https://sputnikarabic.ae/20230403/روسيا-تعلن-عن-خطوة-عسكرية-ردا-على-انضمام-فنلندا-لـالناتو-1075472438.html
روسيا تعلن عن خطوة عسكرية ردا على انضمام فنلندا لـ"الناتو"
روسيا تعلن عن خطوة عسكرية ردا على انضمام فنلندا لـ"الناتو"
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، بأن روسيا ستعزز قدراتها العسكرية في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي كرد فعل على انضمام فنلندا إلى الناتو. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T12:24+0000
2023-04-03T12:24+0000
2023-04-03T12:24+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
فنلندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070775302_0:484:1365:1252_1920x0_80_0_0_94119adb9eaf167693ed4323e23451a1.jpg
وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك": لقد تم بالفعل الإعلان عن جزء من الإجراءات. سنعمل على تعزيز إمكاناتنا العسكرية في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي، وفي حالة انتشار قوات الناتو الآخرى في فنلندا، سنتخذ خطوات إضافية لضمان الأمن العسكري الموثوق لروسيا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن فنلندا ستنضم إلى الحلف ابتداءً من غد الثلاثاء، 4 نيسان/أبريل.وكانت تقدمت فنلندا والسويد بطلب إلى الناتو في مايو/أيار من العام الماضي، على خلفية الوضع في أوكرانيا. ومع ذلك، فقد فشلت في الانضمام إلى التحالف، حيث كانت تركيا والمجر ترغبان في النظر في الطلبات بشكل منفصل.في الأسبوع الماضي، وافقت كل من بودابست وأنقرة على انضمام فنلندا إلى التحالف، بينما لا تزال عملية انضمام السويد تتأخر.
https://sputnikarabic.ae/20230403/ستولتنبرغ-فنلندا-تصبح-عضوا-جديدا-في-الناتو--1075470973.html
فنلندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070775302_0:356:1365:1380_1920x0_80_0_0_ad0f29f622bb8223cc68b370334530f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, فنلندا
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, فنلندا
روسيا تعلن عن خطوة عسكرية ردا على انضمام فنلندا لـ"الناتو"
تابعنا عبر
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، بأن روسيا ستعزز قدراتها العسكرية في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي كرد فعل على انضمام فنلندا إلى الناتو.
وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك": لقد تم بالفعل الإعلان عن جزء من الإجراءات. سنعمل على تعزيز إمكاناتنا العسكرية في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي، وفي حالة انتشار قوات الناتو الآخرى في فنلندا، سنتخذ خطوات إضافية لضمان الأمن العسكري الموثوق لروسيا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن فنلندا ستنضم إلى الحلف ابتداءً من غد الثلاثاء، 4 نيسان/أبريل.
وكانت تقدمت فنلندا والسويد بطلب إلى الناتو في مايو/أيار من العام الماضي، على خلفية الوضع في أوكرانيا. ومع ذلك، فقد فشلت في الانضمام إلى التحالف، حيث كانت تركيا والمجر ترغبان في النظر في الطلبات بشكل منفصل.
في الأسبوع الماضي، وافقت كل من بودابست وأنقرة على انضمام فنلندا إلى التحالف، بينما لا تزال عملية انضمام السويد تتأخر.