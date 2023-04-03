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المشتبه بها في مقتل تاتارسكي تعترف بإحضارها تمثالا مفخخا إلى المقهى
المشتبه بها في مقتل تاتارسكي تعترف بإحضارها تمثالا مفخخا إلى المقهى
نشرت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، فيديو للمشتبه بها في تفجير مقهى سان بطرسبورغ تعترف فيه، بأنها أحضرت تمثالًا مفخخًا إلى المقهى. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T11:36+0000
2023-04-03T11:36+0000
روسيا
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وقالت المشتبه في تورطها بمقتل المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي، داريا تريبوفا، مجيبةً عن أسئلة حول ما إذا كانت تفهم سبب اعتقالها وماذا فعلت: "أود أن أقول، بخصوص حضوري إلى مكان مقتل فلادلين تاتارسكي... أحضرت هذا التمثال إلى هناك، الذي انفجر بعد ذلك".وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الاثنين، اعتقال المشتبه بها الأولى في تفجير مقهى سان بطرسبورغ، داريا تريبوفا.وجاء في بيان اللجنة بهذا الشأن: "تم نقل 31 مصابًا، عقب الانفجار الذي وقع في أحد المقاهي، إلى مستشفيات المدينة. وحتى الساعة السابعة صباحًا، غادر 9 أشخاص المستشفيات للمتابعة المنزلية، في الوقت الذي ما يزال فيه 8 أشخاص في حالة خطيرة، والباقون في حالة معتدلة ومرضية".ونظّم مكتب المدعي العام في منطقة فاسيليوستروفسكي في المدينة تحقيقًا، بناءً على المعلومات المتوفرة.
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روسيا

المشتبه بها في مقتل تاتارسكي تعترف بإحضارها تمثالا مفخخا إلى المقهى

11:36 GMT 03.04.2023
© Photo / Ministry of Internal Affairs of the Russian FederationДарья Трепова
Дарья Трепова - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© Photo / Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation
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نشرت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، فيديو للمشتبه بها في تفجير مقهى سان بطرسبورغ تعترف فيه، بأنها أحضرت تمثالًا مفخخًا إلى المقهى.
وقالت المشتبه في تورطها بمقتل المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي، داريا تريبوفا، مجيبةً عن أسئلة حول ما إذا كانت تفهم سبب اعتقالها وماذا فعلت: "أود أن أقول، بخصوص حضوري إلى مكان مقتل فلادلين تاتارسكي... أحضرت هذا التمثال إلى هناك، الذي انفجر بعد ذلك".

وطلبت تريبوفا أن تتحدث لاحقًا عن الذي أعطاها التمثال: "هل يمكنني إخباركم لاحقًا؟".

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الاثنين، اعتقال المشتبه بها الأولى في تفجير مقهى سان بطرسبورغ، داريا تريبوفا.

وجاء في بيان لجنة التحقيق الروسية على موقع تلغرام: "للاشتباه في تورطها في الانفجار الذي وقع في مقهى في سان بطرسبورغ، قام موظفو لجنة التحقيق الروسية، إلى جانب الهيئة التنفيذية، باعتقال داريا تريبوفا".

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كما أفادت لجنة الصحة في مدينة سان بطرسبورغ، اليوم الاثنين، بأن 8 أشخاص ما زالوا في المستشفيات في حالة خطيرة جراء الانفجار الذي حدث في أحد مقاهي المدينة، وأن الجرحى الباقين في حالة معتدلة، وأن 9 أشخاص قد غادروا المستشفيات للمتابعة المنزلية.

وجاء في بيان اللجنة بهذا الشأن: "تم نقل 31 مصابًا، عقب الانفجار الذي وقع في أحد المقاهي، إلى مستشفيات المدينة. وحتى الساعة السابعة صباحًا، غادر 9 أشخاص المستشفيات للمتابعة المنزلية، في الوقت الذي ما يزال فيه 8 أشخاص في حالة خطيرة، والباقون في حالة معتدلة ومرضية".

وقُتل مدون روسي شهير، وأصيب 32 آخرون نقل منهم 24 إلى المستشفى إثر انفجار، وقع يوم الأحد، داخل أحد المقاهي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

ونظّم مكتب المدعي العام في منطقة فاسيليوستروفسكي في المدينة تحقيقًا، بناءً على المعلومات المتوفرة.
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