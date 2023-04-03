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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230403/بعد-تدميرها-لقنبلة-أمريكية-ذكية-معلومات-عن-منظومة-بوك-الروسية-1075484364.html
بعد تدميرها لقنبلة أمريكية ذكية... معلومات عن منظومة "بوك" الروسية
بعد تدميرها لقنبلة أمريكية ذكية... معلومات عن منظومة "بوك" الروسية
تمثل منظومات الدفاع الجوي "بوك" أحد أفضل أنظمة الدفاع الجوي متوسطة المدى في العالم لأنها تجمع بين خفة الحركة والكفاءة في إصابة الأهداف المعادية في نطاق... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T17:39+0000
2023-04-03T17:39+0000
رصد عسكري
روسيا
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الولايات المتحدة الأمريكية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ويمكن الاعتماد على منظومات "بوك" في تأمين القوات أثناء تقدمها في مناطق خارج نطاق تغطية وسائل الدفاع الجوي الثابتة، كما يمكنها تأمين المنشآت العسكرية والحيوية للدولة، حسبما يشير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أنها مصممة للعمل في جميع الظروف الجوية.ولفت الموقع إلى أن "بوك إم - 2 إي" يتميز بقدرته العالية على الاشتباك مع الأهداف الجوية المعادية حتى في وضع التشغيل الذاتي، الذي يربط بين الرادارات ومركبات الإطلاق.ويمكن استخدام "بوك إم – 2 إي" ضد قائمة من الأهداف الجوية التي تشمل:وتم تصميم منظومة الصواريخ الروسية لتكون قادرة على الاشتباك مع أهداف العدو في بيئات قتال تتضمن وسائل تشويش ومستويات إطلاق نار عالية.ما هي المواصفات الفنية لصواريخ "بوك إم – 2 إي" الروسية؟ولفت الموقع إلى أنه عندما تكون منظومات "بوك إم – 2 إي" في وضع الاستعداد القتالي الكامل، يمكنها الاشتباك مع 24 هدفا جويا في جميع الاتجاهات خلال تحليقها على ارتفاعات تتراوح بين 15 مترا و25 كيلومترا.وتمتلك "بوك إم - 2 إي" مرونة كبيرة في الحركة تسمح بحشدها في أي موقع جغرافي، وفقا لاحتياجات العمليات الحربية، كما يمكنها العمل منفردة أو ضمن منظومة دفاعية متكاملة.يذكر أن أطقم منظومة الصواريخ الروسية "بوك" أسقطت قذيفة صاروخية أمريكية GLSDB (قنبلة أرضية صغيرة القطر) تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة، حسبما ذكرت صحيفة "إزفيستيا".
https://sputnikarabic.ae/20230127/منظومة-الدفاع-الجوي-الروسية-بانتسير-إس1-تسقط-عددا-قياسيا-من-صواريخ-هيمارس-1072763448.html
https://sputnikarabic.ae/20230330/مروحية-كا-52-الروسية-تقصف-مجموعة-أهداف-أوكرانية-فيديو--1075327802.html
https://sputnikarabic.ae/20230403/منظومة-بوك-الروسية-تدمر-قنبلة-ذكية-أمريكية-فيديو-1075455904.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بعد تدميرها لقنبلة أمريكية ذكية... معلومات عن منظومة "بوك" الروسية

17:39 GMT 03.04.2023
© Sputnik . Ilja Pitalev /  / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ نظام الدفاع الجوي "بوك-إم2أ"
صواريخ نظام الدفاع الجوي بوك-إم2أ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© Sputnik . Ilja Pitalev /
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تمثل منظومات الدفاع الجوي "بوك" أحد أفضل أنظمة الدفاع الجوي متوسطة المدى في العالم لأنها تجمع بين خفة الحركة والكفاءة في إصابة الأهداف المعادية في نطاق تغطيتها.
ويمكن الاعتماد على منظومات "بوك" في تأمين القوات أثناء تقدمها في مناطق خارج نطاق تغطية وسائل الدفاع الجوي الثابتة، كما يمكنها تأمين المنشآت العسكرية والحيوية للدولة، حسبما يشير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أنها مصممة للعمل في جميع الظروف الجوية.
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27 يناير, 05:58 GMT
ولفت الموقع إلى أن "بوك إم - 2 إي" يتميز بقدرته العالية على الاشتباك مع الأهداف الجوية المعادية حتى في وضع التشغيل الذاتي، الذي يربط بين الرادارات ومركبات الإطلاق.

ويمكن استخدام "بوك إم – 2 إي" ضد قائمة من الأهداف الجوية التي تشمل:

الطائرات ثابتة الأجنحة.
المروحيات.
الصواريخ المجنحة.
الصواريخ الباليستية التكتيكية.
صواريخ "جو – أرض".
القنابل الموجهة.
الطائرات المسيرة.
وتم تصميم منظومة الصواريخ الروسية لتكون قادرة على الاشتباك مع أهداف العدو في بيئات قتال تتضمن وسائل تشويش ومستويات إطلاق نار عالية.
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
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مروحية "كا 52" الروسية تقصف أهدافا أوكرانية بحزمة صواريخ... فيديو
30 مارس, 11:45 GMT

ما هي المواصفات الفنية لصواريخ "بوك إم – 2 إي" الروسية؟

المدى ضد الأهداف الجوية: يتراوح بين 3 إلى 45 كلم.
المدى ضد الصواريخ الباليستية التكتيكية: يصل لـ 20 كلم.
المدى ضد الصواريخ المجنحة على ارتفاع 100 متر: يصل لـ 20 كلم.
أقصى سرعة للصواريخ الباليستية التي يمكن إسقاطها: 1200 متر في الثانية.
ولفت الموقع إلى أنه عندما تكون منظومات "بوك إم – 2 إي" في وضع الاستعداد القتالي الكامل، يمكنها الاشتباك مع 24 هدفا جويا في جميع الاتجاهات خلال تحليقها على ارتفاعات تتراوح بين 15 مترا و25 كيلومترا.
صواريخ بوك إم الروسية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
منظومة "بوك" الروسية تدمر قنبلة "ذكية" أمريكية... فيديو
05:15 GMT
وتمتلك "بوك إم - 2 إي" مرونة كبيرة في الحركة تسمح بحشدها في أي موقع جغرافي، وفقا لاحتياجات العمليات الحربية، كما يمكنها العمل منفردة أو ضمن منظومة دفاعية متكاملة.
يذكر أن أطقم منظومة الصواريخ الروسية "بوك" أسقطت قذيفة صاروخية أمريكية GLSDB (قنبلة أرضية صغيرة القطر) تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة، حسبما ذكرت صحيفة "إزفيستيا".
© Sputnik13 معلومة عن صواريخ "بوك إم 2" الروسية
13 معلومة عن صواريخ بوك إم 2 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
13 معلومة عن صواريخ "بوك إم 2" الروسية
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Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:08 GMT
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