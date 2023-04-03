https://sputnikarabic.ae/20230403/المشتبه-بها-في-مقتل-تاتارسكي-تعترف-بإحضارها-تمثالا-مفخخا-إلى-المقهى-1075469971.html

المشتبه بها في مقتل تاتارسكي تعترف بإحضارها تمثالا مفخخا إلى المقهى

المشتبه بها في مقتل تاتارسكي تعترف بإحضارها تمثالا مفخخا إلى المقهى

نشرت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، فيديو للمشتبه بها في تفجير مقهى سان بطرسبورغ تعترف فيه، بأنها أحضرت تمثالًا مفخخًا إلى المقهى. 03.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-03T11:36+0000

2023-04-03T11:36+0000

2023-04-03T11:36+0000

روسيا

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وقالت المشتبه في تورطها بمقتل المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي، داريا تريبوفا، مجيبةً عن أسئلة حول ما إذا كانت تفهم سبب اعتقالها وماذا فعلت: "أود أن أقول، بخصوص حضوري إلى مكان مقتل فلادلين تاتارسكي... أحضرت هذا التمثال إلى هناك، الذي انفجر بعد ذلك".وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الاثنين، اعتقال المشتبه بها الأولى في تفجير مقهى سان بطرسبورغ، داريا تريبوفا.وجاء في بيان اللجنة بهذا الشأن: "تم نقل 31 مصابًا، عقب الانفجار الذي وقع في أحد المقاهي، إلى مستشفيات المدينة. وحتى الساعة السابعة صباحًا، غادر 9 أشخاص المستشفيات للمتابعة المنزلية، في الوقت الذي ما يزال فيه 8 أشخاص في حالة خطيرة، والباقون في حالة معتدلة ومرضية".ونظّم مكتب المدعي العام في منطقة فاسيليوستروفسكي في المدينة تحقيقًا، بناءً على المعلومات المتوفرة.

https://sputnikarabic.ae/20230403/بيسكوف-نظام-كييف-يدعم-الإرهاب-وربما-يكون-وراء-مقتل-فلادلين-تاتارسكي-1075466904.html

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