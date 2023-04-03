https://sputnikarabic.ae/20230403/خبير-عسكري-انسحاب-القوات-الأوكرانية-من-أرتيوموفسك-بات-وشيكا-1075473446.html

خبير عسكري: انسحاب القوات الأوكرانية من أرتيوموفسك بات وشيكا

خبير عسكري: انسحاب القوات الأوكرانية من أرتيوموفسك بات وشيكا

نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" أهم الموضوعات على الساحة العربية والدولية مع خبراء في الاقتصاد والسياسة. 03.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-03T12:59+0000

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راديو

بلا قيود

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خبير عسكري: انسحاب القوات الأوكرانية وشيك في أرتيوموفسك خبير عسكري: انسحاب القوات الأوكرانية وشيك في أرتيوموفسك

رفع العلم الروسي فوق مقر إدارة أرتيوموفسك (باخموت)، وهو ما اعتبره الخبير العسكري الاستراتيجي، سمير راغب:مباحثات بين الوفدين السوري والإيراني، جرت في موسكو، قبل لقاء رباعي مع تركيا وروسيا، وعنه يقول الخبير في الشأن الروسي فائز حوالة:إسرائيل تشكل "الحرس الوطني" بقيادة بن غفير، وهو ما قال عنه الباحث السياسي، جاك خوري:قرار خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام الحالي يرفع الأسعار، الأمر الذي علق عليه الخبير الاقتصادي والنفطي همام الشماع، بقوله:الوضع في لبنان يترنح بين الفراغ الرئاسي والأوضاع الاقتصادية الصعبة وهو ما يقول عنه النائب قاسم هاشم:فيما قال المحلل السياسي حسان الحسن، بأن العقد التي تقف بوجه تنفيذ الاستحقاق الرئاسي ما تزال كبيرة ومعقدة.فقرة "رحمة" الرمضانية وهي من الجزائر لهذا اليوم ويقول عنها مرابط خالد، عضو اللجنة الوطنية لجمعية "البركة الجزائرية"، إن جمعيته نظمت موائد لإفطار الصائمين في باحات المسجد الأقصى وثلاثين دولة أخرى".التفاصيل في الملف الصوتي...

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