https://sputnikarabic.ae/20230403/تقارير-تونسية-قيس-سعيد-يظهر-لأول-مرة-مساء-اليوم-بعد-أنباء-عن-تدهور-حالته-الصحية-1075478155.html
تقارير تونسية: قيس سعيد يظهر لأول مرة مساء اليوم بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية
تقارير تونسية: قيس سعيد يظهر لأول مرة مساء اليوم بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية
كشفت تقارير تونسية، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، سيظهر في أول نشاط رسمي له، مساء اليوم الاثنين، بعد 11 يوما من الغياب. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T14:52+0000
2023-04-03T14:52+0000
2023-04-03T14:52+0000
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وأفادت مصادر مطلعة في تصريحات لإذاعة "شمس إف إم" التونسية، أنه من المرجح أن يقوم الرئيس التونسي بهذا النشاط، قبل أذان المغرب.وطالبت جبهة "الخلاص الوطني" التونسية المعارضة، اليوم الاثنين، الحكومة التونسية بالكشف عن سبب غياب الرئيس قيس سعيد، الذي اختفى عن الظهور الإعلامي منذ بداية شهر رمضان، وسط تقارير عن تدهور حالته الصحية.وشدد رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، على "ضرورة أن توضح الحكومة الوضع الصحي لرئيس الجمهورية"، وفق قناة "نسمة" وإذاعة "موزاييك" المحليتين.وقال الشابي: "بلغنا خبر تعرض رئيس الجمهورية إلى وعكة صحية منذ اليوم الأول ولكن قررنا التريث لأن معركتنا معه سياسية وليست شخصية".وأضاف: "لكن اليوم بعد أن تناولت وسائل الاعلام الخبر ومع ردة فعل وزير الصحة عند سؤاله عن الموضوع التي زادت الغموض، قررنا الحديث".ورفض وزير الصحة التونسي علي مرابط، أمس الأحد، الإجابة عن سؤال وجّهه له الصحفيون يتعلق بما يروّج حول صحة رئيس الجمهورية، والتزم بالصمت رغم إلحاح الصحفيين.وأكد الشابي أن "رئاسة الدولة هي مركز مهم للسلطة، لذلك نطالب الحكومة بتوضيح الوضع الصحي لرئيس الجمهورية".وكان آخر نشاط معلن للرئيس التونسي، على صفحة الرئاسة، التي كانت تضج بأخباره، في يوم 23 مارس/آذار الماضي، حيث هاتف وقتها أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتبادل معه التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان.وغاب سعيد عن اجتماعات حكومية ولقاءات دبلوماسية، وزيارات ميدانية، ما دفع الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي للقول إنه يعاني من انتكاسة صحية دخل على أثرها المستشفى العسكري في العاصمة تونس، دون أن يؤكد أو ينفي أي مصدر حكومي هذه الأنباء.
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https://sputnikarabic.ae/20230317/-الرئيس-التونسي-يعين-كمال-الفقي-والي-تونس-وزيرا-جديدا-للداخلية-1074869373.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, العالم العربي, أخبار العالم الآن
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, العالم العربي, أخبار العالم الآن
تقارير تونسية: قيس سعيد يظهر لأول مرة مساء اليوم بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية
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كشفت تقارير تونسية، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، سيظهر في أول نشاط رسمي له، مساء اليوم الاثنين، بعد 11 يوما من الغياب.
وأفادت مصادر مطلعة في تصريحات لإذاعة
"شمس إف إم" التونسية، أنه من المرجح أن يقوم الرئيس التونسي بهذا النشاط، قبل أذان المغرب.
وطالبت جبهة "الخلاص الوطني" التونسية المعارضة، اليوم الاثنين، الحكومة التونسية بالكشف عن سبب غياب الرئيس قيس سعيد، الذي اختفى عن الظهور الإعلامي منذ بداية شهر رمضان، وسط تقارير عن تدهور حالته الصحية.
وشدد رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، على "ضرورة أن توضح الحكومة الوضع الصحي لرئيس الجمهورية"، وفق قناة
"نسمة" وإذاعة "موزاييك" المحليتين.
وقال الشابي: "بلغنا خبر تعرض رئيس الجمهورية إلى وعكة صحية منذ اليوم الأول ولكن قررنا التريث لأن معركتنا معه سياسية وليست شخصية".
وأضاف: "لكن اليوم بعد أن تناولت وسائل الاعلام الخبر ومع ردة فعل وزير الصحة عند سؤاله عن الموضوع التي زادت الغموض، قررنا الحديث".
ورفض وزير الصحة التونسي علي مرابط، أمس الأحد، الإجابة عن سؤال وجّهه له الصحفيون يتعلق بما يروّج حول صحة رئيس الجمهورية
، والتزم بالصمت رغم إلحاح الصحفيين.
وأكد الشابي أن "رئاسة الدولة هي مركز مهم للسلطة، لذلك نطالب الحكومة بتوضيح الوضع الصحي لرئيس الجمهورية".
وكان آخر نشاط معلن للرئيس التونسي
، على صفحة الرئاسة، التي كانت تضج بأخباره، في يوم 23 مارس/آذار الماضي، حيث هاتف وقتها أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتبادل معه التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان.
وغاب سعيد عن اجتماعات حكومية ولقاءات دبلوماسية، وزيارات ميدانية، ما دفع الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي للقول إنه يعاني من انتكاسة صحية دخل على أثرها المستشفى العسكري في العاصمة تونس، دون أن يؤكد أو ينفي أي مصدر حكومي هذه الأنباء.