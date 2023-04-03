https://sputnikarabic.ae/20230403/دراسة-تكشف-عن-فائدة-جديدة-للقهوة-تتمثل-بتقليل-أحد-أكثر-الأمراض-انتشارا-في-العالم--1075476500.html
دراسة تكشف عن فائدة جديدة للقهوة تتمثل بتقليل أحد أكثر الأمراض انتشارا في العالم
دراسة تكشف عن فائدة جديدة للقهوة تتمثل بتقليل أحد أكثر الأمراض انتشارا في العالم
كشفت دراسة جديدة أن استهلاك كوب واحد يوميا من القهوة قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأحد أكثر الأمراض انتشارا في العالم. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T14:04+0000
2023-04-03T14:04+0000
2023-04-03T14:04+0000
مجتمع
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/14/1048749014_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3dc038b81d0868f77aad1750817ebcf7.jpg
وذكرت مجلة "scitechdaily" العلمية أن استهلاك كوب من القهوة قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 (T2D)، بسبب تأثيره على علامات الالتهاب الحيوي.وبحسب المجلة، يُنظر إلى (T2D) جزئيًا على أنه حالة التهابية. لذلك، هدفت الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين زيادة تناول القهوة وتقليل خطر الإصابة بــ (T2D) من خلال فحص تأثير القهوة على مؤشرات الالتهاب مثل "بروتين سي" التفاعلي (CRP)، والذي يرتفع استجابةً للالتهاب داخل الجسم.وتابع فورتمان: "يُظهر بحثنا أن القهوة مرتبطة بالاختلافات في مستويات المؤشرات الحيوية للالتهابات في الجسم، وكما نعلم أن (T2D) هو جزئيًا مرض التهابي، فقد يكون هذا أحد الآليات المتبعة. ويمكن أن تدعم هذه النتائج أيضًا الأبحاث المستقبلية حول تأثيرات القهوة على الأمراض المزمنة الأخرى المرتبطة بالالتهابات"، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.
https://sputnikarabic.ae/20230403/اكتشاف-مكون-سري-صالح-للأكل-في-رائعة-دافنشي-الموناليزا--1075471364.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/14/1048749014_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_40742f022089656cb061c869d6b7b2fc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة
دراسة تكشف عن فائدة جديدة للقهوة تتمثل بتقليل أحد أكثر الأمراض انتشارا في العالم
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة أن استهلاك كوب واحد يوميا من القهوة قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأحد أكثر الأمراض انتشارا في العالم.
وذكرت مجلة "scitechdaily" العلمية أن استهلاك كوب من القهوة قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 (T2D)، بسبب تأثيره على علامات الالتهاب الحيوي.
وبحسب المجلة، هدفت الدراسة إلى الكشف عن الطرق التي يؤثر بها استهلاك القهوة على مخاطر (T2D)، واكتشفت أن انخفاض مستويات الالتهاب تحت الإكلينيكي قد يسهم في هذه العلاقة.
وبحسب المجلة، يُنظر إلى (T2D) جزئيًا على أنه حالة التهابية. لذلك، هدفت الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين زيادة تناول القهوة وتقليل خطر الإصابة بــ (T2D) من خلال فحص تأثير القهوة على مؤشرات الالتهاب مثل "بروتين سي" التفاعلي (CRP)، والذي يرتفع استجابةً للالتهاب داخل الجسم.
وأشار العلماء إلى أن شرب القهوة أظهر المزيد من التأثيرات الإيجابية المحتملة مثل مقاومة الأنسولين المنخفضة، وانخفاض "بروتين سي" التفاعلي، وتركيزات أعلى للأديبونكتين (هو هرمون ينظم استقلاب الغلوكوز والدهون، والذي ثبت أن له تأثيرات مضادة للالتهابات ومحفز للأنسولين).
قال مؤلف الدراسة ترودي فورتمان: "القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات التي يتم استهلاكها بشكل متكرر في جميع أنحاء العالم، وتؤدي آثارها الصحية المحتملة إلى إجراء بحث علمي كبير. ربطت الدراسات السابقة بين ارتفاع استهلاك القهوة وانخفاض مخاطر الإصابة بالـ (T2D)، لكن الآليات الأساسية ظلت غير واضحة".
وتابع فورتمان: "يُظهر بحثنا أن القهوة مرتبطة بالاختلافات في مستويات المؤشرات الحيوية للالتهابات في الجسم، وكما نعلم أن (T2D) هو جزئيًا مرض التهابي، فقد يكون هذا أحد الآليات المتبعة. ويمكن أن تدعم هذه النتائج أيضًا الأبحاث المستقبلية حول تأثيرات القهوة على الأمراض المزمنة الأخرى المرتبطة بالالتهابات"، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.