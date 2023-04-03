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https://sputnikarabic.ae/20230403/روسيا-تعلن-عن-خطوة-عسكرية-ردا-على-انضمام-فنلندا-لـالناتو-1075472438.html
روسيا تعلن عن خطوة عسكرية ردا على انضمام فنلندا لـ"الناتو"
روسيا تعلن عن خطوة عسكرية ردا على انضمام فنلندا لـ"الناتو"
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، بأن روسيا ستعزز قدراتها العسكرية في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي كرد فعل على انضمام فنلندا إلى الناتو. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T12:24+0000
2023-04-03T12:24+0000
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وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك": لقد تم بالفعل الإعلان عن جزء من الإجراءات. سنعمل على تعزيز إمكاناتنا العسكرية في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي، وفي حالة انتشار قوات الناتو الآخرى في فنلندا، سنتخذ خطوات إضافية لضمان الأمن العسكري الموثوق لروسيا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن فنلندا ستنضم إلى الحلف ابتداءً من غد الثلاثاء، 4 نيسان/أبريل.وكانت تقدمت فنلندا والسويد بطلب إلى الناتو في مايو/أيار من العام الماضي، على خلفية الوضع في أوكرانيا. ومع ذلك، فقد فشلت في الانضمام إلى التحالف، حيث كانت تركيا والمجر ترغبان في النظر في الطلبات بشكل منفصل.في الأسبوع الماضي، وافقت كل من بودابست وأنقرة على انضمام فنلندا إلى التحالف، بينما لا تزال عملية انضمام السويد تتأخر.
https://sputnikarabic.ae/20230403/ستولتنبرغ-فنلندا-تصبح-عضوا-جديدا-في-الناتو--1075470973.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, فنلندا
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, فنلندا

روسيا تعلن عن خطوة عسكرية ردا على انضمام فنلندا لـ"الناتو"

12:24 GMT 03.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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صرّح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، بأن روسيا ستعزز قدراتها العسكرية في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي كرد فعل على انضمام فنلندا إلى الناتو.
وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك": لقد تم بالفعل الإعلان عن جزء من الإجراءات. سنعمل على تعزيز إمكاناتنا العسكرية في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي، وفي حالة انتشار قوات الناتو الآخرى في فنلندا، سنتخذ خطوات إضافية لضمان الأمن العسكري الموثوق لروسيا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن فنلندا ستنضم إلى الحلف ابتداءً من غد الثلاثاء، 4 نيسان/أبريل.
فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
ستولتنبرغ: فنلندا تصبح عضوا جديدا في الناتو
11:58 GMT
وكانت تقدمت فنلندا والسويد بطلب إلى الناتو في مايو/أيار من العام الماضي، على خلفية الوضع في أوكرانيا. ومع ذلك، فقد فشلت في الانضمام إلى التحالف، حيث كانت تركيا والمجر ترغبان في النظر في الطلبات بشكل منفصل.
في الأسبوع الماضي، وافقت كل من بودابست وأنقرة على انضمام فنلندا إلى التحالف، بينما لا تزال عملية انضمام السويد تتأخر.
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