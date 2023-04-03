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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230403/بوشيلين-القوات-الروسية-تقترب-من-محطة-السكة-الحديدية-في-أرتيوموفسك-1075466449.html
القوات الروسية تقترب من محطة السكة الحديدية في أرتيوموفسك
القوات الروسية تقترب من محطة السكة الحديدية في أرتيوموفسك
أكد دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات الروسية اقتربت بشكل كبير من محطة السكك الحديدية في الجزء الأوسط من أرتيوموفسك. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T10:03+0000
2023-04-03T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بوشيلين على الهواء على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "الآن لم يتلق العدو الأمر المناسب، وبالتالي، لم يتم رؤية أي انسحاب أو فرار لقوات النظام الأوكراني من أرتيوموفسك".وأضاف بوشيلين أن جميع محاولات القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد في عدة اتجاهات صدتها القوات الروسية، مؤكدا أن هذا يحدث بفضل إغلاق الوحدات الروسية بنجاح الطرق الفردية، مما لا يسمح لكييف بنقل احتياطيات إضافية.وأشار إلى أن عدة آلاف من المدنيين ما زالوا في أرتيوموفسك.ووفقا له، تبذل الوحدات الروسية كل ما في وسعها للسيطرة على مصادر النيران في جميع الطرق المؤدية إلى أرتيوموفسك من أجل "البدء في إجلاء المدنيين في أسرع وقت ممكن".
https://sputnikarabic.ae/20230402/ضابط-أمريكي-متقاعد-يتوقع-انسحاب-القوات-الأوكرانية-من-دونباس-بعد-سقوط-أرتيوموفسك-1075425485.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تقترب من محطة السكة الحديدية في أرتيوموفسك

10:03 GMT 03.04.2023 (تم التحديث: 10:24 GMT 03.04.2023)
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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أكد دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات الروسية اقتربت بشكل كبير من محطة السكك الحديدية في الجزء الأوسط من أرتيوموفسك.
وقال بوشيلين على الهواء على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "الآن لم يتلق العدو الأمر المناسب، وبالتالي، لم يتم رؤية أي انسحاب أو فرار لقوات النظام الأوكراني من أرتيوموفسك".
وأضاف بوشيلين أن جميع محاولات القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد في عدة اتجاهات صدتها القوات الروسية، مؤكدا أن هذا يحدث بفضل إغلاق الوحدات الروسية بنجاح الطرق الفردية، مما لا يسمح لكييف بنقل احتياطيات إضافية.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
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أمس, 08:50 GMT

وشدد على أن "المعارك الكبيرة الآن تدور في الجزء الأوسط من المدينة، وقد اقتربت الوحدات الروسية من محطة السكة الحديدية. العدو مجبر على التراجع إلى مواقع معدة مسبقًا في الجزء الغربي (من المدينة)".

وأشار إلى أن عدة آلاف من المدنيين ما زالوا في أرتيوموفسك.
ووفقا له، تبذل الوحدات الروسية كل ما في وسعها للسيطرة على مصادر النيران في جميع الطرق المؤدية إلى أرتيوموفسك من أجل "البدء في إجلاء المدنيين في أسرع وقت ممكن".
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Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:03 GMT
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