز العالي للمياه في أماكن مختلفة، يمكن تحديد الاختلافات بين المناطق الساخنة التي تتأثر بالإشعاع الشمسي والمناطق الباردة في الظل. لذلك، تلعب مورفولوجيا التضاريس دورًا رئيسيًا في كمية المياه الموجودة على سطح القمر: كما هو متوقع، تم العثور على الماء بتركيز أكبر على الجوانب المظللة للحفر والجبال مقارنةً بالمنحدرات أو السهول المعرضة للإشعاع الشمسي.
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علوم

الكشف عن أول خريطة تفصيلية لتوزع المياه جنوبي القمر... فيديو

08:12 GMT 03.04.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورالقمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول. في المرة القادمة يمكن رؤية هذه الظاهرة فقط في غضون سنوات قليلة.
القمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول. في المرة القادمة يمكن رؤية هذه الظاهرة فقط في غضون سنوات قليلة. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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تواصل البيانات الواردة من مرصد الستراتوسفير لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء SOFIA تقديم نتائج للمجتمع العلمي، على الرغم من إيقاف التشغيل في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
أتاحت الدراسة الجديدة رسم أول خريطة تفصيلية لتوزيع المياه في القطب الجنوبي للقمر. تغطي المنطقة المرصودة نحو ربع سطح القمر على الجانب المواجه للأرض، أقل من 60 درجة من خط العرض، حتى القطب الجنوبي.

تم تحديد توزيع المياه من خلال مراقبة الإشعاع الشمسي المنعكس من سطح القمر في الأشعة تحت الحمراء.

تكشف نتيجة هذه الدراسة التي نشرها موقع "نيو سينس"، جنبًا إلى جنب مع دراستين سابقتين بناءً على ملاحظات "صوفيا" في عام 2022، عن بصمة ضوئية مميزة وفريدة من نوعها للمياه.
جمع العلماء البيانات من صوفيا مع نموذج التضاريس القمرية المضاء بعناية لتسليط الضوء على المناطق المظللة.

يتم تمييز المناطق القريبة من هذه الأماكن باللون الأزرق على الخريطة. هذه هي المناطق التي اكتشفت فيها كاميرا SOFIA بالأشعة تحت الحمراء ذات الموجة القصيرة FORCAST معظم بصمات الضوء للمياه في نطاق 6.1 ميكرومتر.

توزيع المياه

يمكن للباحثين فهم كيفية تكيف المياه مع الظروف المورفولوجية لسطح القمر، والتمييز بشكل أفضل بين حواف الحفرة والجبال الفردية باستخدام الخريطة الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، بناءً على التركيز العالي للمياه في أماكن مختلفة، يمكن تحديد الاختلافات بين المناطق الساخنة التي تتأثر بالإشعاع الشمسي والمناطق الباردة في الظل. لذلك، تلعب مورفولوجيا التضاريس دورًا رئيسيًا في كمية المياه الموجودة على سطح القمر: كما هو متوقع، تم العثور على الماء بتركيز أكبر على الجوانب المظللة للحفر والجبال مقارنةً بالمنحدرات أو السهول المعرضة للإشعاع الشمسي.
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