تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:37 GMT 03.04.2023
05:46 GMT 03.04.2023
05:46 GMT 03.04.2023
05:46 GMT 03.04.2023
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في العديد من المناطق الشمالية والشرقية من أوكرانيا، في وقت متأخر من ليل الأحد/الاثنين.
05:45 GMT 03.04.2023
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الاستيلاء على دير كييف- بيتشيرسكايا لافرا من قبل السلطات الحالية في كييف، هو عمل غير شرعي من الناحية القانونية ولا أخلاقي من وجهة النظر الروحية.