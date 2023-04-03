https://sputnikarabic.ae/20230403/بعد-تدميرها-لقنبلة-أمريكية-ذكية-معلومات-عن-منظومة-بوك-الروسية-1075484364.html
بعد تدميرها لقنبلة أمريكية ذكية... معلومات عن منظومة "بوك" الروسية
بعد تدميرها لقنبلة أمريكية ذكية... معلومات عن منظومة "بوك" الروسية
تمثل منظومات الدفاع الجوي "بوك" أحد أفضل أنظمة الدفاع الجوي متوسطة المدى في العالم لأنها تجمع بين خفة الحركة والكفاءة في إصابة الأهداف المعادية في نطاق... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T17:39+0000
2023-04-03T17:39+0000
2023-04-03T17:39+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103507/04/1035070477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd4409ae4d6c1f9ee7c8ce9f73de46e9.jpg
ويمكن الاعتماد على منظومات "بوك" في تأمين القوات أثناء تقدمها في مناطق خارج نطاق تغطية وسائل الدفاع الجوي الثابتة، كما يمكنها تأمين المنشآت العسكرية والحيوية للدولة، حسبما يشير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أنها مصممة للعمل في جميع الظروف الجوية.ولفت الموقع إلى أن "بوك إم - 2 إي" يتميز بقدرته العالية على الاشتباك مع الأهداف الجوية المعادية حتى في وضع التشغيل الذاتي، الذي يربط بين الرادارات ومركبات الإطلاق.ويمكن استخدام "بوك إم – 2 إي" ضد قائمة من الأهداف الجوية التي تشمل:وتم تصميم منظومة الصواريخ الروسية لتكون قادرة على الاشتباك مع أهداف العدو في بيئات قتال تتضمن وسائل تشويش ومستويات إطلاق نار عالية.ما هي المواصفات الفنية لصواريخ "بوك إم – 2 إي" الروسية؟ولفت الموقع إلى أنه عندما تكون منظومات "بوك إم – 2 إي" في وضع الاستعداد القتالي الكامل، يمكنها الاشتباك مع 24 هدفا جويا في جميع الاتجاهات خلال تحليقها على ارتفاعات تتراوح بين 15 مترا و25 كيلومترا.وتمتلك "بوك إم - 2 إي" مرونة كبيرة في الحركة تسمح بحشدها في أي موقع جغرافي، وفقا لاحتياجات العمليات الحربية، كما يمكنها العمل منفردة أو ضمن منظومة دفاعية متكاملة.يذكر أن أطقم منظومة الصواريخ الروسية "بوك" أسقطت قذيفة صاروخية أمريكية GLSDB (قنبلة أرضية صغيرة القطر) تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة، حسبما ذكرت صحيفة "إزفيستيا".
https://sputnikarabic.ae/20230127/منظومة-الدفاع-الجوي-الروسية-بانتسير-إس1-تسقط-عددا-قياسيا-من-صواريخ-هيمارس-1072763448.html
https://sputnikarabic.ae/20230330/مروحية-كا-52-الروسية-تقصف-مجموعة-أهداف-أوكرانية-فيديو--1075327802.html
https://sputnikarabic.ae/20230403/منظومة-بوك-الروسية-تدمر-قنبلة-ذكية-أمريكية-فيديو-1075455904.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103507/04/1035070477_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5346383e6d57840307688ec542dd25df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بعد تدميرها لقنبلة أمريكية ذكية... معلومات عن منظومة "بوك" الروسية
تابعنا عبر
تمثل منظومات الدفاع الجوي "بوك" أحد أفضل أنظمة الدفاع الجوي متوسطة المدى في العالم لأنها تجمع بين خفة الحركة والكفاءة في إصابة الأهداف المعادية في نطاق تغطيتها.
ويمكن الاعتماد على منظومات "بوك" في تأمين القوات أثناء تقدمها في مناطق خارج نطاق تغطية وسائل الدفاع الجوي الثابتة، كما يمكنها تأمين المنشآت العسكرية والحيوية للدولة، حسبما يشير
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أنها مصممة للعمل في جميع الظروف الجوية.
ولفت الموقع إلى أن "بوك إم - 2 إي" يتميز بقدرته العالية على الاشتباك مع الأهداف الجوية المعادية حتى في وضع التشغيل الذاتي، الذي يربط بين الرادارات ومركبات الإطلاق
.
ويمكن استخدام "بوك إم – 2 إي" ضد قائمة من الأهداف الجوية التي تشمل:
الصواريخ الباليستية التكتيكية.
وتم تصميم منظومة الصواريخ الروسية لتكون قادرة على الاشتباك مع أهداف العدو في بيئات قتال تتضمن وسائل تشويش ومستويات إطلاق نار عالية.
ما هي المواصفات الفنية لصواريخ "بوك إم – 2 إي" الروسية؟
المدى ضد الأهداف الجوية: يتراوح بين 3 إلى 45 كلم.
المدى ضد الصواريخ الباليستية التكتيكية: يصل لـ 20 كلم.
المدى ضد الصواريخ المجنحة على ارتفاع 100 متر: يصل لـ 20 كلم.
أقصى سرعة للصواريخ الباليستية التي يمكن إسقاطها: 1200 متر في الثانية.
ولفت الموقع إلى أنه عندما تكون منظومات "بوك إم – 2 إي" في وضع الاستعداد القتالي
الكامل، يمكنها الاشتباك مع 24 هدفا جويا في جميع الاتجاهات خلال تحليقها على ارتفاعات تتراوح بين 15 مترا و25 كيلومترا.
وتمتلك "بوك إم - 2 إي" مرونة كبيرة في الحركة تسمح بحشدها في أي موقع جغرافي، وفقا لاحتياجات العمليات الحربية، كما يمكنها العمل منفردة أو ضمن منظومة دفاعية متكاملة.
يذكر أن أطقم منظومة الصواريخ الروسية "بوك" أسقطت قذيفة صاروخية
أمريكية GLSDB (قنبلة أرضية صغيرة القطر) تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة، حسبما ذكرت صحيفة "إزفيستيا".