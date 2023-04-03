https://sputnikarabic.ae/20230403/بولندا-تزود-أوكرانيا-بعدة-مقاتلات-من-طراز-ميغ-29--1075456899.html
بولندا تزود أوكرانيا بعدة مقاتلات من طراز "ميغ-29"
بولندا تزود أوكرانيا بعدة مقاتلات من طراز "ميغ-29"
أعلن رئيس مكتب السياسة الدولية في إدارة الرئيس البولندي، مارسين برزيداتش، اليوم الاثنين، أن بلاده قامت بتزويد أوكرانيا بعدة مقاتلات من طراز "ميغ-29". 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T06:39+0000
2023-04-03T06:39+0000
2023-04-03T06:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
بولندا
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وارسو-سبوتنيك. وقال برزيداتش على أثير محطة "أر إم أف" الإذاعية، ردا على سؤال عما إذا كانت بولندا قد أرسلت طائرات "ميغ -29" إلى أوكرانيا: "على حد علمي، تم بالفعل إرسال العديد من طائرات "ميغ"".وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرة من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230326/بولندا-تطالب-أوروبا-بدفع-ملياري-يورو-قيمة-الأسلحة-التي-أرسلتها-إلى-أوكرانيا-1075140853.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, بولندا
بولندا تزود أوكرانيا بعدة مقاتلات من طراز "ميغ-29"
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أعلن رئيس مكتب السياسة الدولية في إدارة الرئيس البولندي، مارسين برزيداتش، اليوم الاثنين، أن بلاده قامت بتزويد أوكرانيا بعدة مقاتلات من طراز "ميغ-29".
وارسو-سبوتنيك. وقال برزيداتش على أثير محطة "أر إم أف" الإذاعية، ردا على سؤال عما إذا كانت بولندا قد أرسلت طائرات "ميغ -29" إلى أوكرانيا: "على حد علمي، تم بالفعل إرسال العديد من طائرات "ميغ"".
وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرة من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.