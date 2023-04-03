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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230403/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1075456169.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
تدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:46 GMT 03.04.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:37 GMT 03.04.2023
منظومة تور-إم2دي تي في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
منظومة "تور-إم1" تقضي على نحو 40 هدفا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
06:04 GMT
05:46 GMT 03.04.2023
صواريخ بوك إم الروسية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
منظومة "بوك" الروسية تدمر قنبلة "ذكية" أمريكية... فيديو
05:15 GMT
05:46 GMT 03.04.2023
توس-1أ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لأول مرة في التاريخ... قوات الإنزال الروسية تحصل على "سولنتسبيك" لاستخدامها في أوكرانيا... فيديو
04:45 GMT
05:46 GMT 03.04.2023
صفارات الإنذار تدوي في العديد من المناطق الأوكرانية
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في العديد من المناطق الشمالية والشرقية من أوكرانيا، في وقت متأخر من ليل الأحد/الاثنين.
05:45 GMT 03.04.2023
موسكو: استيلاء سلطات كييف على دير كييف- بيتشيرسكايا لافرا عمل غير شرعي وغير أخلاقي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الاستيلاء على دير كييف- بيتشيرسكايا لافرا من قبل السلطات الحالية في كييف، هو عمل غير شرعي من الناحية القانونية ولا أخلاقي من وجهة النظر الروحية.
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Сотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы Горловки, поврежденной в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:45 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة1 أبريل, 12:48 GMT
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