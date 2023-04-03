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https://sputnikarabic.ae/20230403/بيسكوف-نظام-كييف-يدعم-الإرهاب-وربما-يكون-وراء-مقتل-فلادلين-تاتارسكي-1075466904.html
بيسكوف: نظام كييف يدعم الإرهاب وربما يكون وراء مقتل فلادلين تاتارسكي
بيسكوف: نظام كييف يدعم الإرهاب وربما يكون وراء مقتل فلادلين تاتارسكي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن نظام كييف يدعم الإرهاب وربما يكون وراء مقتل فلادلين تاتارسكي مثل كثيرين آخرين منذ عام 2014. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T10:18+0000
2023-04-03T10:18+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "روسيا واجهت نظام كييف. إنه نظام يدعم الإرهاب، ويقف وراء اغتيال داريا دوغينا، إنه نظام ربما يكون وراء اغتيال فومين، ووراء هجوم سان بطرسبورغ الإرهابي، إنه نظام يقف وراء عمليات القتل لسنوات، منذ عام 2014، ولهذا تجري العملية العسكرية الخاصة".وقُتل مدون روسي شهير، وأصيب 32 آخرون نقل منهم 24 إلى المستشفى إثر انفجار، وقع يوم الأحد، داخل أحد المقاهي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.ونظم مكتب المدعي العام في منطقة فاسيليوستروفسكي في المدينة تحقيقًا، بناءً على المعلومات المتوفرة.
https://sputnikarabic.ae/20230403/اللجنة-الوطنية-لمكافحة-الإرهاب-الأجهزة-الخاصة-الأوكرانية-وراء-تفجير-مقهى-سان-بطرسبورغ--1075465459.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

بيسكوف: نظام كييف يدعم الإرهاب وربما يكون وراء مقتل فلادلين تاتارسكي

10:18 GMT 03.04.2023
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© Sputnik . wasim suliman
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن نظام كييف يدعم الإرهاب وربما يكون وراء مقتل فلادلين تاتارسكي مثل كثيرين آخرين منذ عام 2014.
موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "روسيا واجهت نظام كييف. إنه نظام يدعم الإرهاب، ويقف وراء اغتيال داريا دوغينا، إنه نظام ربما يكون وراء اغتيال فومين، ووراء هجوم سان بطرسبورغ الإرهابي، إنه نظام يقف وراء عمليات القتل لسنوات، منذ عام 2014، ولهذا تجري العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف بيسكوف: "هناك أدلة، وفقًا لبيان اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، على أن الأجهزة الأمنية الأوكرانية الخاصة، قد تكون متورطة في التخطيط لهذا العمل الإرهابي. بطبيعة الحال، هذا هجوم إرهابي".

موقع تفجير مقهى سان بطرسبورغ، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: الأجهزة الخاصة الأوكرانية وراء تفجير مقهى سان بطرسبورغ
09:47 GMT
وقُتل مدون روسي شهير، وأصيب 32 آخرون نقل منهم 24 إلى المستشفى إثر انفجار، وقع يوم الأحد، داخل أحد المقاهي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
ونظم مكتب المدعي العام في منطقة فاسيليوستروفسكي في المدينة تحقيقًا، بناءً على المعلومات المتوفرة.
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