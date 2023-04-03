https://sputnikarabic.ae/20230403/خبير-عسكري-انسحاب-القوات-الأوكرانية-من-أرتيوموفسك-بات-وشيكا-1075473446.html
خبير عسكري: انسحاب القوات الأوكرانية من أرتيوموفسك بات وشيكا
خبير عسكري: انسحاب القوات الأوكرانية من أرتيوموفسك بات وشيكا
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" أهم الموضوعات على الساحة العربية والدولية مع خبراء في الاقتصاد والسياسة. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T12:59+0000
2023-04-03T12:59+0000
2023-04-03T12:59+0000
راديو
بلا قيود
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خبير عسكري: انسحاب القوات الأوكرانية وشيك في أرتيوموفسك
خبير عسكري: انسحاب القوات الأوكرانية وشيك في أرتيوموفسك
رفع العلم الروسي فوق مقر إدارة أرتيوموفسك (باخموت)، وهو ما اعتبره الخبير العسكري الاستراتيجي، سمير راغب:مباحثات بين الوفدين السوري والإيراني، جرت في موسكو، قبل لقاء رباعي مع تركيا وروسيا، وعنه يقول الخبير في الشأن الروسي فائز حوالة:إسرائيل تشكل "الحرس الوطني" بقيادة بن غفير، وهو ما قال عنه الباحث السياسي، جاك خوري:قرار خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام الحالي يرفع الأسعار، الأمر الذي علق عليه الخبير الاقتصادي والنفطي همام الشماع، بقوله:الوضع في لبنان يترنح بين الفراغ الرئاسي والأوضاع الاقتصادية الصعبة وهو ما يقول عنه النائب قاسم هاشم:فيما قال المحلل السياسي حسان الحسن، بأن العقد التي تقف بوجه تنفيذ الاستحقاق الرئاسي ما تزال كبيرة ومعقدة.فقرة "رحمة" الرمضانية وهي من الجزائر لهذا اليوم ويقول عنها مرابط خالد، عضو اللجنة الوطنية لجمعية "البركة الجزائرية"، إن جمعيته نظمت موائد لإفطار الصائمين في باحات المسجد الأقصى وثلاثين دولة أخرى".التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير عسكري: انسحاب القوات الأوكرانية من أرتيوموفسك بات وشيكا
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نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" أهم الموضوعات على الساحة العربية والدولية مع خبراء في الاقتصاد والسياسة.
رفع العلم الروسي فوق مقر إدارة أرتيوموفسك (باخموت)، وهو ما اعتبره الخبير العسكري الاستراتيجي، سمير راغب:
"أنه يدل على سيطرة الروس على المدينة بالكامل قريبا، وانسحاب وشيك للقوات الأوكرانية التي لم تعد موجودة إلا في الجهة الغربية وفي مساحة لا تتجاوز 15%".
مباحثات بين الوفدين السوري والإيراني، جرت في موسكو، قبل لقاء رباعي مع تركيا وروسيا، وعنه يقول الخبير في الشأن الروسي فائز حوالة:
"الاجتماع يهدف لتنسيق المواقف بين البلدين".
إسرائيل تشكل "الحرس الوطني" بقيادة بن غفير، وهو ما قال عنه الباحث السياسي، جاك خوري:
"هو عبارة عن ميليشيات مسلحة تابعة لبن غفير المتطرف وهدفها قمع المظاهرات التي خرجت تعبيرا عن حرية الرأي، وستوجه ضد العرب والفلسطينيين بالداخل الإسرائيلي على وجه الخصوص".
قرار خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام الحالي يرفع الأسعار، الأمر الذي علق عليه الخبير الاقتصادي والنفطي همام الشماع، بقوله:
"هذه الزيادة ليست مؤقتة وستستمر حتى نهاية العام ولكن هل ستقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي دون أن تحبط أي محاولات لدعم الأسواق؟".
الوضع في لبنان يترنح بين الفراغ الرئاسي والأوضاع الاقتصادية الصعبة وهو ما يقول عنه النائب قاسم هاشم:
"إن الحل يجب أن يكون في الداخل اللبناني وليس في الخارج".
فيما قال المحلل السياسي حسان الحسن، بأن العقد التي تقف بوجه تنفيذ الاستحقاق الرئاسي ما تزال كبيرة ومعقدة.
فقرة "رحمة" الرمضانية وهي من الجزائر لهذا اليوم ويقول عنها مرابط خالد، عضو اللجنة الوطنية لجمعية "البركة الجزائرية"، إن جمعيته نظمت موائد لإفطار الصائمين في باحات المسجد الأقصى وثلاثين دولة أخرى".
التفاصيل في الملف الصوتي...