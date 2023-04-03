https://sputnikarabic.ae/20230403/بوشيلين-القوات-الروسية-تقترب-من-محطة-السكة-الحديدية-في-أرتيوموفسك-1075466449.html
القوات الروسية تقترب من محطة السكة الحديدية في أرتيوموفسك
القوات الروسية تقترب من محطة السكة الحديدية في أرتيوموفسك
أكد دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات الروسية اقتربت بشكل كبير من محطة السكك الحديدية في الجزء الأوسط من أرتيوموفسك. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T10:03+0000
2023-04-03T10:03+0000
2023-04-03T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بوشيلين على الهواء على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "الآن لم يتلق العدو الأمر المناسب، وبالتالي، لم يتم رؤية أي انسحاب أو فرار لقوات النظام الأوكراني من أرتيوموفسك".وأضاف بوشيلين أن جميع محاولات القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد في عدة اتجاهات صدتها القوات الروسية، مؤكدا أن هذا يحدث بفضل إغلاق الوحدات الروسية بنجاح الطرق الفردية، مما لا يسمح لكييف بنقل احتياطيات إضافية.وأشار إلى أن عدة آلاف من المدنيين ما زالوا في أرتيوموفسك.ووفقا له، تبذل الوحدات الروسية كل ما في وسعها للسيطرة على مصادر النيران في جميع الطرق المؤدية إلى أرتيوموفسك من أجل "البدء في إجلاء المدنيين في أسرع وقت ممكن".
https://sputnikarabic.ae/20230402/ضابط-أمريكي-متقاعد-يتوقع-انسحاب-القوات-الأوكرانية-من-دونباس-بعد-سقوط-أرتيوموفسك-1075425485.html
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روسيا, العالم
القوات الروسية تقترب من محطة السكة الحديدية في أرتيوموفسك
10:03 GMT 03.04.2023 (تم التحديث: 10:24 GMT 03.04.2023) تابعنا عبر
أكد دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات الروسية اقتربت بشكل كبير من محطة السكك الحديدية في الجزء الأوسط من أرتيوموفسك.
وقال بوشيلين على الهواء على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "الآن لم يتلق العدو الأمر المناسب، وبالتالي، لم يتم رؤية أي انسحاب أو فرار لقوات النظام الأوكراني من أرتيوموفسك".
وأضاف بوشيلين أن جميع محاولات القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد في عدة اتجاهات صدتها القوات الروسية، مؤكدا أن هذا يحدث بفضل إغلاق الوحدات الروسية بنجاح الطرق الفردية، مما لا يسمح لكييف بنقل احتياطيات إضافية.
وشدد على أن "المعارك الكبيرة الآن تدور في الجزء الأوسط من المدينة، وقد اقتربت الوحدات الروسية من محطة السكة الحديدية. العدو مجبر على التراجع إلى مواقع معدة مسبقًا في الجزء الغربي (من المدينة)".
وأشار إلى أن عدة آلاف من المدنيين ما زالوا في أرتيوموفسك.
ووفقا له، تبذل الوحدات الروسية كل ما في وسعها للسيطرة على مصادر النيران في جميع الطرق المؤدية إلى أرتيوموفسك من أجل "البدء في إجلاء المدنيين في أسرع وقت ممكن".