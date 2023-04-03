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https://sputnikarabic.ae/20230403/بايدن-عن-اضطرابات-محتملة-عقب-اتهام-ترامب-أثق-في-شرطة-نيويورك-1075490724.html
بايدن عن اضطرابات محتملة عقب اتهام ترامب: أثق في شرطة نيويورك
بايدن عن اضطرابات محتملة عقب اتهام ترامب: أثق في شرطة نيويورك
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه يثق في شرطة نيويورك، بعد الحديث عن اضطرابات محتملة تتعلق بما تم توجيهه إلى الرئيس السابق دونالد ترامب. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T20:55+0000
2023-04-03T20:55+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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ووفقا لموقع "إيه بي سي نيوز"، قال الرئيس جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه يثق بالنظام القانوني، حيث أدلى بأبرز تعليقاته حتى الآن على لائحة اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب.تصريحات بايدن جاءت خلال قيامه بجولة في منشأة تصنيع في مينيسوتا، حيث سأله أحد المراسلين عما إذا كان قلقًا بشأن الاضطرابات، فأجاب الرئيس: "لا.. لدي ثقة في إدارة شرطة نيويورك".يأتي ذلك في وقت عارض فيه الرئيس السابق دونالد ترامب وجود كاميرات في قاعة المحكمة لتوجيه الاتهام إليه غدا الثلاثاء.وقالت سوزان نيكيليس محامية ترامب: "سيخلق جوًا شبيهًا بالسيرك في المحاكمة، ويثير مخاوف أمنية فريدة، ويتعارض مع افتراض الرئيس ترامب للبراءة".
https://sputnikarabic.ae/20230401/محامي-ترامب-يحسم-جدل-حضوره-إلى-المحاكمة-مكبلا-بالأصفاد-1075400630.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بايدن عن اضطرابات محتملة عقب اتهام ترامب: أثق في شرطة نيويورك

20:55 GMT 03.04.2023
© AP Photo / JIM WATSONالرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن
الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / JIM WATSON
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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه يثق في شرطة نيويورك، بعد الحديث عن اضطرابات محتملة تتعلق بما تم توجيهه إلى الرئيس السابق دونالد ترامب.
ووفقا لموقع "إيه بي سي نيوز"، قال الرئيس جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه يثق بالنظام القانوني، حيث أدلى بأبرز تعليقاته حتى الآن على لائحة اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب.
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تصريحات بايدن جاءت خلال قيامه بجولة في منشأة تصنيع في مينيسوتا، حيث سأله أحد المراسلين عما إذا كان قلقًا بشأن الاضطرابات، فأجاب الرئيس: "لا.. لدي ثقة في إدارة شرطة نيويورك".

يشار إلى أن ترامب وصل اليوم الاثنين، إلى نيويورك قبل توجيه لائحة الاتهام ضده في محكمة مانهاتن بتهم تتعلق بمدفوعات مالية صامتة لممثلة المواد الإباحية ستورمي دانيلز.

يأتي ذلك في وقت عارض فيه الرئيس السابق دونالد ترامب وجود كاميرات في قاعة المحكمة لتوجيه الاتهام إليه غدا الثلاثاء.
وقالت سوزان نيكيليس محامية ترامب: "سيخلق جوًا شبيهًا بالسيرك في المحاكمة، ويثير مخاوف أمنية فريدة، ويتعارض مع افتراض الرئيس ترامب للبراءة".
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